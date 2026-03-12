Desde la Cuna 2026: lanzan aviso urgente sobre el retraso de pagos para todos los beneficiarios

El programa Desde la Cuna entrega un apoyo bimestral de mil 200 pesos a niños de 0 a 3 años en Ciudad de México. (Jovani Pérez/Infobae México)

El programa Desde la Cuna, que brinda una apoyo de mil 200 peso, de manera bimestral, para niños de 0 a 3 años ha presentado retrasos en los pagos, los cuales debían llevarse a cabo este mes de marzo.

Lo anterior se debe a posibles fallas con las tarjetas con las que los beneficiarios cuentan actualmente por lo que el Gobierno de la Ciudad de México ha decidido realizar una renovación de todos los plásticos existentes.

Es por ello que es importante estar al pendiente de los canales oficiales para tener de primera mano la información, aunque aquí te contamos cómo será el proceso de renovación.

La dispersión del apoyo económico se realizará con la tarjeta renovada a partir del bimestre enero-febrero de 2026. (X/@ClaraBrugadaM)

Cuándo y cómo se llevará a cabo la renovación de la tarjeta Desde la Cuna

La renovación de tarjetas será únicamente para los menores que ya son beneficiarios desde 2024 y 2025 y para las mujeres que están registradas desde el 2025 al programa Mujeres sanas y cuyo proceso de gestación aún no termina

En el caso de los niños y niñas registrados hace unas semanas al programa Desde La Cuna se les notificará vía domiciliaria en próximas semanas si resultaron beneficiarios y por medio de esta visita les darán indicaciones acerca del lugar, fecha y horario de entrega y documentos a entregar.

Sin embargo, para quienes ya eran beneficiarias es vital que realicen el trámite de renovación de su tarjeta, de otra manera no podrán cobrar el apoyo.

En esta nueva tarjeta se dispersará el apoyo desde el primer bimestre Enero - Febrero 2026, y las tarjetas anteriores aunque aún tengan vigencia dejarán de ser utilizadas.

Es importante mencionar que la entrega de tarjetas y el trámite de renovación ser llevará a cabo de manera escalonada, según la primera letra del apellido, y será por delegación.

El proceso de renovación inicia el próximo sábado 14 de marzo y concluye el próximo miércoles 18 de marzo.

En breve se dará a conocer el calendario de renovación para saber que día te toca realizar el trámite.

Las siguientes son las recomendaciones que se han dado de manera oficial para facilitar el proceso de renovación.

(Gobernación)

Qué es el programa Desde la Cuna

La Ciudad de México inició el programa ‘Desde la Cuna’, dirigido por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, para proporcionar apoyo económico y acceso gratuito a Centros de Atención y Desarrollo Infantil, salud y educación a niñas y niños de 0 a 3 años.

En su etapa inicial, la iniciativa beneficia a 10.141 niños y 9.589 niñas, con la meta de alcanzar a 265.024 menores en toda la capital, según información oficial.

El alcance de los beneficios será ampliado desde 2025, año en el que también se incluirá a mujeres embarazadas para recibir asistencia en salud, nutrición y economía, con el propósito de garantizar un embarazo saludable y una transición adecuada a la maternidad.

Estos datos fueron presentados por las autoridades durante el lanzamiento, en el cual representantes de UNICEF y del DIF Nacional reconocieron el modelo como una política social innovadora.

Los más pequeños de la Ciudad de México reciben esta ayuda económica. Foto: X/@DirPCAzcapo.

Clara Brugada enfatizó que ‘Desde la Cuna’ constituye “no solo un apoyo económico, sino un acto de justicia que reafirma los derechos de la infancia” en la Ciudad de México, según declaraciones difundidas por el gobierno local.