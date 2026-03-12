Arrestan a un hombre con más de 100 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Baja California

El hombre capturado (SSC-BC)

Las autoridades de Baja California anunciaron el arresto de un hombre que llevaba un cargamento masivo de metanfetamina en un auto, se trata de una cantidad de droga “masiva”, según destaca el reporte de los hechos, el cual destaca un golpe financiero a un cártel de las drogas.

El 11 de marzo la Secretaría de Seguridad Ciudadana del entidad (SSC-BC) destacó el decomiso de casi 113 kilogramos de metanfetamina y el arresto del conductor de un auto en Tijuana.

Agentes de seguridad capturaron a Paul Salvador “N” debido a que manejaba una camioneta Toyota RAV4 gris en la que fueron aseguradas más de 200 bolsas de plástico con droga sintética. Dicho sujeto fue capturado sobre la calle Río Papaloapan en la colonia Desarrollo Urbano Ejido Matamoros.

“Al verse sorprendido mantuvo una actitud altanera y lanzó amenazas directas contra los oficiales, intentando amedrentarlos para evitar su arresto. No obstante, la autoridad estatal mantuvo el control de la situación, procediendo con su aseguramiento”, es parte del reporte.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros de la institución estatal indican que en la parte trasera del auto había cuatro cajas de cartón con 240 bolsas de plástico que dieron un peso de 112. 960 kilos de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina.

Luego del descubrimiento de la droga, los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) solicitaron el apoyo perimetral de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Municipal de Tijuana.

El ahora detenido tiene 30 años y es originario de Culiacán, Sinaloa, dicho individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigado el origen y destino del cargamento.

De igual manera, la detención realizada en Tijuana también forma parte de las acciones relevantes informadas por la SSPC en su informe de acciones relevantes del 11 de marzo.

“En Tijuana, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal y Municipal detuvieron a una persona, le aseguraron 112 kilos de metanfetamina y un vehículo“, aparece en el reporte.

Incautan metanfetamina líquida en Sonora

Por su parte, en Sonora fueron detenidos tres sujetos que transportaban más de media tonelada de metanfetamina en dos vehículos.

Fueron detenidos en San Luis Río Colorado (Guardia Nacional)

Agentes de la Guardia Nacional capturaron a los tres individuos en el Puesto Militar de Seguridad Estratégica “Cucapah" tras el hallazgo de mil 152 bolsas transparentes con la droga, cargamento que dio un peso aproximado de 517 kilogramos de la sustancia sintética.

“Las personas, la droga y las unidades, fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, para continuar con las investigaciones correspondiente”, es parte del reporte de la Guardia Nacional.