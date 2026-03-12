México

Arrestan a un hombre con más de 100 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Baja California

Cuando los agentes lo descubrieron el ahora capturado mostró una actitud altanera, además de que amenazó a los uniformados

Guardar
El hombre capturado (SSC-BC)
El hombre capturado (SSC-BC)

Las autoridades de Baja California anunciaron el arresto de un hombre que llevaba un cargamento masivo de metanfetamina en un auto, se trata de una cantidad de droga “masiva”, según destaca el reporte de los hechos, el cual destaca un golpe financiero a un cártel de las drogas.

El 11 de marzo la Secretaría de Seguridad Ciudadana del entidad (SSC-BC) destacó el decomiso de casi 113 kilogramos de metanfetamina y el arresto del conductor de un auto en Tijuana.

Agentes de seguridad capturaron a Paul Salvador “N” debido a que manejaba una camioneta Toyota RAV4 gris en la que fueron aseguradas más de 200 bolsas de plástico con droga sintética. Dicho sujeto fue capturado sobre la calle Río Papaloapan en la colonia Desarrollo Urbano Ejido Matamoros.

“Al verse sorprendido mantuvo una actitud altanera y lanzó amenazas directas contra los oficiales, intentando amedrentarlos para evitar su arresto. No obstante, la autoridad estatal mantuvo el control de la situación, procediendo con su aseguramiento”, es parte del reporte.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros de la institución estatal indican que en la parte trasera del auto había cuatro cajas de cartón con 240 bolsas de plástico que dieron un peso de 112. 960 kilos de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina.

Luego del descubrimiento de la droga, los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) solicitaron el apoyo perimetral de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Municipal de Tijuana.

El ahora detenido tiene 30 años y es originario de Culiacán, Sinaloa, dicho individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigado el origen y destino del cargamento.

De igual manera, la detención realizada en Tijuana también forma parte de las acciones relevantes informadas por la SSPC en su informe de acciones relevantes del 11 de marzo.

“En Tijuana, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal y Municipal detuvieron a una persona, le aseguraron 112 kilos de metanfetamina y un vehículo“, aparece en el reporte.

Incautan metanfetamina líquida en Sonora

Por su parte, en Sonora fueron detenidos tres sujetos que transportaban más de media tonelada de metanfetamina en dos vehículos.

Fueron detenidos en San Luis
Fueron detenidos en San Luis Río Colorado (Guardia Nacional)

Agentes de la Guardia Nacional capturaron a los tres individuos en el Puesto Militar de Seguridad Estratégica “Cucapah" tras el hallazgo de mil 152 bolsas transparentes con la droga, cargamento que dio un peso aproximado de 517 kilogramos de la sustancia sintética.

“Las personas, la droga y las unidades, fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal, para continuar con las investigaciones correspondiente”, es parte del reporte de la Guardia Nacional.

Temas Relacionados

Baja CaliforniaTijuanaMetanfetaminaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

México vs Italia EN VIVO: Italia abulta la ventaja a 6-0 y el pase de México cada vez se aleja más

El conjunto dirigido por Benjamín Gil llega al encuentro con la necesidad de limitar a Italia en el montículo, confiando en Javier Assad para conseguir la hazaña

México vs Italia EN VIVO:

Otro “caso fortuito”: cancelan concierto de Jason Mraz en Guadalajara, así serán los reembolsos

Un espectáculo más suspendido en la ciudad

Otro “caso fortuito”: cancelan concierto

Para Kenia López Rabadán es “histórica” la sesión que expuso grietas en la alianza de Morena, PT y PVEM

La diputada del PAN insistió que propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no incluyó freno al crimen organizado

Para Kenia López Rabadán es

Qué pasará con Barnabi, de TikTok, tras ser entregado a su familia

El hombre viral estaba en situación de calle, pero Osman comenzó a grabar con él e incluso lo llevó a casa

Qué pasará con Barnabi, de

Captan a Mariana Seoane en el Senado de la República, este es el proyecto que alista la cantante

La primera reunión entre la cantante, legisladores y Fundación Simi marca el arranque de actividades enfocadas en el rescate cultural

Captan a Mariana Seoane en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras descubrimiento del Rancho Izaguirre,

Tras descubrimiento del Rancho Izaguirre, el reclutamiento en redes sociales se volvió más sofisticado, alerta Colegio de México

Así fue como una revisión de autos llevó a la detención de ocho hombres armados en Culiacán

Guerreros Buscadores de Jalisco y Colegio de México buscan diálogo con Meta y TikTok contra el reclutamiento forzado

Detienen a presunto integrante de la Familia Michoacana señalado por robar caballos y vehículos de carga en el Edomex

Cárteles mexicanos usan remesas y casas de cambio para lavar dinero en la frontera, alerta el Departamento de Tesoro de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Qué pasará con Barnabi, de

Qué pasará con Barnabi, de TikTok, tras ser entregado a su familia

Captan a Mariana Seoane en el Senado de la República, este es el proyecto que alista la cantante

Hijo de Susana Zabaleta llama ‘papá’ a Ricardo Pérez y reacciona apenado: “Eso está mal”

Laura Flores narra que a su hijo de 19 años le dieron una bebida adulterada y colapsó: “Se lo llevaron inconsciente”

Ricardo Arjona anuncia concierto en el Estadio Banorte: fecha, venta de boletos y todo sobre el show

DEPORTES

México vs Italia EN VIVO:

México vs Italia EN VIVO: Italia abulta la ventaja a 7-0 y el pase de México cada vez se ve más lejos

Liga MX: Horarios y transmisiones de todos los partidos de la jornada 9 del Clausura 2026

Por este motivo Miroslava Montemayor se ausentará de las transmisiones de partidos

¿Selección de Irán jugará en México?, esto dijo Gabriela Cuevas

Cal Raleigh aclara el motivo por el que le negó el saludo a Randy Arozarena