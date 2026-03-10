Madres buscadoras logran la detención de ‘La Tía’, operadora del CJNG ligada a desapariciones de jóvenes en Tijuana

Detienen a “La Tía” en Tijuana, presunta operadora del CJNG vinculada a desaparición de jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detuvieron a María de la Luz Concepción “N”, conocida como “La Tía”, por su presunta participación en la desaparición de varios jóvenes y su supuesta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tijuana, Baja California.

La aprehensión se realizó tras una intervención directa de colectivos de madres buscadoras en el fraccionamiento Los Valles, al suroeste de la ciudad.

Así fue el operativo

La captura de María de la Luz Concepción “N”, identificada también como “La Abuela”, “La Güera” y “Doña Juanita”, ocurrió este lunes 9 de marzo en la calle Valle de Eugenia Esqueviel, en la colonia Los Valles de Tijuana.

Madres buscadoras.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La detenida, originaria de Michoacán, contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada, relacionada con hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2025.

Los hechos sucedieron cuando madres buscadoras acudieron al fraccionamiento a colocar fotografías de sus familiares desaparecidos. Vecinos del lugar informaron que la persona señalada como responsable de diversas privaciones de la libertad residía en una de las privadas de la zona.

Las madres, sin acompañamiento policial inicial, se dirigieron a la vivienda para confrontar a la sospechosa. "La Tía" aseguró conocer a uno de los jóvenes buscados y le prometió a una de las madres que la contactaría si obtenía información, incluso le dio un abrazo.

Detienen a "La Tía", operadora del CJNG. (Facebook: Said Betanzos/Captura de pantalla)

“La persona ésta (”La Tía") se me acercó, me dio un abrazo, que porque ella conocía a mi hijo y que si ella sabía algo me iba a avisar", dijo una de las madres buscadoras a las cámaras de Milenio.

Tras el encuentro, las madres buscaron el apoyo de la Policía Ministerial, pero los agentes rechazaron detener a la mujer en ese momento. Ante la negativa, las madres insistieron y solicitaron la intervención de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Fueron los elementos de la FESC quienes confirmaron que existía una orden de aprehensión vigente, por lo que montaron vigilancia en la zona y esperaron a que la sospechosa saliera de su vivienda para finalmente detenerla y trasladarla a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Antecedentes, red criminal y exigencias de justicia

Las autoridades relacionan a “La Tía” con la desaparición de al menos seis jóvenes ocurrido en octubre de 2025: Abraham Isaac Arredondo Flores, Carlos Abel Trujillo Torres, Edgar William Sharon Preciado, Mónica Patricia López Medina, Sadrac Fidel Velarde Zepeda y Juan Sebastián Domínguez.

Seis jóvenes desaparecidos en Tijuana. (Redes sociales)

De acuerdo con las investigaciones, “La Tía” no operaba en solitario, sino en colaboración con Esmeralda Janeth Fabián Díaz, alias “La Licenciada”, integrante de la estructura criminal que lidera “Cabo 27” en varias colonias del suroeste de Tijuana. Fabián Díaz huyó a Jalisco y fue asesinada en diciembre de 2025.

La orden de aprehensión también incluyó a otros presuntos miembros del CJNG: Raúl Arellano Vargas (“El Cholo”), Carlos Rodolfo Reyna Franco (“El Tete”) y Jesús Antonio Moreno Campos (“El Güero”), todos ellos señalados por su posible participación en delitos de privación de la libertad.

La detenida permanece bajo custodia de la Fiscalía General del Estado y se espera que en las próximas horas se defina su situación legal.