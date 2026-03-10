Operación Bacanora: detienen a doce integrantes de Los Rusos, ligados al Cártel de Sinaloa

La mayoría de los detenidos son hombres (Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó acciones realizadas en los últimos 30 días, entre ellas el arresto de 12 sujetos ligados a Los Rusos, un grupo relacionado con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 10 de marzo, el funcionario habló sobre la denominada Operación Bacanora, la cual tiene como objetivo la desarticulación de grupos criminales.

Las 12 personas fueron detenidas como resultado de la realización de igual número de cateos en tres entidades del país. El propio García Harfuch destacó que los ahora capturados son identificados como integrantes de Los Rusos, aunque no fueron revelados los nombres de los mismos.

“Como resultado, fueron detenidos 12 integrantes de la célula delictiva Los Rusos, afín a la facción Los Mayos”, comentó durante la conferencia. De los detenidos 11 son hombres y una es mujer, según puede verse en la presentación del secretario de Seguridad.

García Harfuch, habla durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional (REUTERS/Raquel Cunha/Archivo)

Fue en Sinaloa, Baja California y Sonora que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), así como efectivos de investigación de la SSPC realizaron las revisiones en una operación conjunta en Culiacán, Mexicali y San Luis Río Colorado.

Lo anterior como resultado de tareas de investigación iniciadas por la Guardia Nacional.

Los Rusos y su relación con el Cártel de Sinaloa

Los Mayos o La Mayiza son los nombres con los que es identificada la facción del Cártel de Sinaloa antes liderada por Ismael El Mayo Zambada. El grupo estaría liderado por Juan José Ponce Félix, un sujeto apodado El Ruso y quien es buscado por las autoridades de Estados Unidos.

Ficha de búsqueda de 'El Ruso', cabecilla criminal aliado del 'Mayo' Zambada. (FBI)

Los Rusos son un grupo criminal que tuvieron la orden de no intervenir durante el denominado Culiacanazo de 2019. El pasado 16 de septiembre EEUU informó una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien aporte información que conduzca a la detención del hombre mencionado.

Dicho sujeto, quien también es conocido como Jesús Alexandro Sánchez Félix, cuenta con diversas acusaciones en su contra por actividades de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

Mientras que el 24 de febrero pasado en Baja California fue detenido Ramón Eduardo “N”, un joven de 21 años que fue asegurado con armas de fuego en Mexicali y que al momento de sus captura aseguró ser cercano a un líder del grupo delictivo Los Rusos.

Información obtenida por Infobae México señala que el sujeto capturado sería hijastro de Alfonso Cipriano “P”, un sujeto apodado P1, este último ligado a Los Rusos. y señalado en registros periodísticos de Zeta Tijuana como jefe de sicarios.