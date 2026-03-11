México

Estas son las frases con las que el PT y Verde votaron contra la reforma electoral

La iniciativa de la presidenta Sheinbaum para eliminar listas de pluris, obligar a diputados a buscar el voto y bajarle el presupuesto a los partidos, fue rechazada tanto por aliados como por la oposición

Sheinbaum planteaba cambios de la
Sheinbaum planteaba cambios de la constitución. | Presidencia

El rechazo de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum marcó la discusión en la Cámara de Diputados la tarde de este 11 de marzo de 2026.

La votación arrojó 259 sufragios a favor, 234 en contra y una abstención, insuficientes para alcanzar la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.

La Cámara Baja, compuesta por 500 legisladores, exige al menos 334 votos afirmativos para avalar cambios constitucionales. Al no obtener ese umbral, la iniciativa quedó desestimada y no avanzará en su proceso legislativo.

Postura del PT para votar contra la reforma

El PT mantiene su rechazo
El PT mantiene su rechazo a la reforma electoral de Claudia Sheinbaum al considerar que rompe con el modelo de representación política vigente desde 1977.

El Partido del Trabajo (PT) fue uno de los bloques que decidió no respaldar la reforma. Su coordinador parlamentario, Reginaldo Sandoval, defendió públicamente la postura de su bancada.

Sandoval recordó que el sistema electoral derivado de las reformas de 1977 y 1996 permitió que las minorías políticas accedieran al poder, ejemplificando con el ascenso de la izquierda en 2018.

Al aclarar las razones de la ruptura, Sandoval expresó: “El PT desde 2018 ha acompañado prácticamente todas las reformas constitucionales en el compromiso que hicimos con Andrés Manuel López Obrador, de que no iríamos a una nueva Constitución, sino iríamos a recuperar la de 1917, en esas vamos, por eso ahora decimos no acompañar”.

Así, el rechazo a la reforma electoral por parte del PT no significa un quiebre general con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, sino una decisión puntual sobre el rumbo del sistema electoral.

Postura del Partido Verde y su relación con Morena

(Foto: Cuartoscuro)

El Partido Verde Ecologista de México también se pronunció en contra de la propuesta, aunque recalcó su respaldo político a la presidenta Sheinbaum.

Carlos Puente, coordinador de la bancada, enfatizó que la diferencia radica en el diseño específico de la reforma y no en un distanciamiento con Morena.

Puente explicó que el Verde ha apoyado la totalidad de las 145 iniciativas promovidas por el Ejecutivo, de las cuales 28 implicaron cambios constitucionales y 117 ajustes legales.

Sin embargo, esta vez decidieron votar en contra por diferencias particulares, sin romper la alianza política. “Hoy lo más importante es que creímos y creemos en la doctora Claudia Sheinbaum como la mejor persona y el mejor proyecto para conducir los destinos del país. Vamos a seguir apoyando a nuestra presidenta hasta el final”, manifestó.

¿Qué planteaba la reforma de Sheinbaum?: menos dinero para los partidos y plurinominales obligados a buscar el voto de la gente

(Crédito: Presidencia)
  • La Cámara de Diputados mantendría 500 integrantes:

- 300 electos por distrito

- 200 por representación proporcional, distribuidos así:

- 97 asignados a quienes obtengan los mejores resultados sin ganar

- 95 por votación directa por circunscripción y partido, con equidad de género

- 8 para mexicanos residentes en el extranjero

  • La Cámara de Senadores estararía conformada por 96 escaños:

- 64 por mayoría relativa

- 32 por primera minoría

  • La reforma proponía reducir el costo de las elecciones en 25%, abarcando:

- Recursos del INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales

- Reducción de sueldos y bonos de altos mandos

- Eliminación de funciones duplicadas en órganos electorales

  • Se ajustaría el número máximo de regidurías municipales a 15, según población
  • El INE tendría acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y candidatos

- Aportaciones en efectivo estarán prohibidas

- Se promoverá el uso de tecnología en la fiscalización

  • Se facilitaría el voto para mexicanos en el extranjero
  • Los tiempos de radio y televisión en periodos electorales se reduciría a 35 minutos diarios
  • Los cómputos distritales comenzarían después de la jornada electoral, sin uso de PREP
  • La democracia participativa se ampliaría a estados y municipios, incluyendo el voto electrónico
  • Se prohibiría el nepotismo en cargos públicos
  • A partir de 2030, se eliminaría la reelección consecutiva en todos los cargos

