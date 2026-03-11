México

¿La melatonina aumenta el riesgo de sufrir problemas cardíacos?

Un nuevo análisis sugiere que el consumo prolongado podría asociarse con más problemas cardíacos, lo que despierta inquietudes en pacientes con insomnio o trastornos del sueño

Las últimas investigaciones invitan a
Las últimas investigaciones invitan a repensar su seguridad, sobre todo en personas con factores de riesgo cardiovascular que recurren al suplemento para dormir.

Nuevas investigaciones advierten sobre posibles riesgos para la salud cardiovascular asociados con el consumo prolongado de melatonina.

Aunque este suplemento se popularizó como una solución para el insomnio y los trastornos del sueño, recientes estudios sugieren que su uso a largo plazo podría vincularse con un aumento en la incidencia de insuficiencia cardíaca y otras complicaciones cardíacas.

Estos hallazgos abren un debate sobre la seguridad de este compuesto y la necesidad de precaución en su consumo.

Nuevos estudios advierten sobre riesgos
Nuevos estudios advierten sobre riesgos cardiovasculares por el consumo prolongado de suplementos de melatonina en adultos.

¿La melatonina aumenta el riesgo de sufrir problemas cardíacos?

La melatonina es una hormona producida de forma natural por la glándula pineal, ubicada en el cerebro cuya función principal consiste en regular los ciclos de sueño y vigilia, facilitando el inicio del sueño al aumentar sus niveles en la sangre cuando oscurece.

Además, la melatonina se comercializa como suplemento, utilizado principalmente para tratar trastornos del sueño como el insomnio o el desfase horario (jet lag).

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, estudios recientes señalan que el uso prolongado de melatonina podría asociarse con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, hospitalización y mortalidad en adultos con insomnio crónico.

Una investigación, presentada en las sesiones científicas de la American Heart Association de 2025, basada en el análisis de registros de más de 130,000 personas, observó que quienes usaron melatonina durante un año o más presentaron un incremento cercano al 90% en la incidencia de insuficiencia cardíaca respecto a quienes no la consumieron.

Además, el grupo que tomó melatonina tuvo tasas más altas de hospitalización y mortalidad por cualquier causa.

Aunque estos hallazgos generan preocupación sobre la seguridad cardiovascular de la melatonina cuando se usa de forma crónica, los autores advierten que se trata de una asociación y no de una relación causal comprobada.

En este sentido, los expertos recomiendan precaución, especialmente en personas con factores de riesgo cardiovascular, y sugieren consultar con un médico antes de iniciar su consumo prolongado, ya que se requieren más estudios para confirmar estos resultados y determinar los mecanismos implicados.

La investigación presentada en la
La investigación presentada en la American Heart Association analizó los registros médicos de más de 130,000 personas que tomaron melatonina por un año o más.

Cómo tomar melatonina de forma segura

Para tomar melatonina de forma segura, especialistas recomiendan las siguientes pautas:

  • Consultar con un médico antes de iniciar el consumo, especialmente si se tienen enfermedades crónicas, se usan otros medicamentos o existen factores de riesgo cardiovascular.
  • Empezar con la dosis más baja posible, generalmente entre 0.5 y 1 mg, y solo aumentarla si es necesario bajo supervisión médica.
  • Tomarla entre 30 y 60 minutos antes de acostarse, respetando siempre el mismo horario para evitar alteraciones en el ritmo circadiano.
  • Evitar el uso prolongado sin control médico, ya que los estudios recientes sugieren posibles riesgos asociados con el consumo crónico.
  • No combinarla con alcohol u otros sedantes, ya que puede potenciar efectos adversos.
  • Comprar productos de melatonina de laboratorios confiables, verificando la concentración y la ausencia de contaminantes.

Estas recomendaciones buscan minimizar riesgos y asegurar que el uso de melatonina sea adecuado para cada caso.

