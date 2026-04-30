La semilla poco consumida en México que protege el corazón, según nutricionistas

Este alimento destaca por ser ideal para quienes buscan implementarlo en una dieta equilibrada. Foto: (iStock)

En medio del auge de alimentos como la chía o la linaza, existe una opción igual de poderosa que suele pasar desapercibida en la dieta diaria: la semilla de girasol. Especialistas en nutrición destacan sus beneficios para la salud cardiovascular, así como su potencial para prevenir enfermedades crónicas.

Este alimento natural concentra una alta cantidad de antioxidantes, en especial vitamina E, un compuesto clave para proteger las células del daño.

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Un estudio destacado, publicado en Lidsen Journals, indica que su consumo contribuye a evitar la oxidación del colesterol, lo que reduce el riesgo de problemas del corazón.

Un puñado de semillas de girasol reposa sobre una mesa de madera iluminada por la luz del sol (Imagen Ilustrativa Infobae).

Aliada contra enfermedades crónicas

Las propiedades de la semilla de girasol no se limitan al sistema cardiovascular. Su perfil nutricional también la vincula con la prevención de padecimientos como cáncer y diabetes. Esto se debe a su capacidad antioxidante, que combate los radicales libres y disminuye procesos inflamatorios en el organismo.

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Además, aporta grasas saludables como el ácido linoleico, relacionado con la regulación de los niveles de colesterol. Este tipo de grasas favorece el funcionamiento del sistema circulatorio y contribuye a mantener niveles adecuados de energía.

Un alimento completo y accesible

Más allá de sus beneficios antioxidantes, la semilla de girasol destaca por su contenido de minerales esenciales. Entre ellos se encuentran calcio, fósforo, magnesio y selenio, elementos fundamentales para la salud ósea y diversas funciones metabólicas.

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Otro punto a favor es su versatilidad. Puede consumirse como snack o integrarse en ensaladas, yogures y preparaciones ligeras. Su aporte de fibra también ayuda a mejorar la digestión y a generar sensación de saciedad, lo que puede evitar el consumo excesivo de productos ultraprocesados.

A pesar de sus ventajas, los especialistas recomiendan moderación. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Consumo moderado y sin sal

A pesar de sus ventajas, los especialistas recomiendan moderación. La semilla de girasol tiene un aporte calórico considerable, por lo que su consumo debe ajustarse a las necesidades de cada persona. También sugieren elegir presentaciones naturales o sin sal para evitar un exceso de sodio.

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En un contexto donde las enfermedades cardiovasculares representan una de las principales causas de muerte, incorporar alimentos funcionales puede marcar la diferencia.

La semilla de girasol, aunque poco popular en México, se posiciona como una alternativa accesible, nutritiva y fácil de incluir en la alimentación cotidiana.

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