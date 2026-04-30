Rescate por el campo Edomex 2026: estos son los requisitos para poder inscribirse

Inició el registro para los programas estatales Transformando el Campo y Por el Rescate del Campo (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México alista el arranque del programa social “Por el Rescate del Campo 2026”, una estrategia que busca fortalecer a pequeños productores mediante apoyos que van desde herramientas básicas hasta subsidios para la adquisición de ganado, drones y tractores.

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Campo estatal, María Eugenia Rojano Valdés, este año el programa incorpora novedades importantes, entre ellas el impulso a la recuperación de la actividad lechera, así como la ampliación de incentivos para el uso de tecnología agrícola moderna.

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Uno de los cambios más relevantes para este ejercicio es la inclusión de ejidos como beneficiarios directos, lo que representa un avance en la democratización del acceso a recursos productivos en el sector rural.

“Este año abrimos la convocatoria a los ejidos, porque hubo quienes nos dijeron que también tienen la capacidad de aportar y quieren acceder a maquinaria como drones y tractores. Ahora podrán participar de forma individual o colectiva”, explicó la funcionaria.

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Apoyos para modernizar el campo mexiquense

Por el Rescate del Campo 2026 Programas sociales Edomex

El programa contempla diversos tipos de apoyo enfocados en mejorar la productividad del campo. Entre ellos destacan:

Subsidios para la adquisición de ganado

Herramientas e implementos agrícolas

Drones para monitoreo de cultivos

Tractores para uso comunitario o municipal

Incentivos para reactivar la producción lechera

La estrategia también busca fomentar esquemas de colaboración entre productores, ayuntamientos y ejidos, con el objetivo de optimizar el uso de maquinaria y reducir costos operativos.

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Requisitos generales para participar

El registro para los programas estatales por el Rescate del Campo se debe hacer en alguna de las 11 delegaciones regionales de servicios administrativos de la entidad mexiquense (Gob. Edomex)

Las personas interesadas en acceder a estos apoyos deberán presentar su solicitud durante los días 6, 7 y 8 de mayo de 2026.

El trámite se realizará en las 11 Delegaciones Regionales de la Secretaría del Campo, donde se recibirán los expedientes completos de los solicitantes.

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Es importante que los productores acudan en tiempo y forma, ya que no se contempla prórroga para el registro.

Para formar parte del programa “Por el Rescate del Campo”, las y los solicitantes deberán integrar un expediente con la siguiente documentación:

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Formato D-1 debidamente requisitado en ventanilla o mediante escrito libre dirigido a la Secretaría del Campo

Copia de identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o credencial del INAPAM)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Georreferencia de la unidad de producción en formato decimal

Requisitos específicos adicionales según el tipo de apoyo solicitado

Las autoridades estatales indicaron que cada solicitud será evaluada conforme a las reglas de operación vigentes, por lo que es fundamental cumplir con todos los criterios establecidos.

Impulso al desarrollo rural

Con este programa, el gobierno del Edomex busca no solo mejorar la productividad agrícola, sino también reducir la desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos y financieros en el campo.

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La inclusión de ejidos y el enfoque en innovación, como el uso de drones, reflejan un cambio en la política pública hacia un modelo más incluyente y moderno.

Se espera que “Por el Rescate del Campo 2026” beneficie a miles de productores mexiquenses, fortaleciendo la economía rural y promoviendo la autosuficiencia alimentaria en la entidad.

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Para quienes dependen del campo, esta convocatoria representa una oportunidad clave para acceder a herramientas que impulsen su producción y mejoren sus condiciones de vida.