México

FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado: suman 47 detenidos

La CNDH señaló omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto de Ciencias Forenses de esa entidad por no asegurar los indicios localizados

El Rancho Izaguirre no fue reconocido como un centro de adiestramiento tras su hallazgo.(Infobae-Itzallana)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el Rancho Izaguirre operaba como un centro de reclutamiento forzado y de adiestramiento, esto a un año de su hallazgo por parte de integrantes del colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco.

El sitio, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, era operado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes reclutaban mujeres y hombres con falsas ofertas de trabajo y de manera forzada.

Tras el hallazgo de más de mil prendas de vestir, zapatos, objetos personales y demás indicios de la posible comisión de un delito, la FGR reconoció que se trata de un sitio de adiestramiento dirigido por criminales.

“Las investigaciones han determinado de manera clara y contundente que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento, ya que se desprende que realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos”, señaló en un comunicado.

Reconocen reclutamiento forzado de personas

La Fiscalía también detalló que en el predio se encontraba un área simulada como casa táctica para adiestramiento y simulación de cobertura, movimiento y generación de reacción.

“En dicho centro de adiestramiento se reclutaba forzadamente a personas a quienes se les despojaba de sus pertenencias, tales como prendas de vestir, para portar otro tipo de vestimenta”, explicó.

Este reconocimiento se da luego de meses de señalamientos realizados por parte de integrantes del colectivo Guerreros Buscadores, así como de víctimas que lograron escapar del Rancho Izaguirre, quienes denunciaron las actividades de adiestramiento y reclutamiento que se cometían en el lugar.

*Información en desarrollo...

