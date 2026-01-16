México

Alertan por reclutamiento forzado de menores desde los 8 años a través de redes sociales por cárteles en Sonora

El vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública señaló que esta práctica ha comenzado a aumentar en la entidad

Guardar
Marco Paz Pellat detalló que
Marco Paz Pellat detalló que han tenido casos de menores de 8 años de edad. Foto: Jesús Aviles/ Infobae México

El reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado ha comenzado a aumentar en el estado de Sonora debido a las detenciones realizadas por autoridades, afirmó el vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública en Sonora.

En entrevista con medios, Marco Paz Pellat alertó sobre el aumento de denuncias a través de redes sociales acerca de falsas ofertas de trabajo que derivan en el reclutamiento forzado por parte de los cárteles.

“Estamos viendo que ya empieza a haber denuncias a través de redes sociales. Queremos hacer un llamado a los padres de familia, estar muy cerca de sus hijos, pendientes de este tipo de convocatorias, porque lo que sucede es que ellos acuden a una entrevista y a partir de ahí los capturan y los obligan a trabajar”, comentó.

Estas ofertas de trabajo enganchan a los menores de edad debido a que son atractivos por los supuestos salarios altos que recibirán, así como promesas de descansos y prestaciones superiores a la ley; sin embargo, son enganchados para sumarse a las filas de los cárteles.

De acuerdo con el vocero, los trabajos ofrecidos están relacionados con la recolección de cultivos y hasta de oficina, por lo que instó a las familias a estar pendientes de los menores de edad para que no sean víctimas del reclutamiento forzado.

Niños desde los 8 años han sido reclutados por el crimen organizado

La organización civil Reinserta señaló
La organización civil Reinserta señaló que hay al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado en México (Reuters)

Paz Pellat atribuyó el aumento del reclutamiento de menores a las acciones de seguridad en contra de los cárteles, lo que ha representado una disminución de sus integrantes y su necesidad de integrar a más personas a sus filas.

“Nosotros hacemos análisis de redes sociales y son muchos los casos. Desafortunadamente en esta necesidad que tienen los grupos criminales de remplazar las bajas que han tenido, están optando por lo que tienen, ¿y quiénes son más sensibles a este tipo de ofertas engañosas? pues los jóvenes y los niños", explicó.

El vocero también detalló que han tenido casos de niños de 8 y 9 años de edad víctimas de reclutamiento forzado.

“Esto lo habíamos visto nada más en Centroamérica, pero a veces son consecuencias de estas luchas y las bajas que les ha infringido la autoridad”, comentó.

Ante los hechos, Paz Pellat reiteró su llamado a los padres de familia para estar pendientes de los menores de edad y evitar que caigan en estas falsas ofertas de trabajo.

Un dron muestra a funcionarios
Un dron muestra a funcionarios de seguridad durante una visita de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco al rancho Izaguirre, que activistas han calificado de "campo de exterminio" dirigido por un cártel, en Teuchitlán, estado Jalisco, México, 20 de marzo de 2025. REUTERS/Ivan Arias

Este llamado se suma al alertamiento realizado por el exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, quien en entrevista con Infobae México explicó que la guerra entre cárteles ha aumentado el reclutamiento forzado de menores.

Vigil detalló que la principal forma de reclutamiento se realiza a través de falsas ofertas de trabajo para desempeñarse como escoltas o equipo de seguridad.

Esta técnica fue denunciada por víctimas del Rancho Izaguirre, quienes era reclutadas con falsas ofertas de trabajo por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y finalmente trasladadas a Jalisco para ser adiestradas.

Además, las autoridades jaliscienses informaron en julio de 2025 que los cárteles optaron por reclutar a menores de edad de esa entidad para finalmente trasladarlos a Sinaloa, donde las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa mantienen una disputa interna.

Temas Relacionados

Reclutamiento forzadoMenores de edadRedes socialesSonoraComité Ciudadano Seguridad PúblicaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Suprema Corte determina que la cédula profesional digital es un documento válido

El máximo tribunal determinó que esa versión de la certificación es suficiente para ejercer una profesión en el país

Suprema Corte determina que la

Gobierno CDMX niega contrato inmobiliario en predio de Refugio Franciscano

Diversas versiones aseguraban que las autoridades habían autorizado construcciones en Cuajimalpa

Gobierno CDMX niega contrato inmobiliario

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Los funcionarios reafirmaron la importancia de la colaboración bilateral para enfrentar a las organizaciones criminales

Marco Rubio y Juan Ramón

¿Por qué se recomienda usar vaselina en los pómulos durante la temporada de frío?

El uso de una fina capa ayuda a conservar la humedad y previene la descamación durante el invierno

¿Por qué se recomienda usar

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Mazatlán este 16 de enero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marco Rubio y Juan Ramón

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

Detienen a cuatro sujetos ligados al “Cabo 27” del Cártel de Sinaloa

Localizan dos campamentos con más de 2 mil cartuchos y rescatan a una persona secuestrada en Sinaloa

Cártel de Sinaloa estaría incursionando a narcolaboratorios multifuncionales para la producción de drogas, incluida la Tusi

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel explota contra rené

Pepillo Origel explota contra rené Franco por presunta pelea con Andrea Legarreta: “Hipócrita”

Este es el posible setlist para el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Belinda se reune con el elenco de “Carlota” en España tras anunciar que estará fuera de México

Las Pandora salen en defensa de Julio Iglesias y cuestionan testimonio de víctimas: “Un señorón”

TXT en la CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

DEPORTES

Canelo Álvarez anuncia su regreso

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella

Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje