Alertan por reclutamiento forzado de menores desde los 8 años a través de redes sociales por cárteles en Sonora

Marco Paz Pellat detalló que han tenido casos de menores de 8 años de edad. Foto: Jesús Aviles/ Infobae México

El reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado ha comenzado a aumentar en el estado de Sonora debido a las detenciones realizadas por autoridades, afirmó el vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública en Sonora.

En entrevista con medios, Marco Paz Pellat alertó sobre el aumento de denuncias a través de redes sociales acerca de falsas ofertas de trabajo que derivan en el reclutamiento forzado por parte de los cárteles.

“Estamos viendo que ya empieza a haber denuncias a través de redes sociales. Queremos hacer un llamado a los padres de familia, estar muy cerca de sus hijos, pendientes de este tipo de convocatorias, porque lo que sucede es que ellos acuden a una entrevista y a partir de ahí los capturan y los obligan a trabajar”, comentó.

Estas ofertas de trabajo enganchan a los menores de edad debido a que son atractivos por los supuestos salarios altos que recibirán, así como promesas de descansos y prestaciones superiores a la ley; sin embargo, son enganchados para sumarse a las filas de los cárteles.

De acuerdo con el vocero, los trabajos ofrecidos están relacionados con la recolección de cultivos y hasta de oficina, por lo que instó a las familias a estar pendientes de los menores de edad para que no sean víctimas del reclutamiento forzado.

Niños desde los 8 años han sido reclutados por el crimen organizado

La organización civil Reinserta señaló que hay al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado en México (Reuters)

Paz Pellat atribuyó el aumento del reclutamiento de menores a las acciones de seguridad en contra de los cárteles, lo que ha representado una disminución de sus integrantes y su necesidad de integrar a más personas a sus filas.

“Nosotros hacemos análisis de redes sociales y son muchos los casos. Desafortunadamente en esta necesidad que tienen los grupos criminales de remplazar las bajas que han tenido, están optando por lo que tienen, ¿y quiénes son más sensibles a este tipo de ofertas engañosas? pues los jóvenes y los niños", explicó.

El vocero también detalló que han tenido casos de niños de 8 y 9 años de edad víctimas de reclutamiento forzado.

“Esto lo habíamos visto nada más en Centroamérica, pero a veces son consecuencias de estas luchas y las bajas que les ha infringido la autoridad”, comentó.

Ante los hechos, Paz Pellat reiteró su llamado a los padres de familia para estar pendientes de los menores de edad y evitar que caigan en estas falsas ofertas de trabajo.

Un dron muestra a funcionarios de seguridad durante una visita de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco al rancho Izaguirre, que activistas han calificado de "campo de exterminio" dirigido por un cártel, en Teuchitlán, estado Jalisco, México, 20 de marzo de 2025. REUTERS/Ivan Arias

Este llamado se suma al alertamiento realizado por el exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, quien en entrevista con Infobae México explicó que la guerra entre cárteles ha aumentado el reclutamiento forzado de menores.

Vigil detalló que la principal forma de reclutamiento se realiza a través de falsas ofertas de trabajo para desempeñarse como escoltas o equipo de seguridad.

Esta técnica fue denunciada por víctimas del Rancho Izaguirre, quienes era reclutadas con falsas ofertas de trabajo por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y finalmente trasladadas a Jalisco para ser adiestradas.

Además, las autoridades jaliscienses informaron en julio de 2025 que los cárteles optaron por reclutar a menores de edad de esa entidad para finalmente trasladarlos a Sinaloa, donde las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa mantienen una disputa interna.