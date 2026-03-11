México

Así fue el encuentro de Julio César Chávez con Cristian Castro durante su concierto en el Auditorio Nacional

El “Gallito Feliz” conquistó el escenario y agradeció la presencia de sus fans, pero destacó la presencia del ex boxeador y campeón mundial

Así fue el encuentro de Julio César Chávez con Cristian Castro durante su concierto (IG/ @jcchavez115 // Miriam Estrella- Infobae)

La noche del martes 10 de marzo Cristian Castro se plantó frente a 10 mil asistentes y enamoró a su público del Auditorio Nacional en la Ciudad de México con sus grandes éxitos, así como sus recientes temas que lo mantienen vigente en la escena del pop mexicano.

Y uno de los espectadores que robó reflectores fue Julio César Chávez. El gran campeón mexicano acudió al evento acompañado de su esposa Myriam Escobar y demás amigos, su presencia entre el público no pasó inadvertida pues el cantante se tomó unos minutos para interrumpir su concierto y felicitar al señor Nocaut.

Durante la velada, el repertorio incluyó éxitos como No podrás, Yo quería, Por amarte así y Lloviendo estrellas, que generaron una respuesta inmediata de la audiencia, transformando el Auditorio Nacional en un coro unánime.

Cristian Castro interrumpe su concierto para saludar a Julio César Chávez

Cristian Castro interrumpió su presentación para acercarse a saludar y agradecer la presencia del ex boxeador Julio César Chávez en su concierto en el Auditorio Nacional (Miriam Estrella/ Infobae)

Durante la velada en el Auditorio Nacional, hubo un momento en el que el también actor detuvo su presentación para tomarse unos minutos y saludar a su público. Pero, entre las 10 mil personas destacó la presencia de Chávez González y esto lo enalteció el intérprete de Si me ves llorar.

La verdad estoy tan, tan contento de que entre el público, sin él anunciarse como todo un antagonista y no un protagonista, en el público hoy se encuentra Julio César Chávez”, expresó.

De inmediato las ovaciones fueron ensordecedoras y le brindaron un fuerte aplauso a la leyenda viviente del boxeo mexicano, quien con una sonrisa alzó la mano y saludó al público. Pero el encuentro no terminó ahí, ya que Cristian Castro le pidió que se acercara al escenario para saludarlo personalmente.

Cristian Castro interpreta sus éxitos
Cristian Castro interpreta sus éxitos ante un Auditorio Nacional lleno, acompañado por músicos y un impresionante telón de fondo digital de nubes. ((Luz Coello/ Infobae))

“Y quiero pedir el mejor de los aplausos, porque este señor me fascina. Y por favor... Ven, Julio. Muchas gracias. Gracias, cariño. Qué lindo. Gracias. Qué hermoso, mirarte es lo más lindo. Gracias”, finalizó.

Cristian Castro provocó una mezcla de euforia y polémica durante su concierto en el Auditorio Nacional ante 10 mil asistentes en la Ciudad de México. La presentación, que inició a las 20:45 y finalizó cerca de las 23:30, estuvo marcada por interpretaciones icónicas, interacción directa con el público y un tono irreverente, según reportó Infobae tras asistir al evento.

Cristian Castro interpreta sus éxitos
Cristian Castro interpreta sus éxitos ante un Auditorio Nacional lleno, acompañado por músicos y un impresionante telón de fondo digital de nubes. ((Luz Coello/ Infobae))

Uno de los momentos destacados fue la colaboración con el grupo mexicano Matisse, que subió al escenario para interpretar junto a Cristian Castro el tema Conmigo sin ti. Román Torres, miembro del grupo, aprovechó para elogiar al cantante: “Además del artista más impresionante que conozco, como persona eres la persona más chistosa y más divertida que conozco… y me encantaron tus zapatos”.

En un gesto inesperado, Castro obsequió una banana firmada a su público y subió a una admiradora para bailar salsa con la canción Nunca voy a olvidarte en su versión salsa para bailar. No faltaron comentarios sobre su reciente cambio físico, ya que el cantante preguntó al público si habían notado que había adelgazado, atribuyendo el cambio a un método peculiar: “hacer nada”, afirmó, reiterando la frase que lo popularizó en redes.

