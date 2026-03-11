Cristian Castro desata euforia y polémica en su concierto en el Auditorio Nacional: “Después de ustedes, no tengo nada”

Cristian Castro llenó el Auditorio Nacional de la Ciudad de México ante miles de seguidores que corearon cada una de sus canciones en un concierto inolvidable. (Miriam Estrella/ Infobae)

La noche del martes 10 de marzo, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México se convirtió en el escenario de una velada cuando Cristian Castro apareció ante miles de seguidores que no dejaron de corear sus canciones. Entre gritos, aplausos y baile, el intérprete conocido como el gallito feliz provocó una conexión inmediata con el público.

El concierto comenzó a las 20:45 y se extendió hasta cerca de las 23:26. Durante más de dos horas y media, el cantante alternó momentos de nostalgia con bromas y comentarios espontáneos que desataron carcajadas entre los asistentes.

En uno de los momentos más emotivos, el artista se dirigió directamente a los fans con una frase que encendió la noche: “Son más lindos y más hermosos que todas las estrellas juntas, mi México querido…”, dijo, provocando una ovación que retumbó en todo el recinto.

Una noche de clásicos que el público cantó a todo pulmón

El artista mexicano, apodado el gallito feliz, mantuvo una conexión constante con el público gracias a bromas espontáneas y su carisma sobre el escenario. - (Miriam Estrella/ Infobae)

Desde los primeros acordes, el espectáculo avanzó con un repertorio que despertó recuerdos entre los asistentes. Canciones como “No podrás”, “Yo quería”, “Por amarte así” y “Lloviendo estrellas” fueron interpretadas en medio de una multitud que no dejó de cantar.

La emoción se mantuvo constante a lo largo de la velada. Cada tema provocó una respuesta inmediata del público, que convirtió el recinto en un enorme coro colectivo que acompañó al cantante en cada estrofa.

El momento cumbre llegó con “Azul”, el clásico que puso de pie a todos, saltos, gritos y celulares en alto marcaron uno de los instantes más vibrantes del concierto.

Invitados especiales que sorprendieron al público

Cristian Castro sorprendió al público con la participación especial del grupo mexicano Matisse, compartiendo escenario y elogios mutuos en una noche llena de sorpresas. - (Miriam Estrella/ Infobae)

La noche también tuvo sorpresas sobre el escenario. Castro presentó a un grupo que, según confesó, tiene un significado especial para él: Matisse, con quienes compartió un momento que desató aplausos.

Antes de interpretar el tema “Conmigo sin ti”, el cantante expresó su admiración por ellos: “Quiero presentarles a unos chicos que me encantan, un grupo increíble mexicano… las personas más queridas para mí sin duda, por el amor tan grande que nos profesamos mutuamente”.

Al finalizar la colaboración, Román Torres integrante del grupo le dedicó unas palabras al intérprete que provocaron sonrisas en el escenario: “Además del artista más impresionante que conozco, como persona eres la persona más chistosa y más divertida que conozco… y me encantaron tus zapatos”.

Famosos, bromas y una banana firmada

El repertorio incluyó éxitos como “No podrás”, “Yo quería”, “Por amarte así” y “Lloviendo estrellas”, desatando nostalgia y emoción entre los asistentes. - (Miriam Estrella/ Infobae)

Entre los asistentes también se dejaron ver algunas figuras conocidas. El cantante saludó a Julio César Chávez, quien se encontraba entre el público y recibió una ovación.

En las primeras filas fueron captadas la actriz Sofía Castro y Gema Garoa, además del productor Sergio Gabriel, quienes disfrutaron del espectáculo.

Castro, siguiendo su estilo irreverente, protagonizó uno de los momentos más llamativos de la noche al regalar una banana al público y firmarla. El gesto provocó risas y mostró que su humor sigue siendo parte fundamental del espectáculo. Además, invitó a una de sus fans a bailar salsa con la canción “Nunca voy a olvidarte”.

Durante el concierto preguntó entre risas si el público se había dado cuenta de que ya había adelgazado, señalando que había dejado de comer migajón. Luego añadió que su secreto fue, según sus palabras, “hacer nada”, retomando la frase que lo hizo viral recientemente. Esta declaración fue recibida con humor tanto por sus seguidores en redes sociales como por el público presente.