Así fue la sorpresiva aparición de la hija de Angélica Rivera durante el primer concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional de CDMX

Una presencia inesperada en el público provocó sorpresa entre miles de asistentes durante la noche del cantante mexicano

La aparición de Sofía Castro,
La aparición de Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, sorprende a los asistentes durante el concierto. - (Instagram)

La noche del 10 de marzo, el Auditorio Nacional se llenó de nostalgia y euforia con el concierto de Cristian Castro. Durante más de dos horas y media, el intérprete ofreció un espectáculo cargado de clásicos que el público cantó de principio a fin.

En ese tiempo, el artista recorrió algunos de los temas más emblemáticos de su carrera mientras miles de asistentes respondían con gritos, aplausos y celulares en alto.

Sin embargo, más allá de la música, una escena proyectada en las pantallas del recinto encendió la curiosidad de los presentes: la aparición entre el público de la actriz Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y del productor José Alberto Castro.

El concierto que convirtió al Auditorio en un coro gigante

El cantante acumula 4 fechas
El cantante acumula 4 fechas agendadas para el Auditorio Nacional (redes)

Desde los primeros minutos, el cantante apostó por un repertorio que despertó recuerdos entre los asistentes. Temas como “No podrás”, “Yo quería”, “Por amarte así” y “Lloviendo estrellas” resonaron en el recinto acompañados por miles de voces.

Cada canción generó una respuesta inmediata del público. La energía creció conforme avanzaba la noche, consolidando un ambiente festivo que mantuvo a los asistentes atentos a cada momento del espectáculo.

El punto más alto llegó con “Azul”. La canción logró que el público se pusiera de pie para cantar, brincar y grabar el instante con sus teléfonos, convirtiendo el cierre en una escena colectiva de entusiasmo.

Una banana firmada, salsa en el escenario y saludos inesperados

El repertorio incluyó éxitos como
El repertorio incluyó éxitos como “No podrás”, “Yo quería”, “Por amarte así” y “Lloviendo estrellas”, desatando nostalgia y emoción entre los asistentes. - (Miriam Estrella/ Infobae)

El concierto también estuvo marcado por momentos de humor que reflejaron el estilo espontáneo del cantante. En uno de los instantes más comentados, Castro regaló una banana al público y la firmó, provocando risas entre los asistentes.

Más adelante invitó a una fan al escenario para bailar salsa mientras interpretaba “Nunca voy a olvidarte”, escena que fue celebrada por los presentes.

Entre las figuras reconocidas del público destacó el legendario boxeador Julio César Chávez. El cantante lo saludó frente a miles de personas e incluso le besó las manos en señal de respeto, gesto que provocó una ovación.

Sofía Castro aparece… pero la gran pregunta quedó en el aire

La presencia de Sofía Castro
La presencia de Sofía Castro genera especulaciones sobre la posible asistencia de su madre, la ex primera dama Angélica Rivera, al Auditorio Nacional. - (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Otro momento que captó la atención ocurrió cuando las pantallas del recinto enfocaron a Sofía Castro entre los asistentes. Su imagen provocó sorpresa entre el público, que reaccionó con murmullos y comentarios.

La presencia de la actriz generó una expectativa inmediata: algunos pensaron que también estaría su madre, Angélica Rivera. Sin embargo, al menos en lo que pudo verse durante la noche, la ex primera dama no apareció en el recinto.

La conexión familiar explica parte del interés. Sofía es hija de José Alberto Castro, hermano de Verónica Castro, madre de Cristian Castro. Por ello, la actriz disfrutó el concierto de quien, además de estrella del escenario, es también su primo.

