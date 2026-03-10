PRI denunciará a Morena por presunta campaña adelantada para las elecciones de 2027

Alejandro Moreno Cárdenas anunció que el PRI presentará una denuncia contra Morena por presuntos actos anticipados de campaña rumbo a 2027.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su partido presentará una denuncia contra Morena por presuntos actos anticipados de campaña relacionados con el proceso interno que el partido oficialista inició para definir a quienes competirán en las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de México, el líder priista calificó el procedimiento morenista como una “simulación” que, aseguró, viola tanto los estatutos del propio partido como la legislación electoral vigente.

Moreno Cárdenas afirmó que el método anunciado por Morena para designar “coordinadores de defensa de la transformación” —figuras que posteriormente se convertirán en candidatos— constituye una forma de adelantar las campañas políticas.

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional acusó que la designación de “coordinadores de defensa de la transformación” sería una forma de adelantar campañas políticas. Crédito: X @PRI_Nacional

“Es la simulación, es la mentira, es la farsa”, declaró el dirigente del PRI al advertir que estos nombramientos en realidad servirán para posicionar a futuros aspirantes a gubernaturas, diputaciones y alcaldías antes de los tiempos permitidos por la ley.

PRI acusa simulación en el proceso interno de Morena rumbo a 2027

El líder priista sostuvo que, aunque Morena asegura que sancionará a quienes incurran en campañas adelantadas, el propio partido estaría promoviendo un mecanismo que, en los hechos, abre el camino para posicionar candidaturas con anticipación.

Según explicó, el nombramiento de coordinadores estatales, distritales y municipales funcionaría como una estructura electoral anticipada para las elecciones intermedias de 2027.

El PRI acusa a Morena de incurrir en presuntos actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2027. REUTERS/Luis Cortés

“Dicen en sus estatutos que sancionarán a quien haga campaña anticipada, pero lo que están haciendo es iniciar desde ahora el proceso para elegir a sus candidatos a gobernadores y diputados”, señaló Moreno.

Morena definió calendario para elegir “coordinadores” territoriales

El Consejo Nacional de Morena acordó adelantar su proceso interno para seleccionar perfiles que eventualmente competirán por cargos de elección popular en 2027.

De acuerdo con las reglas aprobadas, el calendario contempla varias etapas:

22 de junio : elección de coordinadores estatales en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas .

3 de agosto : designación de coordinadores distritales federales .

21 de septiembre : selección de coordinadores municipales .

8 de noviembre: nombramiento de coordinadores distritales locales.

El partido indicó que estos cargos estarán enfocados en la organización territorial y la defensa del proyecto político, aunque en procesos anteriores figuras similares terminaron convirtiéndose en candidaturas formales.

Movimiento Ciudadano también advierte posibles campañas anticipadas

Las críticas no provienen únicamente del PRI. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también cuestionó los resolutivos del Consejo Nacional de Morena.

Diversos actores políticos consideran que adelantar procesos internos bajo otras figuras puede interpretarse como una forma de posicionar candidaturas antes de los tiempos legales. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El líder emecista advirtió que el partido gobernante podría estar preparando precampañas adelantadas bajo la figura de coordinadores políticos.

A través de redes sociales, Máynez acusó que Morena busca repetir prácticas utilizadas antes de las elecciones de 2024, cuando diversos aspirantes recorrieron el país como “coordinadores” antes de convertirse en candidatos.

Qué dice la ley sobre las campañas anticipadas en México

De acuerdo con criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral, los actos anticipados de campaña son expresiones o acciones de promoción política realizadas antes del inicio formal de precampañas o campañas.

Para que una conducta sea considerada como tal deben cumplirse tres elementos:

Personal : que exista una persona identificable que promueva su aspiración.

Temporal : que la acción ocurra fuera de los periodos autorizados por la ley.

Subjetivo: que incluya llamados explícitos o implícitos al voto o al apoyo político.

La legislación electoral establece sanciones que pueden ir desde multas a partidos políticos hasta la negativa de registro de una candidatura.

PRI adelanta batalla política y legal contra Morena

Moreno Cárdenas también criticó la reforma electoral impulsada por Morena, a la que llamó “Ley Maduro”, al considerar que busca concentrar poder y debilitar a las instituciones electorales.

En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente priista afirmó que los legisladores de su partido votarán en contra de la propuesta y defenderán la autonomía de los organismos electorales.

“México no es Venezuela y no vamos a permitir que lo quieran llevar por ese camino”, expresó el líder del PRI al insistir en que su partido dará la batalla política y legal frente a lo que considera intentos de vulnerar las reglas democráticas rumbo a las elecciones de 2027.