México

Reforma electoral también distancia al PRI y al PAN: Jorge Romero niega alianza para 2027

Pese al llamado de Alejandro Moreno para ir en coalición en las próximas elecciones, la oposición comienza a descartar la idea

Jorge Romero encabeza relanzamiento del PAN, rompe alianzas partidistas Crédito: YouTube: Partido Acción Nacional

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara la reforma electoral el pasado 4 de marzo en la Cámara de Diputados, la oposición volvió a centrar su discurso en las diferencias que parecen irreconciliables y una vez más han dejado claro que no irán juntos rumbo a las elecciones en 2027.

PRI hace llamado a la coalición en 2027

Ayer, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, hizo un llamado enérgico a las fuerzas políticas de oposición para marcar una ruta en “beneficio” de la democracia y rechazar la reforma presentada por Sheinbaum:

“Desde aquí, desde el potente y poderoso Partido Revolucionario Institucional, hago un llamado a todos los opositores y a los que hoy están de aliados en el gobierno, que han externado su repudio a esta locura de iniciativa, que vayamos juntos a construir un gran entendimiento alterno, un diálogo a fin de salvar a la República”.

Desde el pódium en el Consejo Político Nacional (CPN) por el 97 aniversario del PRI, el senador del tricolor amagó al Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Ciudadano (MC), incluso, amenazó con quedar exhibidos ante todo México:

“Por eso hacemos este llamado y por ello hay que construir juntos, hay que construir alianzas, coaliciones, unir a todas las fuerzas democráticas... (de no aceptar) será porque los dos partidos de oposición, el PAN y Movimiento Ciudadano no quisieron y que el pueblo de México lo sepa... estarán al servicio del poder, al servicio de Morena y eso destruye el sistema democrático en México”.

El PAN y el PRI
El PAN y el PRI marcan mayor distancia tras la presentación de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

PAN no irá en coalición en las próximas elecciones

Tal como lo ha reiterado desde octubre, Jorge Romero, dirigente del PAN, volvió a reiterar en entrevista con la periodista Azucena Uresti, que su partido no busca una alianza con los partidos de oposición, aún con la presión de políticos como Alejandro Moreno, aseguró que nunca irá en contra de partidos de oposición y a pregunta expresa, el dirigente adelantó:

“A la oposición nos puede ir mejor si todos los votos de la oposición los logramos... Hay veces que también nos resta... No las estoy viendo, hay veces que el PAN le tiene que apostar por el PAN”.

En 2025, el dirigente blanquiazul comentó: “Hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos, nacimos para ser nuestra propia opción democrática”. De tal forma que la prioridad del partido será reforzar su identidad y afianzar su presencia en todo el país, descartando la necesidad de establecer alianzas con otros partidos.

Jorge Romero dijo estar a favor de no poner por "dedazo" a plurinominales, aseguró que el PAN no se cierra a dialogar con Morena sobre la reforma electoral si se incluye el tema del crimen organizado. (Crédito: @JorgeRoHe)

Pese a postura, PRI presenta decálogo a favor de la alianza

A través de las cuentas oficiales del PRI se compartió un texto con las “10 razones a favor de construir una alianza para salvar a México”:

  1. Negar alianzas para derrotar a MORENA es cerrar los ojos ante la realidad del país.
  2. Cuando el país enfrenta retrocesos democráticos, la división solo beneficia al poder.
  3. La oposición no puede darse el lujo de competir entre sí mientras México pierde oportunidades.
  4. La historia demuestra que los cambios democráticos se logran cuando las fuerzas políticas saben unirse.
  5. Anteponer intereses personales o partidistas al futuro del país es un error que México no puede pagar.
  6. La responsabilidad de los líderes políticos es pensar primero en México, no en cálculos electorales.
  7. Las alianzas no son una debilidad. Son una herramienta para defender la democracia.
  8. Cuando la democracia está en riesgo, la unidad se convierte en una obligación moral.
  9. Hoy más que nunca se necesita una oposición responsable, capaz de construir acuerdos.
  10. Porque México necesita equilibrio, instituciones fuertes y gobiernos que rindan cuentas.

Aunque PAN y MC han mostrado rechazo a formar una alianza con el PRI, los tres partidos políticos advirtieron que votarán en contra de la reforma electoral presentada por Sheinbaum.

Temas Relacionados

PRIPANReforma ElectoralJorge RomeroAlejandro Morenomexico-noticiasPolítica Mexicana

