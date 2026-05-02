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Tatiana Clouthier responde al secretario de Gobierno de Nuevo León: “Más mortificado por saber dónde nací”

La exfuncionaria federal advierte que exigir resultados no es agresión, sino un derecho ciudadano

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(Foto: Twitter/tatclouthier)
Tatiana Clouthier responde a los señalamientos del secretario de Gobierno de Nuevo León (Foto: Twitter/tatclouthier)

La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, lanzó un contundente mensaje contra el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, a quien acusó de desviar la atención de los problemas prioritarios del estado para enfocarse en cuestionamientos personales.

En un posicionamiento público, Clouthier criticó que el funcionario esté “más mortificado por saber dónde nací” que por atender situaciones que afectan directamente a la ciudadanía, como la contaminación, la movilidad y la calidad de vida en la entidad.

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“Niños muriéndose o enfermándose por la contaminación que tenemos. Tenemos a la gente esperando en filas para tomar el transporte público y haciendo dos, tres o hasta cuatro horas para llegar a su casa”, expresó, al señalar lo que considera una falta de enfoque en la gestión estatal.

La exfuncionaria federal subrayó que su postura no responde a intereses personales, sino al ejercicio de sus derechos como ciudadana. “Pago impuestos en Nuevo León, vivo en Nuevo León y entonces me toca exigirle a usted”, afirmó, dejando claro que la exigencia ciudadana no debe interpretarse como agresividad.

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Defiende su trayectoria

La exsecretaria de Economía con AMLO, Tatiana Clouthier le responde al secretario general de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna y lo cuestiona sobre la gestión y problemas del estado.

En su mensaje, Clouthier también defendió su trayectoria política y experiencia en el servicio público, recordando que durante su gestión como secretaria de Economía tuvo interacción directa con gobiernos estatales de todo el país. Incluso señaló que participó en actos institucionales relevantes en Nuevo León, lo que, a su juicio, respalda su conocimiento sobre la administración pública y la dinámica política local.

Uno de los puntos más contundentes de su declaración fue la crítica al comportamiento del funcionario frente a las mujeres.

“Los hombres débiles normalmente temen a las mujeres que decimos las cosas por su nombre”, expresó, en una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales y en el ámbito político.

Clouthier insistió en que señalar fallas y exigir resultados no debe confundirse con confrontación, sino que forma parte de una ciudadanía activa y participativa. “Firmeza y exigencia no es agresividad. Es saber cuáles son mis derechos y qué me toca reclamarle a cada quien”, puntualizó.

Asimismo, acusó al secretario de Gobierno de priorizar la defensa del gobernador por encima de atender las demandas sociales, e incluso sugirió que existe una tendencia a reprimir posturas críticas. “Usted está acostumbrado a reprimir cuando no se le obedece o no se está de acuerdo con usted”, afirmó.

El mensaje también incluyó una advertencia sobre las estrategias políticas basadas en la confrontación mediática. Clouthier consideró que este tipo de acciones no contribuyen a resolver los problemas de fondo ni a generar confianza ciudadana.

Hasta el momento, el secretario general de Gobierno no ha emitido una respuesta pública detallada a las declaraciones de la exsecretaria. Sin embargo, el intercambio ha intensificado el debate sobre la gestión estatal y la relación entre autoridades y ciudadanía.

El posicionamiento de Clouthier no solo pone sobre la mesa cuestionamientos directos a la actuación del gobierno estatal, sino que también reabre la discusión sobre el papel de las mujeres en la política y la forma en que se enfrentan a estructuras de poder tradicionales.

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