Frente frío provocará lluvias intensas, vientos fuertes y fin de la onda de calor: estos son los estados afectados

Frente frío provocará lluvias intensas en diversas entidades del país (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Durante la madrugada del sábado, el frente frío número 48, en interacción con su masa de aire polar, un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica, generará un escenario meteorológico complejo en diversas regiones de México.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en estados del norte, noreste y oriente del país, además de rachas intensas de viento y tolvaneras.

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Las precipitaciones más relevantes se registrarán en Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (norte y oeste), Veracruz (centro) y Puebla (norte y este).

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, mientras que entidades como Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México presentarán lluvias aisladas.

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Lluvias en oriente y sureste del país

Clima: Lluvias en el Valle de México, CDMX Edomex (@conagua_clima/X)

Para el sábado, el frente frío 48 avanzará sobre el Golfo de México, extendiendo sus efectos hacia el oriente y sureste del país. Esto provocará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, incluyendo la península de Yucatán. Particularmente, se pronostican lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lo que podría derivar en encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos y arroyos.

Además, la masa de aire polar asociada al sistema frontal ocasionará un descenso en las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país.

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Este cambio térmico marcará el fin de la onda de calor en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Onda de Calor

Se esperan altas temperaturas en 20 entidades del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estas condiciones, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, aunque debilitada, continuará favoreciendo una onda de calor en gran parte del territorio nacional.

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Esta se mantendrá en estados como Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Sin embargo, se prevé que dicho fenómeno comience a disminuir en algunas entidades a partir de este fin de semana.

En cuanto a los vientos, se anticipan velocidades sostenidas de 40 a 50 km/h con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h en estados del norte y centro, incluyendo Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Estas condiciones podrían generar tolvaneras, reduciendo la visibilidad en carreteras y zonas abiertas.

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Por otro lado, el fenómeno de viento de componente sur impactará el istmo y golfo de Tehuantepec, así como el centro y sur de Veracruz, con rachas similares de hasta 80 km/h. A esto se suma oleaje de 1 a 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en litorales de Yucatán y Quintana Roo.

Efecto de Norte

Otro de los efectos relevantes será el evento de “Norte”, con rachas de viento que podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h en Tamaulipas y Veracruz, así como de 60 a 80 km/h durante la madrugada del domingo en Tabasco y el istmo de Tehuantepec. Estas condiciones podrían afectar actividades marítimas y generar oleaje elevado en zonas costeras.

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Este sistema meteorológico marca una transición importante en las condiciones climáticas del país, con el debilitamiento progresivo de la onda de calor y el ingreso de aire más fresco, acompañado de lluvias que podrían beneficiar algunas regiones, pero también representar riesgos si no se toman las medidas adecuadas.