México

Frente frío provocará lluvias intensas, vientos fuertes y fin de la onda de calor: estos son los estados afectados

El sistema frontal traerá evento de “Norte” y descenso de temperaturas en gran parte del país este fin de semana

Guardar
clima lluvias CDMX Alerta Amarrilla
Frente frío provocará lluvias intensas en diversas entidades del país (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Durante la madrugada del sábado, el frente frío número 48, en interacción con su masa de aire polar, un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica, generará un escenario meteorológico complejo en diversas regiones de México.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en estados del norte, noreste y oriente del país, además de rachas intensas de viento y tolvaneras.

PUBLICIDAD

Las precipitaciones más relevantes se registrarán en Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (norte y oeste), Veracruz (centro) y Puebla (norte y este).

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, mientras que entidades como Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México presentarán lluvias aisladas.

PUBLICIDAD

Lluvias en oriente y sureste del país

clima LLuvias Valle de México CDMX Edomex
Clima: Lluvias en el Valle de México, CDMX Edomex (@conagua_clima/X)

Para el sábado, el frente frío 48 avanzará sobre el Golfo de México, extendiendo sus efectos hacia el oriente y sureste del país. Esto provocará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, incluyendo la península de Yucatán. Particularmente, se pronostican lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lo que podría derivar en encharcamientos, deslaves e incremento en niveles de ríos y arroyos.

Además, la masa de aire polar asociada al sistema frontal ocasionará un descenso en las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país.

Este cambio térmico marcará el fin de la onda de calor en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Onda de Calor

Vista de calle concurrida en la Ciudad de México bajo el sol; un hombre mayor se refresca mientras una mujer le ofrece agua y folletos junto a una valla publicitaria.
Se esperan altas temperaturas en 20 entidades del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estas condiciones, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, aunque debilitada, continuará favoreciendo una onda de calor en gran parte del territorio nacional.

Esta se mantendrá en estados como Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Sin embargo, se prevé que dicho fenómeno comience a disminuir en algunas entidades a partir de este fin de semana.

En cuanto a los vientos, se anticipan velocidades sostenidas de 40 a 50 km/h con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h en estados del norte y centro, incluyendo Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Estas condiciones podrían generar tolvaneras, reduciendo la visibilidad en carreteras y zonas abiertas.

Por otro lado, el fenómeno de viento de componente sur impactará el istmo y golfo de Tehuantepec, así como el centro y sur de Veracruz, con rachas similares de hasta 80 km/h. A esto se suma oleaje de 1 a 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en litorales de Yucatán y Quintana Roo.

Efecto de Norte

Otro de los efectos relevantes será el evento de “Norte”, con rachas de viento que podrían alcanzar entre 80 y 100 km/h en Tamaulipas y Veracruz, así como de 60 a 80 km/h durante la madrugada del domingo en Tabasco y el istmo de Tehuantepec. Estas condiciones podrían afectar actividades marítimas y generar oleaje elevado en zonas costeras.

Este sistema meteorológico marca una transición importante en las condiciones climáticas del país, con el debilitamiento progresivo de la onda de calor y el ingreso de aire más fresco, acompañado de lluvias que podrían beneficiar algunas regiones, pero también representar riesgos si no se toman las medidas adecuadas.

Temas Relacionados

ClimaAltas temperaturasLLuviasFrente fríoConaguaSMNmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 2 de mayo en México: mantente informado de los sismos registrados

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 2 de mayo en México: mantente informado de los sismos registrados

Ana Miriam Ramos Villarreal es nombrada alcaldesa sustituta de Culiacán: perfil, trayectoria y retos

La exsíndica procuradora asume la presidencia municipal tras aprobación del Cabildo

Ana Miriam Ramos Villarreal es nombrada alcaldesa sustituta de Culiacán: perfil, trayectoria y retos

Resultados del Chispazo de hoy 1 de mayo: todos los números ganadores del último sorteo

<p>Si participaste en cualquiera de las dos modalidades, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre tu fortuna </p>

Resultados del Chispazo de hoy 1 de mayo: todos los números ganadores del último sorteo

Cabildo de Culiacán aprueba licencia al cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil

Ana Miriam Ramos Villareal se convirtió en la alcaldesa sustituta

Cabildo de Culiacán aprueba licencia al cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil

Rubén Rocha solicita licencia como gobernador de Sinaloa

El gobernador indicó que enfrentará el proceso legal conforme a derecho

Rubén Rocha solicita licencia como gobernador de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cabildo de Culiacán aprueba licencia al cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil

Cabildo de Culiacán aprueba licencia al cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil

Rubén Rocha solicita licencia como gobernador de Sinaloa

Detienen en Sinaloa a José Porfirio Díaz, alias “El Pío”, hijo del famoso narcotraficante Baltazar Díaz

Grecia Quiroz lamenta la falta de justicia tras seis meses del asesinato de Carlos Manzo

Tigres, caballos pura sangre y autos de colección, todo lo que decomisó la FGR en Otumba

ENTRETENIMIENTO

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

Zayn Malik es hospitalizado y cancela fechas de su gira, ¿qué pasará con sus conciertos en México?

Músicos de Christian Nodal no llegan y se ve obligado a posponer concierto

Exatlón México: quién gana el juego de la salvación hoy 1 de mayo

DEPORTES

Selección de Sudáfrica viajará a México dos semanas antes de la inauguración del Mundial por esta razón

Selección de Sudáfrica viajará a México dos semanas antes de la inauguración del Mundial por esta razón

Estos son los jugadores de Chivas que Alicia Cervantes superó en goles

Chino Huerta aún sueña con el Mundial: el mexicano se reincorpora a la actividad con el Anderlecht

Ride al Estadio": esto costará el transporte que te lleva al Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

Cruz Azul perderá a este importante jugador para enfrentar a Atlas