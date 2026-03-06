México

Estas son las 10 razones de ‘Alito’ Moreno para que el PRI, PAN y MC voten en contra de la reforma electoral de Sheinbaum

El dirigente nacional envió un mensaje al PAN y al MC, quienes se han posicionado en contra de la iniciativa

Guardar
Alejandro Moreno destaca que el
Alejandro Moreno destaca que el PRI transformó los ideales de la Revolución Mexicana en instituciones sólidas y duraderas para México. Crédito: X @PRI_Nacional

Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo un llamado a los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) a formar una alianza contra la reforma electoral que presentó esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual propone la elección popular de la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

A través de un mensaje dirigido a ambas fuerzas políticas, el dirigente nacional priista expuso 10 razones para que los tres partidos voten en conjunto contra la iniciativa:

  • Negar alianzas para derrotar a MORENA es cerrar los ojos ante la realidad del país.
  • Cuando el país enfrenta retrocesos democráticos, la división solo beneficia al poder.
  • La oposición no puede darse el lujo de competir entre sí mientras México pierde oportunidades.
  • La historia demuestra que los cambios democráticos se logran cuando las fuerzas políticas saben unirse.
  • Anteponer intereses personales o partidistas al futuro del país es un error que México no puede pagar.
  • La responsabilidad de los líderes políticos es pensar primero en México, no en cálculos electorales.
  • Las alianzas no son una debilidad. Son una herramienta para defender la democracia.
  • Cuando la democracia está en riesgo, la unidad se convierte en una obligación moral.
  • Hoy más que nunca se necesita una oposición responsable, capaz de construir acuerdos.
  • Porque México necesita equilibrio, instituciones fuertes y gobiernos que rindan cuentas.

“Hoy México necesita altura de miras y responsabilidad histórica. El que apuesta a dividir apuesta a perder. La división solo fortalece a quienes hoy concentran el poder. La unidad, en cambio, fortalece a México”, Moreno concluyó su mensaje con un llamado a la unidad.

Además, pidió actuar con valentía: “Defender al país exige carácter, convicción y responsabilidad. México no necesita cálculos pequeños ni temores políticos. México necesita liderazgo. Porque cuando el futuro de la nación está en juego, la cobardía no es opción”.

Sin embargo, ayer, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de reforma electoral como alternativa a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.

Álvarez Máynez explicó que su contrapropuesta surge ante la convicción de que la oposición no debe limitarse a votar en contra de las iniciativas de otros partidos, sino también presentar contrapropuestas. 

Entre las principales propuestas está el voto obligatorio, con sanciones orientadas al trabajo comunitario, el sufragio desde los 16 años, la implementación gradual del voto electrónico y la creación de una circunscripción migrante.

Asimismo, modifica la fórmula de financiamiento a partidos a 50% proporcional y 50% igualitario, lo que, según el partido, generaría un ahorro de 45 mil millones de pesos en cuatro años.

Propone reducir la cantidad de spots en radio y TV, abrir espacios para debates y eliminar duplicidades en organismos electorales e incluye medidas para blindar el financiamiento político, como la prohibición de aportaciones anónimas y la nulidad de elecciones si hay asesinatos de candidatos. Movimiento Ciudadano respalda al INE y busca evitar la sobrerrepresentación en el Congreso.

Temas Relacionados

PRIAlejandro MorenoPANMovimiento Ciudadanoreforma electoralmexico-noticias

Más Noticias

La SRE reporta evacuación de 352 mexicanos desde Medio Oriente

Las embajadas de México en la región continúan brindando apoyo y atención a quienes requieran asistencia

La SRE reporta evacuación de

Comemos Todos Quintana Roo: estas son las fechas para registrarse si ya eres beneficiario

Quienes ya formaron parte del programa en 2025, deben actualizar su datos del 9 al 18 de marzo

Comemos Todos Quintana Roo: estas

Día Internacional de la Mujer: estas son algunas medidas de seguridad para asistir a la marcha del 8M

Durante el trayecto de la marcha todas las mujeres se cuidan en colectividad, tener estos datos a la mano puede ser de ayuda en caso de que se presente algún incidente el próximo domingo

Día Internacional de la Mujer:

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

La víctima, de 40 años, acudió a visitar a su esposo preso; él mismo confesó a custodios que la estranguló tras una discusión porque ella quería separarse

Interno asesina a su esposa

Plataforma de streaming ofrece viaje a Corea para ver a BTS en vivo: requisitos y pasos

Una de las bandas de K-Pop más icónicas en todo el mundo llevará a las Armys a vivir la experiencia en vivo

Plataforma de streaming ofrece viaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

Interno asesina a su esposa

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

Operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’ fue para proteger a la ciudadanía, aclara Omar García Harfuch

Gobierno de Sheinbaum mantendrá operativo de seguridad en Jalisco tras violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

Capturan en Mexicali a “El Güero”, presunto integrante del Cártel de los Beltrán Leyva

Muerte de “El Mencho” desata boom de imágenes falsas generadas con IA en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Plataforma de streaming ofrece viaje

Plataforma de streaming ofrece viaje a Corea para ver a BTS en vivo: requisitos y pasos

Carolina Ross cancela concierto en el Teatro Metropólitan: así puedes pedir tu reembolso para el show en CDMX

P!nk cancela conciertos en CDMX: guía para solicitar el reembolso de boletos

Emiliano Aguilar provoca a Gustavo Adolfo Infante tras caso Carmen Salinas: " Estás metidito en esos rituales, ¿verdad?"

“Me ha estado acosando”: Fernanda Redondo exhibe mensajes de su suegro tras denunciar a vocalista de Los Recoditos

DEPORTES

Clásico Mundial de Beisbol en

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: GB empata el partido en la sexta entrada

Revelan presunto interés del Milán por el defensa mexicano Johan Vázquez

Checo Pérez preocupa a los fanáticos de Cadillac tras la primera prueba en la F1: “Estamos teniendo problemas”

Carlos Vela vuelve al LAFC como inversionista minoritario, según reportes

Tigres vs Monterrey: a qué hora y dónde ver el Clásico Regio en la Jornada 10 del Clausura 2026