Estas son las 10 razones de ‘Alito’ Moreno para que el PRI, PAN y MC voten en contra de la reforma electoral de Sheinbaum

Alejandro Moreno destaca que el PRI transformó los ideales de la Revolución Mexicana en instituciones sólidas y duraderas para México. Crédito: X @PRI_Nacional

Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo un llamado a los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) a formar una alianza contra la reforma electoral que presentó esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual propone la elección popular de la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

A través de un mensaje dirigido a ambas fuerzas políticas, el dirigente nacional priista expuso 10 razones para que los tres partidos voten en conjunto contra la iniciativa:

Negar alianzas para derrotar a MORENA es cerrar los ojos ante la realidad del país.

Cuando el país enfrenta retrocesos democráticos, la división solo beneficia al poder.

La oposición no puede darse el lujo de competir entre sí mientras México pierde oportunidades.

La historia demuestra que los cambios democráticos se logran cuando las fuerzas políticas saben unirse.

Anteponer intereses personales o partidistas al futuro del país es un error que México no puede pagar.

La responsabilidad de los líderes políticos es pensar primero en México, no en cálculos electorales.

Las alianzas no son una debilidad. Son una herramienta para defender la democracia.

Cuando la democracia está en riesgo, la unidad se convierte en una obligación moral.

Hoy más que nunca se necesita una oposición responsable, capaz de construir acuerdos.

Porque México necesita equilibrio, instituciones fuertes y gobiernos que rindan cuentas.

“Hoy México necesita altura de miras y responsabilidad histórica. El que apuesta a dividir apuesta a perder. La división solo fortalece a quienes hoy concentran el poder. La unidad, en cambio, fortalece a México”, Moreno concluyó su mensaje con un llamado a la unidad.

Además, pidió actuar con valentía: “Defender al país exige carácter, convicción y responsabilidad. México no necesita cálculos pequeños ni temores políticos. México necesita liderazgo. Porque cuando el futuro de la nación está en juego, la cobardía no es opción”.

Sin embargo, ayer, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de reforma electoral como alternativa a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.

Álvarez Máynez explicó que su contrapropuesta surge ante la convicción de que la oposición no debe limitarse a votar en contra de las iniciativas de otros partidos, sino también presentar contrapropuestas.

Entre las principales propuestas está el voto obligatorio, con sanciones orientadas al trabajo comunitario, el sufragio desde los 16 años, la implementación gradual del voto electrónico y la creación de una circunscripción migrante.

Asimismo, modifica la fórmula de financiamiento a partidos a 50% proporcional y 50% igualitario, lo que, según el partido, generaría un ahorro de 45 mil millones de pesos en cuatro años.

Propone reducir la cantidad de spots en radio y TV, abrir espacios para debates y eliminar duplicidades en organismos electorales e incluye medidas para blindar el financiamiento político, como la prohibición de aportaciones anónimas y la nulidad de elecciones si hay asesinatos de candidatos. Movimiento Ciudadano respalda al INE y busca evitar la sobrerrepresentación en el Congreso.