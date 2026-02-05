México

Alito Moreno reconoce al gobierno por detener a alcalde de Tequila: “Arrestar a un presunto narcopolítico siempre es importante”

El priista calificó como “una urgencia nacional” sacar al crimen organizado de la política para pacificar al país

Crédito: CEN del PRI
Crédito: CEN del PRI

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, expresó su reconocimiento al gobierno federal, actualmente encabezado por Claudia Sheinbaum, así como a las autoridades, por la detención de Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco.

En su cuenta de X, el priista destacó que el alcalde morenista fue detenido esta mañanera por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad federal, por presuntos actos de extorsión y corrupción.

Consideró que “siempre es importante” la detención de un presunto “narcopolítico”, sin importar cuando ocurra o si son casos que “el gobierno de Morena dejó crecer”.

“En Jalisco, la @SSPCMexico y las Fuerzas Federales detuvieron al alcalde de Tequila de MORENA, Diego “N”, junto con tres funcionarios de su administración. Las detenciones se dieron por presuntos delitos de extorsión y corrupción.

“Cuando se detiene a un presunto narcopolítico siempre es importante. Aunque llegue tarde y aunque sean casos que el propio gobierno de MORENA dejó crecer”, se lee en la publicación.

En este sentido, afirmó que “cuando la autoridad actúa contra quienes se aliaron con el crimen organizado, se manda una señal clara, necesaria y contundente, que se reconoce”.

Finalmente, Moreno Cárdenas hizo un llamado a que haya “gobiernos limpios y con carácter”, calificando como “una urgencia nacional” eliminar los vínculos entre el crimen organizado y la política.

“México necesita gobiernos limpios y con carácter. Sacar al crimen organizado de la política es una urgencia nacional si de verdad se quiere pacificar al país”, concluyó.

