México

Encuentran muerto al sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal en Chiapas: desapareció tras oficiar misa

Su cuerpo fue hallado en el municipio de Coapilla

Las primeras labores de búsqueda
Las primeras labores de búsqueda fueron negativas, pero finalmente fue hallado muerto (Especial)

El cuerpo de Juan Manuel Zavala Madrigal fue hallado muerto en Chiapas, se trata de un hombre que se desempeñaba como vicario parroquial en la iglesia de San Marcos Evangelista del municipio de Ocotepec.

Los hechos fueron informados el 9 de marzo, un día después de que ofició misa. La Arquidiócesis de Tuxtla confirmó el fallecimiento a través de un comunicado desplegado en su redes sociales.

El cuerpo del hombre fue hallado en inmediaciones del Centro Ecoturistico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla, lo que originó el inicio de investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

“Nos unimos en oración por el eterno descanso del Pbro. Juan Manuel Zavala Madrigal, y expresamos nuestra cercanía, solidaridad y consuelo a sus familiares, a la comunidad parroquial de San Marcos Evangelista”, se puede leer en el documento.

(Arquidiócesis de Tuxtla)
(Arquidiócesis de Tuxtla)

De igual manera, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su solidaridad con la Arquidiócesis de Tuxtla por la muerte de Zavala Madrigal.

Reportado como desaparecido desde la noche del domingo

La muerte del hombre también fue informada por el Ayuntamiento de Ocotepec. Las autoridades detallaron que en el sitio fueron desplegadas autoridades para investigar lo ocurrido.

Además, la búsqueda del hombre fue iniciada desde que fue reportada su desaparición, el domingo 8 de marzo aproximadamente a la s 9:00 de la noche, los reportes periodísticos indican que incluso ofició misa ese día.

Si bien las primeras labores de búsqueda, realizadas en coordinación con los municipios de Coapilla y Tapalapa, no fueron positivas, posteriormente el cuerpo del sacerdote fue hallado.

(Ayuntamiento Ocotepec, Chiapas)
(Ayuntamiento Ocotepec, Chiapas)

En la intervención del lugar participan elementos de la Fiscalía del Ministerio Público y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, con apoyo de Seguridad Pública y Protección civil de los municipios de Ocotepec y Coapilla.

“El H. Ayuntamiento de Ocotepec expresa su más profundo pesar por el fallecimiento del Presbítero Juan Manuel Zavala Aguilar, de la Parroquia de San Marcos Evangelista”, escribieron las autoridades locales en sus canales oficiales.

Sentencian al asesino del padre Marcelo Pérez

Por su parte, en agosto del año pasado fue condenado a 20 años de prisión Edgar “N” luego de que fue acreditada su responsabilidad como autor material en el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, crimen ocurrido en octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas.

Edgar “N” se escondió afuera de la capilla del Barrio de Cuxtitali y cuando Marcelo Pérez terminó su misa lo siguió y accionó su arma de fuego, por lo cual tras su detención (el 22 de octubre de 2024) fue sentenciado por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja.

Marcelo Pérez, además de sus actividades religiosas, denunció la el involucramiento de grupos criminales y la corrupción de autoridades locales.

