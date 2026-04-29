Tortillerías se suman a acuerdo de la Secretaría de Agricultura para estabilizar precios

Al acuerdo nacional se han sumado mil 300 tortillerías

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural suma 186 centros de distribución de maíz en todo México, como parte del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, para que tortillerías adheridas accedan al grano por 6 mil pesos la tonelada y contribuyan a la estabilidad en el precio de la tortilla.

De acuerdo con el comunicado de Agricultura, el programa, que inició con 27 centros y ha superado la venta de 1.271 toneladas de maíz blanco, ya integra a mil 300 tortillerías a nivel nacional, principalmente en los estados de:

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Chiapas

San Luis Potosí

Guerrero

Durango

Michoacán

Tabasco

Ciudad de México

Veracruz

Puebla

Estado de México

A través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), se han destinado 12.4 millones de pesos en créditos para modernización e insumos de las tortillerías, mientras 212 aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro se han sumado a estos negocios, según la dependencia federal.

AGRICULTURA refrenda su compromiso de continuar trabajando con los distintos eslabones de la cadena maíz-tortilla para garantizar el abasto y precios justos, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de las familias, fortalecer la soberanía alimentaria y favorecer el bienestar del pueblo de México

La PROFECO realiza visitas de vigilancia para verificar el cumplimiento de especificaciones comerciales de peso y etiquetado, en tanto que COFEPRIS supervisa la observancia de la NOM-187 para asegurar el consumo de tortillas con estándares sanitarios adecuados.

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Esta acción se identifica como el compromiso 62 de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar el derecho constitucional a una alimentación adecuada, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo y la salud de las familias mexicanas, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

¿Qué es el Acuerdo Maíz-Tortilla?

El Acuerdo Maíz-Tortilla establece como objetivo reducir al menos 5% el precio de la tortilla en México en un periodo de 6 meses.

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Esta meta se ajusta conforme evolucionan las condiciones de mercado en las entidades federativas, según mediciones del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SINIIM) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La estrategia también respalda un comercio ordenado y competitivo en el sector, mediante la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002.

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Esta normativa exige que toda la tortilla disponible para el consumidor cumpla criterios de calidad y higiene, además de ofrecerse a un precio considerado justo.

De acuerdo con la información oficial, la revisión de precios y cumplimiento de estándares se realiza a nivel de las diferentes alcaldías y municipios en el país, alineándose con las evaluaciones periódicas de las dependencias mencionadas.

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¿Cuáles son las ventajas del programa?

La iniciativa prevé beneficiar a millones de mexicanos, principalmente a las tortillerías y molinos como son los productores, quienes reciben un precio justo por su maíz, a través de Alimentación para el Bienestar; las tortillerías que obtienen apoyos para fortalecer su operación y las familias: que consumen tortillas a precios más accesibles.

Además, el acuerdo permite acceder a maíz blanco nacional a precio preferencial, descuentos, financiamiento (como créditos), distintivos oficiales, promoción y visibilidad, capacitación, entre otros.

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