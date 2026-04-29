México

Tortillerías se suman a acuerdo de la Secretaría de Agricultura para estabilizar precios

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla beneficia a millones de mexicanos, incluyendo productores y consumidores

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Hombre sonriente con gorra y delantal da un pulgar hacia arriba mientras sostiene masa de maíz en una máquina que produce tortillas redondas
Al acuerdo nacional se han sumado mil 300 tortillerías

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural suma 186 centros de distribución de maíz en todo México, como parte del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, para que tortillerías adheridas accedan al grano por 6 mil pesos la tonelada y contribuyan a la estabilidad en el precio de la tortilla.

De acuerdo con el comunicado de Agricultura, el programa, que inició con 27 centros y ha superado la venta de 1.271 toneladas de maíz blanco, ya integra a mil 300 tortillerías a nivel nacional, principalmente en los estados de:

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  • Chiapas
  • San Luis Potosí
  • Guerrero
  • Durango
  • Michoacán
  • Tabasco
  • Ciudad de México
  • Veracruz
  • Puebla
  • Estado de México

A través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), se han destinado 12.4 millones de pesos en créditos para modernización e insumos de las tortillerías, mientras 212 aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro se han sumado a estos negocios, según la dependencia federal.

Hombre y mujer en tortillería. La mujer opera máquina que procesa masa de maíz, vertiéndola en un cubo azul, con una tortilla de maíz fresca en la cinta transportadora
AGRICULTURA refrenda su compromiso de continuar trabajando con los distintos eslabones de la cadena maíz-tortilla para garantizar el abasto y precios justos, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de las familias, fortalecer la soberanía alimentaria y favorecer el bienestar del pueblo de México

La PROFECO realiza visitas de vigilancia para verificar el cumplimiento de especificaciones comerciales de peso y etiquetado, en tanto que COFEPRIS supervisa la observancia de la NOM-187 para asegurar el consumo de tortillas con estándares sanitarios adecuados.

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Esta acción se identifica como el compromiso 62 de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar el derecho constitucional a una alimentación adecuada, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo y la salud de las familias mexicanas, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

¿Qué es el Acuerdo Maíz-Tortilla?

El Acuerdo Maíz-Tortilla establece como objetivo reducir al menos 5% el precio de la tortilla en México en un periodo de 6 meses.

Esta meta se ajusta conforme evolucionan las condiciones de mercado en las entidades federativas, según mediciones del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SINIIM) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La estrategia también respalda un comercio ordenado y competitivo en el sector, mediante la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002.

Esta normativa exige que toda la tortilla disponible para el consumidor cumpla criterios de calidad y higiene, además de ofrecerse a un precio considerado justo.

De acuerdo con la información oficial, la revisión de precios y cumplimiento de estándares se realiza a nivel de las diferentes alcaldías y municipios en el país, alineándose con las evaluaciones periódicas de las dependencias mencionadas.

¿Cuáles son las ventajas del programa?

La iniciativa prevé beneficiar a millones de mexicanos, principalmente a las tortillerías y molinos como son los productores, quienes reciben un precio justo por su maíz, a través de Alimentación para el Bienestar; las tortillerías que obtienen apoyos para fortalecer su operación y las familias: que consumen tortillas a precios más accesibles.

Además, el acuerdo permite acceder a maíz blanco nacional a precio preferencial, descuentos, financiamiento (como créditos), distintivos oficiales, promoción y visibilidad, capacitación, entre otros.

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