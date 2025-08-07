México

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

El sacerdote fue atacado a tiros cuando salía de oficiar una misa en San Cristóbal de las Casas

Por Ale Huitron

El sacerdote Marcelo Pérez fue
El sacerdote Marcelo Pérez fue asesinado el 20 de octubre de 2024. Crédito: FGE Chiapas | Especial

Edgar “N” fue sentenciado a 20 años de prisión luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad como autor material en el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez ocurrido en octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

De acuerdo con el Ministerio Público federal, el pasado 20 de octubre de 2024 Edgar “N” se ocultó afuera de la capilla del Barrio de Cuxtitali para esperar a que finalizara la misa que oficiaba el padre Marcelo Pérez, y al salir del recinto, lo siguió y le disparó con un arma de fuego cuando se dirigía hacia su vehículo.

Luego de llevar a cabo las investigaciones, en audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, la FGR aportó las pruebas para que el Juez decretara una sentencia de 20 años de prisión a Edgar “N” por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja.

El padre Marcelo se dedicó
El padre Marcelo se dedicó a servir a las comunidades indígenas más vulnerables. (Foto: X@JJDiazMachuca)

La FGR detalló que por el homicidio del padre Marcelo Pérez aún siguen las investigaciones para determinar las responsabilidades de más personas involucradas, así como para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión vigentes por el caso.

Cabe recordar que la detención de Edgar “N” se realizó el pasado 22 de octubre de 2024 luego de que se hicieran trabajos de inteligencia, investigación de campo y desahogo de testigos, que permitieron identificarlo como el autor material del asesinato del padre.

Quién era el padre Marcelo Pérez

La trayectoria del sacerdote Marcelo Pérez estuvo marcada por una lucha constante contra el crimen organizado y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas.

Su nacimiento en San Andrés Larráinzar, Chiapas, una comunidad tzotzil, definió su vocación y su compromiso social.

Tras formarse como sacerdote en Tuxtla Gutiérrez, nunca se desvinculó de sus raíces, dedicando más de veinte años a servir a los sectores más vulnerables de la región. Durante su labor pastoral en municipios como Chenalhó y Simojovel, ambos marcados por la pobreza y conflicto social, el padre Pérez se consolidó como un referente en la protección de los derechos indígenas, especialmente en la defensa de la tierra y el territorio.

El sacerdote Marcelo Pérez posa
El sacerdote Marcelo Pérez posa para una fotografía en San Cristóbal de Las Casas, México, el 18 de marzo de 2024. REUTERS/Gabriela Sanabria

Su papel trascendió el ámbito religioso para convertirse en un activista que denunció abiertamente la penetración de grupos criminales y la corrupción de las autoridades locales. A partir de 2014, su liderazgo se hizo aún más visible cuando encabezó una peregrinación que recorrió 12 municipios de Chiapas, incluida la capital, para denunciar el avance del narcotráfico y la violencia en las comunidades indígenas.

Este acto marcó el inicio de una serie de movilizaciones y marchas por la paz, en las que Pérez Pérez no solo denunció a los grupos delictivos, sino también la colusión de funcionarios públicos con el crimen organizado.

La exposición pública de sus denuncias lo convirtió en blanco de amenazas reiteradas. En 2020, el sacerdote reveló que había recibido llamadas telefónicas en las que se le advertía sobre el precio que se había puesto a su vida.

Los residentes participan en una
Los residentes participan en una procesión fúnebre por el sacerdote católico y activista asesinado Marcelo Pérez, en San Andrés Larráinzar, estado de Chiapas, México, el martes 22 de octubre de 2024. (Foto AP/Isabel Mateos)

El 13 de septiembre de 2024, Marcelo Pérez participó en la Marcha por la Paz en Tuxtla Gutiérrez, donde más de 20 mil personas exigieron el cese de la violencia en el estado. Durante la manifestación, tanto él como otros líderes religiosos reiteraron las amenazas que seguían recibiendo y criticaron la inacción gubernamental ante la situación de los defensores de derechos humanos.

Además de su labor pastoral, Pérez Pérez fundó el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, una organización integrada por indígenas tzeltales, tzotziles y ch’oles de 13 municipios de la región de los Altos y la Selva de Chiapas. Esta agrupación se convirtió en un espacio de articulación para la resistencia civil y la defensa de los derechos colectivos frente a la violencia y el despojo.

