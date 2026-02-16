México

Detienen en Cancún a colombianos y mexicanos que formaban parte de una “peligrosa banda” que opera en el país

Habrían participado en acciones contra los habitantes de dos domicilios

Las personas aseguradas (SSP Chiapas)
Las autoridades de Chiapas informaron sobre el arresto en Cancún, Quintana Roo, de cuatro personas acusadas del delito de robo con violencia agravado, por hechos sucedidos el 30 de enero pasado. El gobernador de la entidad calificó a los detenidos como integrantes de una “peligrosa banda” que opera en el país.

El arresto de Juan “N”, Marco “N”, Daniel “N”, José “N”, (quienes son originarios de Colombia), así como María “N” y Kenny “N”, estos últimos de nacionalidad mexicana, fue informado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas el 14 de febrero.

Los hechos por los que fueron detenidos fueron registrados en el fraccionamiento Granjas del Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez. La carpeta de investigación detalla que el robo fue realizado en contra de habitantes de dos domicilios.

Tras irrumpir en los domicilios, los ahora capturados amenazaron con armas de fuego, además de que ataron y encerraron en sus habitaciones a las víctimas para poder llevarse una suma importante de dinero.

Desarticulación de una peligrosa banda

Por su parte, el 15 de febrero el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, destacó las detenciones en Quintana Roo a través de su cuenta de X.

El mensaje del funcionario (X/@ramirezlalo_)
“Quiero informarles que se logró la desarticulación de una peligrosa banda delictiva que operaba en todo el país. En Chiapas, todo aquel que pretenda dañar la integridad y el patrimonio de quienes con tanto esfuerzo han logrado salir adelante, se le aplicará todo el peso de la ley y nada quedará impune. Expreso mi agradecimiento al Gobierno de Quintana Roo”, es parte de sus mensaje en redes sociales.

A su vez, el informe de la FGE de Chiapas destaca que las personas capturadas son integrantes de una estructura dedicada al robo en diferentes partes del país. Dichos sujetos fueron llevados al Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas y Cintalapa para que sea determinada su situación jurídica.

Las detenciones fueron resultado de acciones por parte de la Fiscalía de Chiapas, en colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas

Detenidos 12 presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

En otras acciones informadas el 14 de febrero, la Secretaría de Seguridad de Chiapas informó sobre el arresto de una docena de personas en Cintalapa que se identificaron como miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).

Los capturados serían integrantes del
Deivid “N”, Santo “N” alias El Santos, Gerardo “N”, Daniel “N”, Juan “N”, Jorge “N”, Luis “N”, Geremias “N”, Pascual “N”, Manuel “N”, Karla “N” y Mónica “N” fueron asegurados junto con dos rifles hechizos, una pistola hechiza, 13 cartuchos útiles, 59 bolsitas con presunta metanfetamina, además de 19 bolsitas con supuesta cocaína y 19 carrujos de presunta marihuana.

