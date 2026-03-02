México

Caen seis presuntos integrantes del CJNG en Chiapas con armas largas

Uno de los sujetos capturados en San Cristóbal de Las Casas es extranjero

Los sujetos capturados (FGE Chiapas)
Los sujetos capturados (FGE Chiapas)

En Chiapas fueron detenidas seis personas que son identificadas como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quienes llevaban armas de fuego largas. Entre los sujetos capturados hay un hombre originario de Guatemala.

La detención de Víctor “N”, Alfredo “N”, Germán “N”, originarios de Aguascalientes; Alejandro “N” de Zacatecas; Douglas “N”, de nacionalidad Guatemalteca, y José “N”, del estado de Chiapas fue informada el 28 de febrero por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dichos individuos fueron capturados por su presunta responsabilidad en los delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Fueron interceptados por agentes de seguridad sobre la carretera de cuota Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de Las Casas, a la altura del desvío a Zacualpa, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Los seis hombres llevaban:

  • Cuatro armas largas tipo AK-47, con cargadores abastecidos calibre 7.62 mm
  • Dos armas cortas útiles calibre .38
  • 31 bolsitas con marihuana
  • 26 bolsitas con cocaína
  • 47 bolsitas con sustancia granulada con características del cristal (metanfetamina)
  • Seis teléfonos celulares
Les fueron asegurados diversos indicios
Les fueron asegurados diversos indicios (FGE Chiapas)

El reporte de la Fiscalía de Chips destacó que lo ahora arrestados aseguraron pertenecer al CJNG: “Los detenidos, quienes manifestaron pertenecer al denominado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron puestos a disposición del Ministerio Público”.

Las imágenes compartidas por las autoridades estatales muestran a los arrestados junto con los indicios asegurados.

Acusan a policías de recibir dinero del CJNG

Chiapas fue uno de los 20 estados afectados tras el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho en Jalisco provocó la muerte del líder criminal y la repuesta violenta por parte del grupo criminal.

Posterior al operativo, en el sitio donde estaba Oseguera Cervantes fueron halladas listas que contienen nombres y sumas de dinero, identificadas como una especie de “nómina” del CJNG. Uno de los documentos, revisado por El Universal Oaxaca, señala a los Pakales (los integrantes de la policía de Chiapas) por presuntamente recibir un pago de miles de pesos.

El gobernador de Chiapas ordenó
El gobernador de Chiapas ordenó iniciar investigaciones (Foto: Archivo)

Ante esta situación el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ordenó una investigación al respecto, mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio, aseguró que cualquier señalamiento va a ser investigado a fondo, aunque también destacó que debe haber pruebas.

“Lo digo con responsabilidad: no se puede ni se debe pretender desacreditar a toda un institución sin resoluciones ni pruebas concluyentes”, es parte del comunicado compartido por el secretario de Seguridad de Chiapas.

En Chiapas han sido detenidos diversos individuos identificados como integrantes del CJNG, así como del Cártel de Sinaloa.

