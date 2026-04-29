Wendy Gabriela, sobreviviente a un intento de feminicidio, denunció que la familia de su agresor la amenaza con difundir fotos íntimas

Foto: Marina

Wendy Gabriela, joven enfermera de 21 años sobreviviente a un brutal intento de feminicidio en Ecatepec denunció amenazas de la familia de su agresor Pedro Jared “N” para retirar los cargos. El sujeto acusado de atacar a la joven ya se encuentra detenido.

El expediente clínico elaborado cuando Wendy Gabriela cumplía tres días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Las Américas, detalla que presentó síndrome post paro cardíaco, trauma penetrante múltiple con una puntuación ISS de 59, neumotórax izquierdo, lesión renal aguda, rabdomiólisis y choque hipovolémico grado IV.

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Estas lesiones se suman a las 25 puñaladas recibidas en rostro, cuello, tórax y abdomen, resultado del ataque cometido por Pedro Jared “N”, quien también es enfermero.

Nuevas amenazas: imágenes íntimas y extorsión

Durante una conferencia de prensa, Wendy Gabriela alertó que la familia de su expareja le advirtió que hará públicas imágenes íntimas suyas si no retira la denuncia por feminicidio. El abogado Carlos Mata explicó que presentarán denuncias adicionales por extorsión y por violaciones a la Ley Olimpia, que sanciona la difusión no consentida de material íntimo privado.

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El propio abogado solicitó medidas de protección urgentes para Wendy, su hija y el resto de la familia, en vista de las amenazas recibidas y del riesgo de represalias. La defensa enfatiza que familiares del agresor habrían negado auxilio a la víctima al momento del ataque.

Exige justicia y sanción máxima para el agresor

Pedro Jared "N" se encontraba en un anexo del municipio de Atlacomulco. Video: Especial

Wendy Gabriela exige que las autoridades judiciales del Estado de México impongan la pena máxima por feminicidio en grado de tentativa. Señala que “tengo mucho miedo”, tanto por su seguridad como por la de su hija, y reclama que el proceso judicial avance sin demoras y sume las nuevas acusaciones. El abogado insistió en que no debe haber dilaciones y que los delitos recientes se integren a la carpeta de investigación principal.

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La joven, que también ejercía como enfermera, vive ahora un proceso prolongado de recuperación física y psicológica. El caso permanece bajo vigilancia judicial y en seguimiento por parte del bufete Delos, en atención a las amenazas y a las graves consecuencias del ataque recibido.

El intento de feminicidio dejó lesiones graves y una larga rehabilitación

La joven Wendy Gabriela enfrenta secuelas que afectan su vida diaria: perdió la movilidad en el brazo derecho, tiene lesiones en las cuerdas vocales que le impiden alimentarse normalmente y mantiene daños en el pulmón, hígado y otros órganos.

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El 26 de abril, Pedro Jared “N” fue detenido en un centro de rehabilitación en Atlacomulco. En la captura participaron elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Marina. Además de él, cuatro familiares suyos quedaron detenidos por su posible participación en los hechos.