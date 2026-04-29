México

Wendy Gabriela, sobreviviente a un intento de feminicidio, denunció que la familia de su agresor la amenaza con difundir fotos íntimas

La joven pide justicia tras recibir 25 puñaladas y pide protección ante amenazas

Guardar
Detienen a sujeto que apuñaló a enfermera en Edomex - Wendy
Foto: Marina

Wendy Gabriela, joven enfermera de 21 años sobreviviente a un brutal intento de feminicidio en Ecatepec denunció amenazas de la familia de su agresor Pedro Jared “N” para retirar los cargos. El sujeto acusado de atacar a la joven ya se encuentra detenido.

El expediente clínico elaborado cuando Wendy Gabriela cumplía tres días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Las Américas, detalla que presentó síndrome post paro cardíaco, trauma penetrante múltiple con una puntuación ISS de 59, neumotórax izquierdo, lesión renal aguda, rabdomiólisis y choque hipovolémico grado IV.

PUBLICIDAD

Estas lesiones se suman a las 25 puñaladas recibidas en rostro, cuello, tórax y abdomen, resultado del ataque cometido por Pedro Jared “N”, quien también es enfermero.

Nuevas amenazas: imágenes íntimas y extorsión

Durante una conferencia de prensa, Wendy Gabriela alertó que la familia de su expareja le advirtió que hará públicas imágenes íntimas suyas si no retira la denuncia por feminicidio. El abogado Carlos Mata explicó que presentarán denuncias adicionales por extorsión y por violaciones a la Ley Olimpia, que sanciona la difusión no consentida de material íntimo privado.

PUBLICIDAD

El propio abogado solicitó medidas de protección urgentes para Wendy, su hija y el resto de la familia, en vista de las amenazas recibidas y del riesgo de represalias. La defensa enfatiza que familiares del agresor habrían negado auxilio a la víctima al momento del ataque.

Exige justicia y sanción máxima para el agresor

Pedro Jared "N" se encontraba en un anexo del municipio de Atlacomulco. Video: Especial

Wendy Gabriela exige que las autoridades judiciales del Estado de México impongan la pena máxima por feminicidio en grado de tentativa. Señala que “tengo mucho miedo”, tanto por su seguridad como por la de su hija, y reclama que el proceso judicial avance sin demoras y sume las nuevas acusaciones. El abogado insistió en que no debe haber dilaciones y que los delitos recientes se integren a la carpeta de investigación principal.

La joven, que también ejercía como enfermera, vive ahora un proceso prolongado de recuperación física y psicológica. El caso permanece bajo vigilancia judicial y en seguimiento por parte del bufete Delos, en atención a las amenazas y a las graves consecuencias del ataque recibido.

El intento de feminicidio dejó lesiones graves y una larga rehabilitación

La joven Wendy Gabriela enfrenta secuelas que afectan su vida diaria: perdió la movilidad en el brazo derecho, tiene lesiones en las cuerdas vocales que le impiden alimentarse normalmente y mantiene daños en el pulmón, hígado y otros órganos.

El 26 de abril, Pedro Jared “N” fue detenido en un centro de rehabilitación en Atlacomulco. En la captura participaron elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Marina. Además de él, cuatro familiares suyos quedaron detenidos por su posible participación en los hechos.

Temas Relacionados

EdomexIntento de feminicidiomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de abril

El reality están en sus últimas semanas, los azules acaban de recuperar la Villa 360

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de abril

Si una empresa usa tu imagen sin consentimiento, esta podría ser la compensación ordenada por la Suprema Corte

La determinación obliga a reparar económicamente el perjuicio con la finalidad de evitar beneficios indebidos

Si una empresa usa tu imagen sin consentimiento, esta podría ser la compensación ordenada por la Suprema Corte

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 29 de abril: accidente en Avenida Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 29 de abril: accidente en Avenida Insurgentes

Tortillerías se suman a acuerdo de la Secretaría de Agricultura para estabilizar precios

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla beneficia a millones de mexicanos, incluyendo productores y consumidores

Tortillerías se suman a acuerdo de la Secretaría de Agricultura para estabilizar precios

¿Cuánto debo aportar al mes en mi Afore para tener una pensión de 20 mil pesos a los 60 años?

Una estimación realista que te ayuda a prever tu bienestar en el futuro y a evitar preocupaciones innecesarias

¿Cuánto debo aportar al mes en mi Afore para tener una pensión de 20 mil pesos a los 60 años?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Sinaloa pide respeto al debido proceso tras acusaciones de EEUU contra Damaso Castro Zaavedra, Vicefiscal General

Fiscalía de Sinaloa pide respeto al debido proceso tras acusaciones de EEUU contra Damaso Castro Zaavedra, Vicefiscal General

Se reduce la lista para ocupar el trono que dejó El Mencho en el CJNG entre teorías de traiciones internas

De accidentes a masacres: así ha sido el trágico final de algunos de los miembros del Cártel de Juárez

Embajador de EEUU advirtió que la corrupción de funcionarios sinaloenses ligada al Cártel del Pacífico será investigada: “No habrá impunidad”

Cuáles son los delitos por los que acusa EEUU a funcionarios de Sinaloa y cuáles son las sanciones que recibirían

ENTRETENIMIENTO

Clara Brugada platica con 31 Minutos y los personajes recorren el Centro Histórico antes de su concierto en el Zócalo

Clara Brugada platica con 31 Minutos y los personajes recorren el Centro Histórico antes de su concierto en el Zócalo

Cuánto cuesta el boleto más barato para Karol G en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Kim Shantal entra a La Mansión VIP; así reaccionó su ex ‘Suavecito’

El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

DEPORTES

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

Cuál sería la alineación que utilizaría Gabriel MIlito en la Liguilla a falta de seleccionados y lesionados

¿Se reencontrarán Miguel Herrera y Christian Martinoli en el Apertura 2026?: el antecedente que marcó su rivalidad

Isaac del Toro se perderá en el Giro 2026, de acuerdo con UAE Team Emirates

Canelo Álvarez revela por qué no quiere seguir ligado al boxeo cuando se retire: “Hay demasiado cochinero”

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic