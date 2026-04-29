México

Estos serán los artistas que encabezarán la reapertura del Coliseo GNP Seguros en Zapopan

El evento inaugural será en agosto de 2026 y ofrecerá experiencia integral al público al integrar zona de food park, merchandising y espacios de convivencia

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Una artista que ha consolidado como una de las reinas del regional mexciano
El evento inaugural está previsto para agosto de 2026, y se espera que para este se lleve a cabo la magna presentación prometida en el anuncio oficial. La cantante Yuridia (Jovani Pérez/ Infobae)

La nueva etapa del Coliseo GNP Seguros en Zapopan, Jalisco, arranca con una agenda artística y cultural que reúne a grandes figuras de la música nacional e internacional.

Entre los primeros invitados confirmados para inaugurar este recinto destacan Alejandro Sanz, Yuridia, sumado a una presentación de Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó, quienes actuarán juntos por primera vez en este escenario según lo afirmaron los organizadores a través de un comunicado.

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Para el público de Jalisco y de todo el occidente del país, la presentación de estos artistas marca el inicio de una programación que busca posicionar al Coliseo GNP Seguros como un referente de espectáculos en vivo de nivel internacional.

El evento inaugural está previsto para agosto de 2026, y se espera que para este se lleve a cabo la magna presentación prometida en el anuncio oficial.

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Sumado a lo anterior, por el momento ya se encuentra programada una presentación de Alejandro Sanz el sábado 3 de octubre de 2026 a las 21:00 horas en el mismo recinto, cuya preventa para clientes Banamex iniciará a partir de este 29 de abril y la venta general el día siguiente 30 de abril.

Artistas invitados y programación inaugural

Póster promocional con Alejandro Sanz saltando y posando con un abrigo largo y pantalones claros sobre fondo azul. Anuncia su gira "Y Ahora Qué?" Gira México 2026, mostrando fechas y ciudades
El reconocido cantante Alejandro Sanz presenta su gira "Y Ahora Qué?" en México para 2026, incluyendo conciertos en Guadalajara, Ciudad de México, Aguascalientes y Monterrey, con preventa de boletos a partir del 29 de abril. (Alejandro Sanz)

El cartel de apertura incluye a Alejandro Sanz y Yuridia, dos de los nombres más reconocidos de la música de habla hispana, además de la colaboración inédita de Auténticos Decadentes, Caligaris y Panteón Rococó.

Según lo informado por OCESA y GNP Seguros, esta selección busca atraer tanto al público local como a visitantes nacionales e internacionales, reforzando la posición de Guadalajara como punto estratégico para el entretenimiento en México.

Las presentaciones inaugurales del coliseo se acompañarán de una oferta de servicios y hospitalidad que aspiran a transformar la experiencia de los asistentes, integrando áreas de food park, merchandising y zonas de convivencia antes y después de cada espectáculo. Así, la programación inaugural no sólo apuesta por grandes figuras, sino por una experiencia integral para los fans.

El recinto también mantendrá su vocación como espacio multifacético, por lo que seguirá albergando eventos deportivos como el fútbol y otras actividades musicales y culturales a lo largo del año.

Transformación y renovación del Coliseo GNP Seguros

Vista aérea del 3 De Marzo Stadium repleto durante un concierto al anochecer, con grandes pantallas de video, y un cielo naranja y azul oscuro
Según lo informado por OCESA y GNP Seguros, esta selección busca atraer tanto al público local como a visitantes nacionales e internacionales, reforzando la posición de Guadalajara como punto estratégico para el entretenimiento en México. (OCESA)

La remodelación que convirtió al antiguo Estadio 3 de Marzo en el Coliseo GNP Seguros representa una inversión estratégica impulsada por la alianza entre OCESA, GNP Seguros y la Universidad Autónoma de Guadalajara. El recinto cuenta ahora con una capacidad de hasta 30 mil asistentes, gradas renovadas, zonas VIP, accesibilidad mejorada y tecnología de punta para responder a las exigencias de las producciones internacionales.

El nuevo sistema de accesos, la reconfiguración del escenario y la incorporación de un anillo perimetral LED forman parte de un proyecto cuyo centro es la comodidad y experiencia del fan. Además, se integran áreas de backstage ampliadas, camerinos y oficinas de producción, así como una zona premium denominada “grada diamante” equipada con butacas cercanas al escenario.

Esta transformación no sólo redefine la silueta y funcionalidad del inmueble, sino que proyecta a Jalisco como un punto clave en la industria del entretenimiento en vivo a nivel nacional e internacional. Según OCESA y la Universidad Autónoma de Guadalajara, la visión es consolidar el recinto como un motor de desarrollo económico y cultural para la región.

La apertura del Coliseo GNP Seguros inaugura una etapa que promete experiencias memorables para millones de fans y una derrama económica significativa para la zona metropolitana de Guadalajara.

Sobre el recinto

El recinto, ubicado en Zapopan, forma parte del complejo deportivo y cultural de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue inaugurado originalmente en 1971 bajo el nombre de Estadio 3 de Marzo y ha sido sede de equipos de fútbol como los Tecos UAG. Su capacidad actual permite recibir hasta 30 mil personas y el espacio ha sido utilizado tanto para eventos deportivos como para conciertos y actividades culturales de gran escala. La reciente transformación refuerza su posición como uno de los principales foros de espectáculos de la región occidente del país.

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