Camión de basura se queda sin frenos en Naucalpan: videos captaron el momento del accidente que dejó un muerto

(Crédito: Facebook/ Sopa de Todo)

La mañana de este lunes 09 de marzo, en la calle Calvario de la colonia San Mateo Nopala, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México, ocurrió un accidente vial cuando un camión recolector de basura, operado por una empresa privada, perdió el control tras una falla en los frenos.

El incidente tuvo lugar en una zona norte del municipio, en una vialidad con pendiente pronunciada donde existe restricción para el tránsito de vehículos pesados, medida implementada por las autoridades para mitigar riesgos en el área.

Según información proporcionada por el Gobierno Municipal de Naucalpan, la volcadura del camión resultó en dos personas lesionadas: el conductor del vehículo y una transeúnte que se encontraba en el sitio. Ambos fueron atendidos por servicios de emergencia y trasladados al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes para su valoración médica.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de Protección Civil, servicios de emergencia y de la Guardia Municipal, quienes brindaron atención a los lesionados y realizaron labores para asegurar la zona, así como para proteger a los vecinos del área.

Se muestran imágenes de cómo se impacta el camión recolector de residuos en calles de Naucalpan. Crédito: X(@SoyNaucalpan)

Como consecuencia del accidente, la unidad impactó infraestructura urbana, ocasionando daños al patrimonio municipal. Las áreas correspondientes del gobierno municipal serán las encargadas de evaluar estos daños.

Los primeros reportes indican que el camión circulaba por una vialidad restringida para vehículos pesados debido a su pendiente pronunciada. Las autoridades informaron que los peritajes en curso permitirán determinar si el accidente se debió a exceso de velocidad, a una posible falla mecánica o a la pérdida de control de la unidad, además de establecer las responsabilidades correspondientes.

El accidente en Naucalpan dejó dos personas lesionadas, incluyendo al conductor del camión y una transeúnte, quienes fueron trasladados al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. | (Crédito: Facebook/cIUDAD Naucalpan/Gobierno Municipal 2025-2027)

El Gobierno Municipal de Naucalpan continuará dando seguimiento al caso y colaborando con las instancias pertinentes para esclarecer los hechos.

Las autoridades municipales señalaron que se ofrecerá acompañamiento y asesoría a las personas afectadas para que, conforme a la ley, puedan resarcirse los daños ocasionados por los responsables.

Además, el gobierno exhortó a los conductores a respetar las restricciones de tránsito y a conducir a velocidad moderada, especialmente en vialidades con pendientes pronunciadas, considerando las características topográficas y el trazo urbano histórico del municipio, donde abundan calles en ladera y con pendientes marcadas.