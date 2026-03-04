México

Operativo Enjambre en Morelos: capturan a 3 funcionarios por extorsión y a “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

Los tres servidores públicos realizaban funciones al frente del ayuntamiento de Amacuzac

Foto: Especial
Foto: Especial

Tres funcionarios del ayuntamiento de Amacuzac, en el estado de Morelos, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, esto en el marco del Operativo Enjambre.

En un operativo interinstitucional, realizado como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos ejecutaron las tres órdenes de aprehensión en contra de los servidores públicos.

Los detenidos son Patricia “N”, quien se desempeñaba como síndica municipal; Azucena “N”, con funciones de regidora y Alejandro Bladimir “N”, quien fungía como tesorero del ayuntamiento.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, informó que durante la acción participaron elementos de seguridad estatal y federal, así como del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar).

Cae “El Camarón”, presunto mando de la Familia Michoacana

Su captura se realizó en el marco del Operativo Enjambre en Morelos. Foto: Especial

Las autoridades informaron que en una acción paralela se ejecutó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Centro del mismo municipio.

En el sitio se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada en contra de Carlos “N”, alias “El Camarón”, identificado como presunto enlace y mando criminal de la Familia Michoacana en el estado.

Urrutia Lozano detalló que el sujeto es señalado por desempeñarse como mando operativo en los municipios de Amacuzac y Puente de Ixtla, en Morelos.

El Gobierno del Estado informó que estas acciones operativas continuarán desarrollándose en distintas regiones del estado de Morelos “con el objetivo de fortalecer la seguridad y recuperar la paz y tranquilidad de la población”.

*Información en desarrollo...

