Este será el impacto del acuerdo contra los cárteles firmado por EEUU, según un exagente de la DEA

En la cumbre "Escudo de las Américas" participaron 12 países latinoamericanos, donde México fue excluído. (Infobae México/Jovani Pérez)

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, firmó este sábado una proclamación en la que definió como prioridad la destrucción de cárteles, en coordinación con países aliados del hemisferio, en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, donde México fue excluído.

Durante el evento, el mandatario señaló a México como el origen de los cárteles, así como la principal vía de ingreso de drogas hacia los Estados Unidos.

“En esta parte del hemisferio la problemática son los cárteles, todo esto viene de México. No puedo decir mucho, hablé con la presidenta, es una mujer increíble, tiene una voz increíble, yo le digo ‘le ayudo con los cárteles’ y me dice: ‘No, por favor, presidente. No’. Pero hay que erradicarlos”, aseguró.

Trump también comparó a los cárteles de la droga con Al Qaeda e ISIS en Medio Oriente, asegurando que se debe crear una ofensiva en contra de las organizaciones criminales porque son “un cáncer que se esparce y contamina”.

México fue excluído de la cumbre contra los cárteles

Donald Trump posa junto a presidentes de países de la región durante la cumbre "Shield of the Americas Doral 2026", un evento que busca fortalecer la cooperación hemisférica.

Este evento se llevó a cabo un día después de que se realizó la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, donde ni México, Colombia y Brasil fueron invitados.

Ante estos hechos, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), detalló en entrevista con Infobae México que la exclusión de México se debe a la negativa de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para permitir el ingreso de militares estadounidenses.

“Él está enojado con México porque no permitieron la entrada de tropas de los Estados Unidos. Es una locura (que no incluyó a México y Colombia) porque son los países que siempre han sido más aliados para el combate del narcotráfico, son los que pudieran contribuir más”, aseguró.

Es así que el exagente detalló que Trump solo podría detener sus exigencias si México acepta el ingreso de militares en su territorio: “Sí, eso es lo que quiere, pero eso no es buena idea, lo que necesita es una estrategia de intercambio de información, acciones conjuntas”, afirmó.

¿Qué dice el acuerdo firmado por Trump?

El presidente Donald Trump firma una proclamación donde se compromete a contrarrestar la actividad criminal de los cárteles en la cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026 en Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La proclama firmada este sábado, en coordinación con 12 países de Latinoamérica, cuenta con cuatro puntos que establecen una estrategia para el combate de los cárteles:

Los cárteles en el Hemisferio Occidental deben ser destruidos en la mayor medida posible conforme a la legislación aplicable. EEUU y sus aliados deben coordinarse para evitar que las organizaciones criminales tomen control sobre el territorio y del acceso a la financiación o recursos. EEUU entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz para desmantelar a los cárteles. EEUU y sus aliados deben controlar las amenazas externas, incluidas las influencias “malignas procedentes de fuera del Hemisferio Occidental”.

El impacto del acuerdo firmado por Trump

Las organizaciones criminales mexicanas son señaladas como parte fundamental de la crisis de fentanilo que vive EEUU. (Infobae México/Jovani Pérez)

Mike Vigil detalló que el acuerdo firmado en colaboración con 12 países tiene como principal objetivo realizar ataques militares en sus territorios, lo cual podría implicar que civiles no relacionados con los cárteles puedan morir.

Respecto a México, señaló que los cuatro puntos acordados no tendrán impacto en el país: sin embargo, la presión realizada en contra de la administración de Sheinbaum continuará.

“No va a tener impacto en México, pero él seguirá presionando, diciendo que México no está haciendo nada. Está destruyendo las buenas relaciones que siempre hemos tenido con México y Colombia sobre estas campañas contra el narcotráfico”, comentó.

El exagente explicó que el ingreso de tropas también está relacionado con la intención de Trump de combatir la presencia de China en Latinoamérica y el Caribe, pero ve como error sus amenazas de aranceles debido a que también los empuja a relacionarse con Asia.

Un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, posa para una foto en un lugar no revelado en el estado de Michoacán, México, el 15 de octubre de 2022. REUTERS/Stringer/File Photo

“Él quiere hacer ataques de drones, utilizar tropas para atacar personas que ellos piensan que son narcos y que posiblemente no son narcos. No se trata de combatir el narcotráfico, todo lo que ha hecho se trata del intervencionismo, de tomar control de los recursos naturales que tienen”, aseguró Mike Vigil.

Finalmente, explicó que mientras exista demanda de drogas, los cárteles podrán trasladarse a otros países para continuar con sus actividades de producción y distribución de narcóticos.