Qué firmó Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos

El presidente Donald Trump firma una proclamación donde se compromete a contrarrestar la actividad criminal de los cárteles en la cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026 en Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

En el marco de la cumbre Escudo de las Américas, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una proclamación en la que definió como prioridad nacional la destrucción de las organizaciones criminales transnacionales que controlan territorios y ejercen violencia en la región. La declaración, emitida el 7 de marzo de 2026 desde Washington, establece una política de acción coordinada junto a países aliados para enfrentar y desmantelar estos grupos.

La estrategia oficial comprende la designación de diversos carteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras, lo que habilita el uso de herramientas legales y militares ampliadas. Según la proclama presidencial, el objetivo consiste en privarles de cualquier dominio territorial, acceso a financiamiento y capacidad de realizar campañas violentas.

El documento detalla que estas organizaciones internacionales ejercen control sobre el comercio y la vida política en varios países del Hemisferio Occidental. Además, utilizan armamento y tácticas militares, extorsionan sistemas judiciales y políticos, y emplean la violencia sistemática y el terrorismo como medios de presión.

Para fortalecer la respuesta regional, el Secretario de Guerra estadounidense estableció la Coalición de las Américas contra los carteles, integrada por líderes militares y representantes de 17 naciones. Este grupo coordina acciones y recursos para enfrentar “las amenazas a la seguridad y la civilización” de la región, según consta en el texto firmado por Trump.

La proclamación establece que Estados Unidos entrenará y movilizará fuerzas armadas aliadas, con el fin de crear una fuerza de combate eficaz capaz de desmantelar la infraestructura de los carteles e impedir la exportación de violencia e intimidación organizada. El texto indica que la colaboración internacional será clave para neutralizar cualquier influencia maligna originada fuera del Hemisferio Occidental.

Trump afirmó en el documento oficial que “los carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el Hemisferio Occidental deben ser destruidos en la mayor medida posible conforme a la legislación aplicable”. Además, subrayó la importancia de la coordinación multinacional: “Estados Unidos y sus aliados deben privar a estas organizaciones de cualquier control sobre el territorio y del acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia”.

El presidente enfatizó que la administración federal dedicará “todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles” para afrontar el desafío. Enfatizó que la política de seguridad se implementará “junto con nuestras naciones asociadas”, en alusión directa a la participación de países miembros de la Coalición de las Américas.

La proclama presidencial también menciona la necesidad de mantener a raya amenazas externas, incluidas influencias malignas que puedan llegar desde fuera del Hemisferio Occidental y afectar la estabilidad regional.

El documento fue firmado en el aniversario 250 de la independencia estadounidense, marcando un hito simbólico en la política exterior y de seguridad del país. Trump resaltó que la ofensiva contra los carteles representa “un compromiso sostenido con el desmantelamiento de los carteles y los terroristas extranjeros que operan en el Hemisferio Occidental”.

La estrategia anunciada refuerza la postura de Estados Unidos como líder en la lucha regional contra el crimen organizado y el terrorismo internacional, y anticipa una fase de colaboración militar y diplomática sin precedentes en la zona.

La carta formda por el presidente de los Estados Unidos fue:

Estados Unidos, bajo mi liderazgo, ha demostrado un compromiso sostenido con el desmantelamiento de los carteles y los terroristas extranjeros que operan en el Hemisferio Occidental. Mi Administración ha designado a varios carteles y pandillas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras y a partir de ello ha dedicado recursos sin precedentes a su destrucción. Estas entidades internacionales controlan territorios y el comercio, extorsionan a sistemas políticos y judiciales, esgrimen armas y capacidades militares, y recurren a los asesinatos y al terrorismo para lograr sus fines. Para impulsar nuestros esfuerzos, el Secretario de Guerra estableció la Coalición de las Américas contra los carteles, un compromiso de los líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para poner en práctica un poderío duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización. Abordaremos estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestras naciones asociadas.

POR LO TANTO, YO, DONALD J. TRUMP, presidente de los Estados Unidos de América, por la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, proclamo lo siguiente:

(1) Los carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el Hemisferio Occidental deben ser destruidos en la mayor medida posible conforme a la legislación aplicable.

(2) Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control sobre el territorio y del acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia.

(3) Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles y su capacidad de exportar violencia y ejercer influencia mediante la intimidación organizada.

(4) Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias malignas procedentes de fuera del Hemisferio Occidental.

EN FE DE LO CUAL, firmo en este séptimo día de marzo del año de Nuestro Señor dos mil veintiséis y el ducentésimo quincuagésimo año de la independencia de los Estados Unidos de América.

DONALD J. TRUMP

