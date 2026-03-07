México

Qué firmó Donald Trump respecto a los cárteles mexicanos

El gobierno de Estados Unidos anunció una estrategia integral para erradicar a los cárteles y organizaciones terroristas extranjeras que operan en el Hemisferio Occidental, movilizando recursos inéditos y una coalición militar regional

Guardar
El presidente Donald Trump firma
El presidente Donald Trump firma una proclamación donde se compromete a contrarrestar la actividad criminal de los cárteles en la cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026 en Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

En el marco de la cumbre Escudo de las Américas, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una proclamación en la que definió como prioridad nacional la destrucción de las organizaciones criminales transnacionales que controlan territorios y ejercen violencia en la región. La declaración, emitida el 7 de marzo de 2026 desde Washington, establece una política de acción coordinada junto a países aliados para enfrentar y desmantelar estos grupos.

La estrategia oficial comprende la designación de diversos carteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras, lo que habilita el uso de herramientas legales y militares ampliadas. Según la proclama presidencial, el objetivo consiste en privarles de cualquier dominio territorial, acceso a financiamiento y capacidad de realizar campañas violentas.

El documento detalla que estas organizaciones internacionales ejercen control sobre el comercio y la vida política en varios países del Hemisferio Occidental. Además, utilizan armamento y tácticas militares, extorsionan sistemas judiciales y políticos, y emplean la violencia sistemática y el terrorismo como medios de presión.

Para fortalecer la respuesta regional, el Secretario de Guerra estadounidense estableció la Coalición de las Américas contra los carteles, integrada por líderes militares y representantes de 17 naciones. Este grupo coordina acciones y recursos para enfrentar “las amenazas a la seguridad y la civilización” de la región, según consta en el texto firmado por Trump.

La proclamación establece que Estados Unidos entrenará y movilizará fuerzas armadas aliadas, con el fin de crear una fuerza de combate eficaz capaz de desmantelar la infraestructura de los carteles e impedir la exportación de violencia e intimidación organizada. El texto indica que la colaboración internacional será clave para neutralizar cualquier influencia maligna originada fuera del Hemisferio Occidental.

Trump afirmó en el documento oficial que “los carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el Hemisferio Occidental deben ser destruidos en la mayor medida posible conforme a la legislación aplicable”. Además, subrayó la importancia de la coordinación multinacional: “Estados Unidos y sus aliados deben privar a estas organizaciones de cualquier control sobre el territorio y del acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia”.

El presidente enfatizó que la administración federal dedicará “todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles” para afrontar el desafío. Enfatizó que la política de seguridad se implementará “junto con nuestras naciones asociadas”, en alusión directa a la participación de países miembros de la Coalición de las Américas.

La proclama presidencial también menciona la necesidad de mantener a raya amenazas externas, incluidas influencias malignas que puedan llegar desde fuera del Hemisferio Occidental y afectar la estabilidad regional.

El documento fue firmado en el aniversario 250 de la independencia estadounidense, marcando un hito simbólico en la política exterior y de seguridad del país. Trump resaltó que la ofensiva contra los carteles representa “un compromiso sostenido con el desmantelamiento de los carteles y los terroristas extranjeros que operan en el Hemisferio Occidental”.

La estrategia anunciada refuerza la postura de Estados Unidos como líder en la lucha regional contra el crimen organizado y el terrorismo internacional, y anticipa una fase de colaboración militar y diplomática sin precedentes en la zona.

La carta formda por el presidente de los Estados Unidos fue:

Estados Unidos, bajo mi liderazgo, ha demostrado un compromiso sostenido con el desmantelamiento de los carteles y los terroristas extranjeros que operan en el Hemisferio Occidental. Mi Administración ha designado a varios carteles y pandillas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras y a partir de ello ha dedicado recursos sin precedentes a su destrucción. Estas entidades internacionales controlan territorios y el comercio, extorsionan a sistemas políticos y judiciales, esgrimen armas y capacidades militares, y recurren a los asesinatos y al terrorismo para lograr sus fines. Para impulsar nuestros esfuerzos, el Secretario de Guerra estableció la Coalición de las Américas contra los carteles, un compromiso de los líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para poner en práctica un poderío duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización. Abordaremos estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestras naciones asociadas.

Estados Unidos, bajo mi liderazgo, ha demostrado un compromiso sostenido con el desmantelamiento de los carteles y los terroristas extranjeros que operan en el Hemisferio Occidental. Mi Administración ha designado a varios carteles y pandillas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras y a partir de ello ha dedicado recursos sin precedentes a su destrucción. Estas entidades internacionales controlan territorios y el comercio, extorsionan a sistemas políticos y judiciales, esgrimen armas y capacidades militares, y recurren a los asesinatos y al terrorismo para lograr sus fines. Para impulsar nuestros esfuerzos, el Secretario de Guerra estableció la Coalición de las Américas contra los carteles, un compromiso de los líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para poner en práctica un poderío duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización. Abordaremos estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestras naciones asociadas.

POR LO TANTO, YO, DONALD J. TRUMP, presidente de los Estados Unidos de América, por la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, proclamo lo siguiente:

(1) Los carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el Hemisferio Occidental deben ser destruidos en la mayor medida posible conforme a la legislación aplicable.

(2) Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control sobre el territorio y del acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia.

(3) Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de las naciones aliadas para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los carteles y su capacidad de exportar violencia y ejercer influencia mediante la intimidación organizada.

(4) Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias malignas procedentes de fuera del Hemisferio Occidental.

EN FE DE LO CUAL, firmo en este séptimo día de marzo del año de Nuestro Señor dos mil veintiséis y el ducentésimo quincuagésimo año de la independencia de los Estados Unidos de América.

DONALD J. TRUMP

<br>

Temas Relacionados

mexico-noticiasNarco en MéxicoNarcotráfico en MéxicoDonald Trumpcárteles mexicanosCártel de Sinaloa

Más Noticias

Sinaloa lidera casos de feminicidio en lo que va de 2026: estos son los estados con más casos de violencia contra la mujer

El Secretariado Ejecutivo indicó que en enero de este año se registraron 54 casos de feminicidio a nivel nacional

Sinaloa lidera casos de feminicidio

Olga Lidia Juárez, General de Brigada, es la primera mujer con el rango más alto en las Fuerzas Armadas

Su nombramiento representa un hito en la igualdad de género dentro de las Fuerzas Armadas y abre nuevas puertas para futuras generaciones

Olga Lidia Juárez, General de

Gobierno de la CDMX reporta la reducción del 35% del delito de feminicidio

“Hoy de los casos que se tienen de feminicidio en CDMX el 95% de los responsables tienen ordenes de aprehensión”, aseguró Clara Brugada

Gobierno de la CDMX reporta

Fuerte golpe a Los Viagras en Michoacán

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar) desplegaron acciones coordinadas en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, logrando el aseguramiento de droga, armamento, vehículos y equipo táctico

Fuerte golpe a Los Viagras

Alumnos en México podrían usar uniforme neutro, esto dice la iniciativa

Esta iniciativa está en proceso de discusión y busca promover la igualdad y libre desarrollo de la personalidad, así como erradicar la discriminación en los planteles educativos

Alumnos en México podrían usar
MÁS NOTICIAS

NARCO

En 30 segundos, hombres armados

En 30 segundos, hombres armados despojan de camioneta a familia con niños en gasolinera de Veracruz

Hallazgo en Sinaloa: rastreadoras descubren otra fosa clandestina y logran identificar a una víctima

Laboratorio clandestino con 300 kilos de metanfetamina fue desmantelado en Guerrero

Cae “El Donas”, presunto sicario de la Fuerza Antiunión y objetivo prioritario en CDMX

Alcaldesa de San Cristóbal niega vínculos con el CJNG y afirma que auto de lujo de sus hijos es prestado

ENTRETENIMIENTO

Sin Bandera hace sold out

Sin Bandera hace sold out en la Arena CDMX con “Escenas Tour” y revive sus grandes éxitos

Fernanda Redondo acusa al vocalista de Los Recoditos de romperle el celular: “Tenía todas las pruebas”

Esposa del vocalista de Los Recoditos reacciona tras ser llamada ‘mentirosa’ por supuesta autolesión: “Ya está la demanda”

CD9 detiene actividades de Freddy tras polémica en redes sociales

“Hay cosas que no se miden en números”: Ballet de Monterrey a Timothée Chalamet tras decir que a ‘nadie le importa’ ese arte

DEPORTES

Penta Zero Miedo cumple el

Penta Zero Miedo cumple el sueño de Andy, el pequeño fan que ahorraba peso a peso para comprar su figura oficial

Árbitros varados en Qatar regresan a México: “Nos despertaba a veces los sonidos de las bombas”

Isaac del Toro ha historia y logra el tercer lugar en la Strade Bianche 2026

Arly Velásquez sufre caída en su debut en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganan bronce para México en la Madison de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Australia