México

Bizcocho de avena con plátano y canela: una opción alta en proteína ideal para comenzar el día con energía

Un desayuno casero, muy fácil de preparar, que aporta sensación de saciedad y permite cuidarse sin renunciar al placer de un sabor dulce y natural

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Primer plano de tres trozos de bizcocho de avena, plátano y canela decorados con rodajas de plátano y copos de avena sobre una tabla de madera.
Una mezcla de ingredientes sencillos, lista en minutos, permite a cualquier persona disfrutar de una merienda jugosa, nutritiva y con ese toque reconfortante de la canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena horneada con plátano y canela es un desayuno saludable, elaborado con copos de avena, plátano maduro, huevos y canela, que se hornea hasta obtener una textura firme y jugosa.

La técnica principal consiste en mezclar todos los ingredientes, verter en una fuente y hornear hasta que cuaje. El resultado es una especie de bizcocho húmedo, alto en proteína y fibra.

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Pila de tres bizcochos cuadrados de avena, plátano y canela sobre tabla de madera. Rodajas de plátano, avena y palitos de canela visibles, con yogur al fondo.
Este bizcocho jugoso de avena, plátano y canela, horneado y alto en proteína, es una opción perfecta para desayunos o meriendas saludables y energéticas, presentado en porciones individuales sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Horneado: 25 minutos

Ingredientes

  1. 2 plátanos maduros
  2. 2 huevos grandes
  3. 200 g de copos de avena
  4. 300 ml de leche desnatada o bebida vegetal
  5. 2 cucharadas de proteína en polvo (opcional, sabor neutro o vainilla)
  6. 2 cucharadas de miel o sirope de agave
  7. 1 cucharadita de canela en polvo
  8. 1 cucharadita de levadura química (opcional, para mayor esponjosidad)
  9. 1 pizca de sal
  10. 1 puñado de nueces o almendras picadas (opcional)

Cómo hacer avena horneada con plátano y canela, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo.
  2. Pela los plátanos y aplástalos con un tenedor hasta obtener un puré fino.
  3. Bate los huevos en un bol grande. Añade los plátanos machacados y mezcla bien.
  4. Incorpora los copos de avena, la leche, la proteína en polvo, la miel, la canela, la levadura y la sal. Mezcla hasta integrar.
  5. Si quieres, añade las nueces o almendras.
  6. Vierte la mezcla en una fuente para horno antiadherente o forrada con papel vegetal.
  7. Alisa la superficie con una espátula y decora con rodajas de plátano o frutos secos por encima.
  8. Hornea durante 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme.
  9. Deja templar antes de cortar en porciones. No desmoldes en caliente para evitar que se rompa.
  10. Puedes comerla templada o fría. Guárdala en la nevera para una textura más compacta y fácil de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 6 porciones.

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Cada porción de avena horneada con plátano aporta entre 9 y 13 gramos de proteína, ideal para una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210-240 kcal
  • Proteína: 9-13 g (depende del uso de proteína en polvo)
  • Grasas: 4-6 g
  • Hidratos de carbono: 34-38 g
  • Fibra: 4-5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la avena horneada con plátano y canela hasta 4 días en la nevera, en un recipiente hermético. También puedes congelar porciones individuales durante 1 mes. Para recuperar textura y sabor, calienta ligeramente en microondas antes de servir.

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