Bizcocho de avena con plátano y canela: una opción alta en proteína ideal para comenzar el día con energía

Una mezcla de ingredientes sencillos, lista en minutos, permite a cualquier persona disfrutar de una merienda jugosa, nutritiva y con ese toque reconfortante de la canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena horneada con plátano y canela es un desayuno saludable, elaborado con copos de avena, plátano maduro, huevos y canela, que se hornea hasta obtener una textura firme y jugosa.

La técnica principal consiste en mezclar todos los ingredientes, verter en una fuente y hornear hasta que cuaje. El resultado es una especie de bizcocho húmedo, alto en proteína y fibra.

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Este bizcocho jugoso de avena, plátano y canela, horneado y alto en proteína, es una opción perfecta para desayunos o meriendas saludables y energéticas, presentado en porciones individuales sobre una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Horneado: 25 minutos

Ingredientes

2 plátanos maduros 2 huevos grandes 200 g de copos de avena 300 ml de leche desnatada o bebida vegetal 2 cucharadas de proteína en polvo (opcional, sabor neutro o vainilla) 2 cucharadas de miel o sirope de agave 1 cucharadita de canela en polvo 1 cucharadita de levadura química (opcional, para mayor esponjosidad) 1 pizca de sal 1 puñado de nueces o almendras picadas (opcional)

Cómo hacer avena horneada con plátano y canela, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo. Pela los plátanos y aplástalos con un tenedor hasta obtener un puré fino. Bate los huevos en un bol grande. Añade los plátanos machacados y mezcla bien. Incorpora los copos de avena, la leche, la proteína en polvo, la miel, la canela, la levadura y la sal. Mezcla hasta integrar. Si quieres, añade las nueces o almendras. Vierte la mezcla en una fuente para horno antiadherente o forrada con papel vegetal. Alisa la superficie con una espátula y decora con rodajas de plátano o frutos secos por encima. Hornea durante 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. Deja templar antes de cortar en porciones. No desmoldes en caliente para evitar que se rompa. Puedes comerla templada o fría. Guárdala en la nevera para una textura más compacta y fácil de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 6 porciones.

Cada porción de avena horneada con plátano aporta entre 9 y 13 gramos de proteína, ideal para una dieta equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210-240 kcal

Proteína: 9-13 g (depende del uso de proteína en polvo)

Grasas: 4-6 g

Hidratos de carbono: 34-38 g

Fibra: 4-5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la avena horneada con plátano y canela hasta 4 días en la nevera, en un recipiente hermético. También puedes congelar porciones individuales durante 1 mes. Para recuperar textura y sabor, calienta ligeramente en microondas antes de servir.