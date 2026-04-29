Bizcocho de avena con plátano y canela: una opción alta en proteína ideal para comenzar el día con energía

La avena horneada con plátano y canela es un desayuno saludable, elaborado con copos de avena, plátano maduro, huevos y canela, que se hornea hasta obtener una textura firme y jugosa.
La técnica principal consiste en mezclar todos los ingredientes, verter en una fuente y hornear hasta que cuaje. El resultado es una especie de bizcocho húmedo, alto en proteína y fibra.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Horneado: 25 minutos
Ingredientes
- 2 plátanos maduros
- 2 huevos grandes
- 200 g de copos de avena
- 300 ml de leche desnatada o bebida vegetal
- 2 cucharadas de proteína en polvo (opcional, sabor neutro o vainilla)
- 2 cucharadas de miel o sirope de agave
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de levadura química (opcional, para mayor esponjosidad)
- 1 pizca de sal
- 1 puñado de nueces o almendras picadas (opcional)
Cómo hacer avena horneada con plátano y canela, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo.
- Pela los plátanos y aplástalos con un tenedor hasta obtener un puré fino.
- Bate los huevos en un bol grande. Añade los plátanos machacados y mezcla bien.
- Incorpora los copos de avena, la leche, la proteína en polvo, la miel, la canela, la levadura y la sal. Mezcla hasta integrar.
- Si quieres, añade las nueces o almendras.
- Vierte la mezcla en una fuente para horno antiadherente o forrada con papel vegetal.
- Alisa la superficie con una espátula y decora con rodajas de plátano o frutos secos por encima.
- Hornea durante 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme.
- Deja templar antes de cortar en porciones. No desmoldes en caliente para evitar que se rompa.
- Puedes comerla templada o fría. Guárdala en la nevera para una textura más compacta y fácil de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 210-240 kcal
- Proteína: 9-13 g (depende del uso de proteína en polvo)
- Grasas: 4-6 g
- Hidratos de carbono: 34-38 g
- Fibra: 4-5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes conservar la avena horneada con plátano y canela hasta 4 días en la nevera, en un recipiente hermético. También puedes congelar porciones individuales durante 1 mes. Para recuperar textura y sabor, calienta ligeramente en microondas antes de servir.
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