La clave está en mantener la constancia y adaptar el consumo diario a tu propio horario para mejorar masa muscular y fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de creatina como suplemento es habitual entre quienes buscan mejorar su rendimiento físico y aumentar la masa muscular.

Una de las preguntas más frecuentes en torno a su consumo es cuál es el momento más adecuado para ingerirla y así potenciar sus efectos.

Diversos estudios han analizado si la creatina resulta más efectiva antes o después del entrenamiento, generando distintas recomendaciones y opiniones en el ámbito deportivo y científico.

Esta nota explora la evidencia disponible para responder a esa inquietud y orientar a quienes desean aprovechar al máximo los beneficios de este suplemento.

La creatina es uno de los suplementos más estudiados y efectivos para aumentar el rendimiento físico y la masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes o después de entrenar: ¿Cuándo es mejor tomar creatina para aumentar sus beneficios?

La evidencia científica más reciente indica que tomar creatina justo antes o después de entrenar puede maximizar sus beneficios para el aumento de masa muscular y fuerza.

Varios estudios han comparado la eficacia de consumir creatina antes o después del ejercicio y, aunque algunos sugieren una leve ventaja al tomarla después, en general ambos momentos ofrecen beneficios similares, tal como señala una investigación publicada en la revista científica Nutrients, en la cual se revela la siguiente información:

Puntos clave:

Tomar creatina cerca del momento del entrenamiento, ya sea antes o después, parece ser más efectivo que hacerlo muchas horas antes o después.

La absorción máxima de creatina ocurre entre 1 y 2 horas tras la ingesta y se mantiene elevada durante unas 4 horas.

Algunos estudios detectaron mayores ganancias de masa muscular y fuerza cuando la creatina se consumió después del entrenamiento, pero otros no hallaron diferencias significativas.

Lo más importante es la constancia: mantener niveles elevados de creatina en los músculos a través del consumo diario, incluso en días de descanso.

Consumir creatina junto a carbohidratos y proteínas podría mejorar su absorción.

Tomar creatina antes o después de entrenar es una estrategia segura y eficaz. La diferencia entre ambos momentos es mínima, por lo que elegir el horario que mejor se adapte a tu rutina es suficiente para obtener resultados óptimos.

Los estudios muestran que tomar creatina cerca del momento de entrenar mejora sus efectos respecto a ingerirla muchas horas antes o después. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la creatina para personas que hacen ejercicio

La creatina ofrece varios beneficios respaldados por la evidencia científica para personas que realizan ejercicio, especialmente en disciplinas de fuerza y alta intensidad:

Aumento de la fuerza muscular : Favorece el incremento de la fuerza máxima y la potencia, beneficiando actividades como levantamiento de pesas, sprints y entrenamientos de alta intensidad.

Mejora del rendimiento físico : Permite realizar mayor cantidad de repeticiones o series en ejercicios de corta duración y alta intensidad.

Aumento de masa muscular : Estimula la síntesis de proteínas y la retención de agua en las células musculares, lo que contribuye al crecimiento muscular.

Recuperación más rápida : Puede reducir el daño muscular y la inflamación después del ejercicio, acelerando la recuperación entre sesiones.

Mejora de la función cognitiva : Algunos estudios sugieren que la creatina también puede favorecer la función cerebral en situaciones de fatiga física o mental.

Retraso de la fatiga: Ayuda a mantener el rendimiento durante ejercicios repetidos o prolongados, retrasando la aparición de la fatiga muscular.

La creatina ayuda a aumentar la fuerza, la masa muscular, agiliza la recuperación y puede retrasar la fatiga durante el ejercicio intenso.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos beneficios hacen de la creatina uno de los suplementos más estudiados y recomendados para quienes buscan mejorar su desempeño físico de manera segura y eficaz.