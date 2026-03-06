“Todo listo”, destaca alcaldía Coyoacán de CDMX a un día de arrancar la FILCO 2026

La quinta edición de este evento cultural se realizará del viernes 6 al domingo 15 de marzo de 2026. Foto: Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026.

A un día de que comience la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) 2026 en la alcaldía Coyoacán, la propia demarcación de la Ciudad de México indicó que ya está “todo listo” para empezar el evento cultural.

Giovanni Gutiérrez, alcalde de la demarcación de la Ciudad de México, invitó a la población de Coyoacán, así como de la capital del país, a acudir a la llamada ‘fiesta literaria’.

Reveló las fechas, así como la ubicación de donde estará instalada la FILCO este 2026.

¿Qué día comenzará y hasta cuándo estará la Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026?

La FILCO 2026 se celebrará del 6 al 15 de marzo en los Jardines Hidalgo y Centenario. Se espera que se desarrollen unas 350 actividades, con la presencia de más de 900 sellos editoriales y alrededor de 2 mil invitados.

La FILCO se realiza de manera anual y para este año llega en su quinta edición. Crédito: X/@giogutierrezag .

Gerardo Valenzuela Nava, creador de la feria, resaltó el avance constante del evento desde sus inicios y reconoció la importancia de la comunidad lectora, empresarios, sociedad civil, fundaciones y el apoyo institucional en el fortalecimiento de este proyecto cultural.

Estos autores se presentarán en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026

Entre los asistentes figuran escritores de México y del extranjero, así como exponentes de diferentes áreas artísticas y académicas, como Elena Poniatowska, Laura Restrepo, Elmer Mendoza, Juan Pablo Villalobos, Alberto Ruy Sánchez, Carmen Boullosa, Guadalupe Loaeza y Carlos Martínez Assad.

El programa de la feria incluye:

Presentaciones editoriales

Conversatorios

Actividades infantiles

Talleres

Música, teatro y cine

Homenajes y reconocimientos a figuras destacadas de la cultura nacional

La Feria del Libro de Coyoacán estará marcado por el Mundial 2026 en México. Foto: X/@giogutierrezag.

Durante la presentación participaron personalidades como la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum; Vania Guerrero, encargada de Comunicaciones y Diplomacia Pública de la Embajada Británica en México; Karen Álvarez Villeda, secretaria de Cultura del Gobierno de Tlaxcala; Marco Antonio Alfaro, coordinador de Extensión de la Cultura de la UAEH.

Además, estarán presentes Luis de León Martínez Sánchez, presidente municipal de Huajuapan de León; Ricardo Pascoe, jefe de la oficina de la alcaldía Coyoacán, y Hilda Trujillo, directora general de Cultura de la alcaldía Coyoacán.

Importancia de las ferias del libro en la CDMX

Las ferias del libro en la Ciudad de México representan espacios clave para la promoción de la lectura y el acceso a la cultura. Estos eventos facilitan el encuentro entre escritores, editoriales y lectores de todas las edades, impulsando el intercambio de ideas y el gusto por los libros.

Además, contribuyen a visibilizar la diversidad literaria y artística, fomentando la inclusión de autores independientes y propuestas emergentes.

Las ferias también fortalecen la identidad cultural de la ciudad y generan dinámicas económicas en torno al sector editorial. Su carácter abierto y plural permite acercar la literatura a nuevos públicos y refuerza el papel de la Ciudad de México como referente cultural en el país y América Latina.

Presentaciones editoriales, conversatorios, charlas, exposiciones, entre otras cosas tendrá la FILCO 2026. Foto: Omar Martinez/Infobae Mèxico.