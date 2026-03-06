México

“Todo listo”, destaca alcaldía Coyoacán de CDMX a un día de arrancar la FILCO 2026

Se trata de la quinta edición de este evento cultural de la Ciudad de México

Guardar
La quinta edición de este
La quinta edición de este evento cultural se realizará del viernes 6 al domingo 15 de marzo de 2026. Foto: Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026.

A un día de que comience la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) 2026 en la alcaldía Coyoacán, la propia demarcación de la Ciudad de México indicó que ya está “todo listo” para empezar el evento cultural.

Giovanni Gutiérrez, alcalde de la demarcación de la Ciudad de México, invitó a la población de Coyoacán, así como de la capital del país, a acudir a la llamada ‘fiesta literaria’.

Reveló las fechas, así como la ubicación de donde estará instalada la FILCO este 2026.

¿Qué día comenzará y hasta cuándo estará la Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026?

La FILCO 2026 se celebrará del 6 al 15 de marzo en los Jardines Hidalgo y Centenario. Se espera que se desarrollen unas 350 actividades, con la presencia de más de 900 sellos editoriales y alrededor de 2 mil invitados.

La FILCO se realiza de manera anual y para este año llega en su quinta edición. Crédito: X/@giogutierrezag .

Gerardo Valenzuela Nava, creador de la feria, resaltó el avance constante del evento desde sus inicios y reconoció la importancia de la comunidad lectora, empresarios, sociedad civil, fundaciones y el apoyo institucional en el fortalecimiento de este proyecto cultural.

Estos autores se presentarán en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026

Entre los asistentes figuran escritores de México y del extranjero, así como exponentes de diferentes áreas artísticas y académicas, como Elena Poniatowska, Laura Restrepo, Elmer Mendoza, Juan Pablo Villalobos, Alberto Ruy Sánchez, Carmen Boullosa, Guadalupe Loaeza y Carlos Martínez Assad.

El programa de la feria incluye:

  • Presentaciones editoriales
  • Conversatorios
  • Actividades infantiles
  • Talleres
  • Música, teatro y cine
  • Homenajes y reconocimientos a figuras destacadas de la cultura nacional
La Feria del Libro de
La Feria del Libro de Coyoacán estará marcado por el Mundial 2026 en México. Foto: X/@giogutierrezag.

Durante la presentación participaron personalidades como la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum; Vania Guerrero, encargada de Comunicaciones y Diplomacia Pública de la Embajada Británica en México; Karen Álvarez Villeda, secretaria de Cultura del Gobierno de Tlaxcala; Marco Antonio Alfaro, coordinador de Extensión de la Cultura de la UAEH.

Además, estarán presentes Luis de León Martínez Sánchez, presidente municipal de Huajuapan de León; Ricardo Pascoe, jefe de la oficina de la alcaldía Coyoacán, y Hilda Trujillo, directora general de Cultura de la alcaldía Coyoacán.

Importancia de las ferias del libro en la CDMX

Las ferias del libro en la Ciudad de México representan espacios clave para la promoción de la lectura y el acceso a la cultura. Estos eventos facilitan el encuentro entre escritores, editoriales y lectores de todas las edades, impulsando el intercambio de ideas y el gusto por los libros.

Además, contribuyen a visibilizar la diversidad literaria y artística, fomentando la inclusión de autores independientes y propuestas emergentes.

Las ferias también fortalecen la identidad cultural de la ciudad y generan dinámicas económicas en torno al sector editorial. Su carácter abierto y plural permite acercar la literatura a nuevos públicos y refuerza el papel de la Ciudad de México como referente cultural en el país y América Latina.

Presentaciones editoriales, conversatorios, charlas, exposiciones, entre
Presentaciones editoriales, conversatorios, charlas, exposiciones, entre otras cosas tendrá la FILCO 2026. Foto: Omar Martinez/Infobae Mèxico.

Temas Relacionados

CDMXFeria Internacional Del Libro De Coyoacán 2026Feria Internacional Del Libro De CoyoacánCulturaLibroCoyoacánFILCOFILCO 2026mexico-noticias

Más Noticias

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

La muerte del líder del CJNG ha generado diversos cuestionamientos sobre el operativo

Este fue el papel de

Ley Valeria: qué establece sobre el acecho en México y en qué casos aplica

Algunas personas sienten confusión sobre realmente qué abarca este tipo de falta a la ley

Ley Valeria: qué establece sobre

En Ciudad de México el congreso busca frenar venta de animales en Internet

La regulación es impulsada tras el aumento de casos en redes sociales y marketplaces, ya que la prohibición en mercados públicos no es suficiente

En Ciudad de México el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este fue el papel de

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

Ataque contra elementos de seguridad en Yuriria, Guanajuato, deja un agresor abatido y dos policías heridos

Fuerzas Armadas derriban tres drones del crimen organizado que sobrevolaban en Navolato, Sinaloa

Asesinan a jefe de plaza de la Familia Michoacana durante rescate de personas en Amanalco, Edomex

Cae en CDMX “El Chaparro”, integrante de una célula vinculada con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Paty Navidad revela perturbador ‘don

Paty Navidad revela perturbador ‘don telepático’ por el que buscó ayuda pisquiátrica: “Empecé a leer la mente”

Imelda Tuñón podría pasar hasta seis años en prisión tras demanda de José Manuel Figueroa en su contra

Familia de Pedro Torres cumplió la última voluntad del reconocido productor

Ryan Gosling estará en la CDMX para presentar su nueva película en esta fecha

Entre rumores de romance, Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron vistos en el Museo Nacional de Antropología en CDMX

DEPORTES

Entrenador mexicano y sobrino del

Entrenador mexicano y sobrino del 'Piojo' Herrera relata como ha vivido el conflicto en medio oriente

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana

Este es el mensaje que envió Santi Giménez tras volver a los entrenamientos con el AC Milán