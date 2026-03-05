Activan alerta amarilla en la CDMX por lluvias con vientos para hoy jueves 5 de marzo

Activan alerta amarilla en estas 16 alcaldías de la CDMX por fuertes lluvias con vientos para hoy jueves 5 de marzo. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Las lluvias han sorprendido a los habitantes de la Ciudad de México y para este jueves 5 de marzo se prevén fuertes precipitaciones, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este jueves 5 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Añadió que en las 16 alcaldías de la Ciudad de México se esperan las fuertes lluvias con vientos.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino. Crédito: Facebook/Pablo Arevir.

Activan alerta amarilla en la CDMX por fuertes lluvias para la tarde y noche de este jueves 5 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos detalló que se activó alerta amarilla por fuertes lluvias y vientos para la tarde y noche de este jueves 5 de marzo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Asimismo, emitió recomendaciones a toda la población de la capital del país debido a los fuertes vientos esperados para esta fecha, así como las lluvias que se registrarán para la tarde y noche.

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

Cierra puertas y ventanas.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Detalló que las fuertes lluvias esperadas serán de 15 a 29 mm. En tanto, los vientos esperados serán mayores a 50 km/h.

De igual manera, dio a conocer los peligros asociados a las fuertes lluvias y vientos esperados para este jueves 5 de marzo.

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Protección Civil de la CDMX emitió recomendaciones a la población por los fuertes vientos con lluvias para hoy jueves 5 de marzo. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias con vientos para la tarde y noche de este jueves 5 de marzo en la CDMX?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 13:00 a 20:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en todas las alcaldías para este jueves 5 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

En las 16 alcaldías de CDMX se prevén lluvias con vientos este jueves 5 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este jueves 5 de marzo en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.