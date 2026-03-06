México

Frío seguirá en la CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías para el viernes 6 de marzo

De 4 a 6 grados Celsius son las temperaturas bajas esperadas, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Protección Civil emitió recomendaciones a la población por las bajas temperaturas esperadas este viernes 6 de marzo. Foto: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM.

Las bajas temperaturas al amanecer en la Ciudad de México continuarán y tal será el caso para este viernes 6 de marzo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este jueves 5 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Se trata de cinco alcaldías de la Ciudad de México, las que registrarán bajas temperaturas para las primeras horas de este viernes 6 de marzo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en cinco alcaldías de la CDMX para el amanecer de este viernes 6 de marzo

Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla en cinco alcaldías de la capital del país para el amanecer de este viernes 6 de marzo.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este viernes 6 de marzo.

Ante esto, Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla en la capital del país en estas dos alcaldías para las primeras horas de este jueves 5 de marzo.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta amarilla son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Activan alerta amarilla por frío
Activan alerta amarilla por frío para este viernes 6 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas cinco alcaldías para la mañana de este viernes 6 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 01:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las dos alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este viernes 6 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Las bajas temperaturas comenzarán a la 01:00 horas de ese viernes 6 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este viernes 6 marzo en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

