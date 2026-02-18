Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026: en esta fecha arrancará el evento cultural de la CDMX

La FILCO vuelve este 2026 para dar a conocer una muestra de miles de títulos a la población de la alcaldía Coyoacán y de la Ciudad de México. Foto: X/@giogutierrezag.

La Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México realizó la presentación oficial el pasado lunes 16 de febrero, donde dio detalles de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán (FILCO).

Durante el acto, el alcalde de la demarcación capitalina Giovani Gutiérrez Aguilar subrayó que este encuentro literario constituye una apuesta estratégica para el desarrollo integral de la juventud, al promover la lectura como una herramienta fundamental para el crecimiento personal y profesional.

“Cuando un niño lee, México crece; cuando un joven escribe, México se expresa, y cuando un gobierno invierte en cultura, acciones y obras que perduren, México se consolida, eso es la FILCO, un espacio donde convergen ideas, se dialoga y se construye un mejor país”, expresó el edil.

Estos serán los invitados de honor a la Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026

El evento contó con la presencia de representantes del gobierno de Gran Bretaña, del estado de Tlaxcala y del municipio de Huajuapan de León, así como de otras autoridades que fueron nombradas invitados de honor para esta edición de la feria.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez dio detalles del evento cultural de este 2026. Foto: X/@giogutierrezag.

El alcalde recordó que Coyoacán se ha consolidado como un referente cultural a nivel nacional y que esta posición se fortalecerá, ya que la demarcación será sede de la Copa del Mundo por tercera ocasión.

Destacó que la administración local trabaja bajo una visión de largo plazo, priorizando obras y acciones que beneficien a las familias, más allá de cualquier evento internacional.

La FILCO se realiza de manera anual y para este año llega en su quinta edición. Crédito: X/@giogutierrezag .

¿Qué día comenzará y hasta cuándo estará la Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026?

La FILCO se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo de 2026 en los Jardines Hidalgo y Centenario. Se prevé la realización de aproximadamente 350 actividades, contando con la participación de más de 900 sellos editoriales y cerca de 2 mil invitados.

El fundador de la feria, Gerardo Valenzuela Nava, destacó el crecimiento sostenido del evento desde su primera edición y reconoció el papel de la comunidad lectora, empresarios, sociedad civil, fundaciones y el respaldo institucional en la consolidación de este proyecto cultural.

Estos autores se presentarán en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026

Entre los participantes se encuentran autores nacionales e internacionales y representantes de diversas disciplinas artísticas y académicas, como Elena Poniatowska, Laura Restrepo, Elmer Mendoza, Juan Pablo Villalobos, Alberto Ruy Sánchez, Carmen Boullosa, Guadalupe Loaeza y Carlos Martínez Assad.

El programa de la feria incluye:

Presentaciones editoriales

Conversatorios

Actividades infantiles

Talleres

Música, teatro y cine

Homenajes y reconocimientos a figuras destacadas de la cultura nacional

La quinta edición de este evento cultural se realizará del viernes 6 al domingo 15 de marzo de 2026. Foto: Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026.

Feria Internacional del Libro de Coyoacán 2026 quedará marcada por el Mundial 2026

En el marco del año del Mundial, la FILCO también integrará el fútbol como eje temático, con conferencias y mesas de diálogo que relacionan deporte y literatura.

Además, se desarrollará el programa “Mujer es cultura”, dedicado a visibilizar la obra de escritoras contemporáneas. Se instalará una cápsula del tiempo que resguardará testimonios durante 25 años.

Este año, la FILCO estará marcada por el Mundial 2026 que se realizará en México. Foto: Omar Martinez/Infobae Mèxico.

En la presentación estuvieron presentes figuras como la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum; Vania Guerrero, jefa de Comunicaciones y Diplomacia Pública de la Embajada Británica en México; Karen Álvarez Villeda, secretaria de Cultura del Gobierno de Tlaxcala; Marco Antonio Alfaro, coordinador de la división de Extensión de la Cultura de la UAEH.

También estará presente Luis de León Martínez Sánchez, presidente municipal de Huajuapan de León; Ricardo Pascoe, jefe de la oficina de la alcaldía Coyoacán, y Hilda Trujillo, directora general de Cultura de la alcaldía Coyoacán.