Rancho Izaguirre del CJNG: ellos son los reclutadores, policías y el exalcalde que han sido detenidos

Todavía hay órdenes de aprehensión vigentes respecto al rancho hallado en Teuchitlán, Jalisco

ARCHIVO - Policías vigilan la entrada del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Alejandra Leyva, Archivo)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre las labores por el descubrimiento del Rancho Izaguirre, un inmueble habilitado como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y por el que han sido detenidas 47 personas.

Además, la institución encabezada por Ernestina Godoy asegura que todavía hay órdenes de aprehensión vigentes y que las averiguaciones continúan.

Funcionarios y reclutadores: los capturados por el caso del Rancho Izaguirre

De las personas ya capturadas 10 ya fueron sentenciadas, se trata de Lennin “N” (también identificado como Kevin “N”), David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N”.

La decena de sujetos fue capturada en septiembre de 2024 cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio tras recibir un reporte sobre detonaciones de arma de fuego y ser atacados a balazos.

Los 10 hombres condenados (Fiscalía de Jalisco)

Mientras que en marzo de 2025 el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al sitio y reportó el hallazgo de diversas prendas en el lugar.

Dos policías entre los capturados

En marzo de 2025 fue anunciada la captura de Gabriel J., un expolicía municipal de Tala y quien es investigado por su presunta participación en la desaparición forzada de un hombre, quien estuvo privado de su libertad en el Rancho Izaguirre y posteriormente fue liberado.

También fue detenido en Colima José Antonio “S”, un sujeto que fue policía y quien podría estar relacionado con el caso del Rancho Izaguirre.

Mientras que el 24 de marzo de 2025 fue emitida una orden de aprehensión en contra de José Ascensión “N”, alcalde del municipio de Teuchitlán. Los reportes periodísticos indican que el hombre habría colaborado directamente con líderes del cártel en actividades de desaparición forzada y manejo de restos humanos en las instalaciones del Rancho Izaguirre.

Detenida “La Leona” en CDMX

Las detenciones se extienden hasta febrero pasado cuando fue arrestada en la capital del país Alma R., alias La Leona, identificada como pareja de José Gregorio L, alias El Lastra, este último sería el hombre que se encargaba de dirigir el rancho de Teuchitlán

Fue detenida Alma "La Leona", presuntamente ligada con "El Lastra", encargado del Rancho Izaguire y quien también sería reclutadora del cartel Gabinete de seguridad

Cabe recordar que el mismo colectivo que denunció que había prendas de ropa al interior del rancho fue el que acusó directamente a la FGR de filtrar datos.

“Existió filtración de información desde la Fiscalía General de la República hacia el crimen organizado. A causa de estas irregularidades, los detenidos hoy apelan, existiendo un riesgo real de que queden en libertad, lo que sería trágico y fatal”, compartió la organización el 12 de enero pasado.

Las irregularidades van desde más atrás pues en su momento (abril de 2025) la FGR había asegurado que no había indicios de que en el lugar hayan sido quemados cuerpos, pero lo anterior contrasta con las primeras averiguaciones de la Fiscalía de Jalisco que incluso señaló que había detectado una “nueva modalidad”.

“Al procesar estos nuevos indicios, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas detectó una modalidad que no había sido utilizada por el grupo criminal: además de calcinar los restos, éstos fueron ocultados bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra", se puede leer en el informe de la Fiscalía estatal de marzo de 2025.

