Detuvieron a Alma N, pareja del encargado del rancho Izaguirre: él fue capturado con otra mujer

Fue detenida Alma "La Leona", presuntamente ligada con "El Lastra", encargado del Rancho Izaguire y quien también sería reclutadora del cartel

La captura de Alma R., identificada como La Leona, marcó un nuevo golpe contra las operaciones de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Autoridades federales la detuvieron en la Ciudad de México, donde la ubicaron como pieza clave en la captación de personas para este grupo delictivo. La Leona es señalada también como pareja de José Gregorio Lastra Armida, conocido como El Lastra, quien dirigía el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, un sitio bajo investigación por su posible uso como centro de exterminio y adiestramiento.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Marina-Armada de México (Semar), encabezaron el operativo que derivó en la localización y captura de Rivera Martínez. Durante la diligencia, se allanó un inmueble en la capital del país donde la mujer permanecía oculta. Esta acción desmintió versiones que circularon previamente sobre la posible detención de Nemesio Oseguera, líder del CJNG; las autoridades confirmaron que en realidad se trató de la detención de La Leona.

La investigación ubica a La Leona como parte central en la estructura de reclutamiento del grupo delictivo. Su vínculo con El Lastra resulta relevante, pues este último se encuentra bajo custodia desde marzo de 2025, también en la Ciudad de México. Lastra Armida es identificado por fuentes federales como responsable del reclutamiento de personas para campos de adiestramiento, rol que habría desempeñado desde el rancho Izaguirre.

El inmueble de Teuchitlán abarca aproximadamente media hectárea y evidencia actividades relacionadas con ejercicios físicos y entrenamiento, como espacios adaptados para flexiones y fortalecimiento corporal. Durante inspecciones previas, se encontraron decenas de prendas de vestir y calzado, lo que apuntaría a la retención de individuos en el lugar. Las características del terreno sugieren la existencia de áreas que podrían haber sido utilizadas para inhumaciones clandestinas, por lo que permanecen pendientes diligencias periciales adicionales para descartar o confirmar estos indicios.

En marzo de 2025, familiares de jóvenes desaparecidos recorrieron el rancho en busca de indicios sobre sus seres queridos. El lugar, de acuerdo con testimonios recabados por las autoridades, funcionaba como refugio y dormitorio para quienes ingresaban, de manera forzada o voluntaria, a las filas del CJNG. La investigación sobre el sitio y la red criminal que lo operaba continúa abierta y se espera que aporte información adicional sobre el destino de

José Gregorio “N”, un hombre identificado por las autoridades como líder de una célula delictiva relacionada con el reclutamiento de personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso. De igual manera, la mujer junto con la que fue capturado fue procesada.

Mientras José Gregorio es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo, con agravante de haber sido funcionario, además de delito contra la salud en la modalidad de comercio, este último por el que también es investigada Abril “N”, quien tiene 43 años.

“Se fijó prisión preventiva oficiosa para ambos, quedando internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano y en Centro Federal de Readaptación Social, número 16 Morelos”, es parte de lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR) el 24 de marzo.

Ligado con el caso Teuchitlán

Posterior al arresto, el lunes 24 de enero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que El Lastra es uno de los colaboradores de Gonzalo “N”, alias El Sapo., este último señalado como líder regional del CJNG

El hombre también apodado Comandante Lastra sería uno de las personas encargadas del adiestramiento en Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. En dicho sitio el colectivo Guerreros Buscadores reportó el hallazgo de presuntos restos humanos.

Con el objetivo de conseguir personas para el reclutamiento eran publicadas falsas ofertas de trabajo en redes sociales, incluso ya fueron desactivadas 39 cuentas de TikTok al parecer ligadas con dichas actividades criminales.

Las autoridades federales aseguran que la captura de El Lastra es un “avance significativo” en la investigación por el caso. Además, García Harfuch señala que José Gregorio estaría relacionado con la privación ilegal de la libertad de estudiantes universitarios, hechos registrados en julio de 2024.

Mientras que en hecho más recientes, el 10 de marzo pasado, tuvo una reunión con El Sapo en Puerto Vallarta, en la cual al Comandante Lastra le fue dada la orden de frenar las actividades de adiestramiento.

Además de El Lastra actualmente están detenidos José Antonio “N”, Rubén “N” y Gabriel “J”, quienes presuntamente estarían relacionados con el caso de Rancho Izaguirre en Teuchitlán.