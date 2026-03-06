¿Desde cuándo México planteó la solicitud sobre armas de fuego aprobada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma la obligación de los Estados frente al tráfico ilícito de armas de fuego. Crédito: EFE/ Alexander Otarola

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió el 5 de marzo de 2026 una opinión consultiva que reafirma las obligaciones de los Estados y empresas frente al tráfico ilícito de armas de fuego, respaldando expresamente los argumentos presentados por México en litigios estratégicos ante cortes de Estados Unidos y subrayando la obligación de prevenir el impacto de la violencia armada sobre derechos humanos.

El pronunciamiento, unánime y no vinculante, establece que los Estados deben ejercer un control riguroso sobre la comercialización y gestión de armas, con responsabilidad tanto propia como de actores privados, y compromete a los gobiernos a facilitar recursos judiciales efectivos para las víctimas del tráfico y uso negligente de armas, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante un comunicado este 5 de marzo.

La opinión consultiva de la CoIDH requiere que los Estados actúen con “debida diligencia” en la regulación, supervisión y fiscalización de la industria privada de armas de fuego. Este deber se extiende a la gestión de arsenales y al manejo de armas decomisadas, para evitar desviaciones que alimenten el mercado ilícito y perpetúen la violencia armada en la región.

Subrayó la CoIDH que la responsabilidad estatal implica medidas efectivas de marcaje, registro y rastreo de armas, facilidades fundamentales para identificar el origen y el desvío de cada pieza involucrada en delitos.

Otro eje decisivo es la cooperación internacional. Para la Corte, los Estados están obligados a trabajar de manera conjunta para contrarrestar el tráfico ilícito de armas. Esto concuerda, de acuerdo la SRE, con la estrategia jurídica internacional del gobierno de México que encabeza Claudia Sheinbaum.

México realizó la solicitud sobre las armas de fuego desde el 2022

El pronunciamiento de la CoIDH responde a la solicitud planteada por México en 2022, donde el país pidió a la Corte interpretar la responsabilidad de las empresas privadas que fabrican, distribuyen y venden armas de fuego por los daños que generan sus prácticas consideradas negligentes.

México argumentó ante la CoIDH que la comercialización negligente de armas realizada por empresas privadas contribuye de forma directa a la violencia armada en América Latina, vulnerando derechos básicos como la vida y la integridad personal.

Según la SRE, el fallo consultivo “refrenda los argumentos esgrimidos” en los litigios estratégicos impulsados por el país contra fabricantes y tiendas de armas en Estados Unidos, y representa “un avance jurídico internacional” en el marco de la estrategia integral de seguridad mexicana.

El tribunal fundamentó su opinión en instrumentos jurídicos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, reafirmando que tanto los gobiernos como las compañías del sector están llamados a rendir cuentas ante el impacto de la industria armamentista en la sociedad.

Embajador estadounidense celebra el decomiso de 4 mil armas que serían enviadas a cárteles mexicanos

El decomiso reciente de más de 4 mil armas de fuego destinadas a México, revelado por autoridades estadounidenses, llevó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson a reafirmar la voluntad de su gobierno para combatir el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.

Ronald Johnson sostuvo que esta colaboración es prioritaria, ya que muchas de estas armas tenían como destino final a organizaciones criminales y su incautación ocurre en el marco de una preocupación compartida por Claudia Sheinbaum y Donald Trump, quienes discuten cómo frenar el flujo de recursos materiales que nutren a los cárteles.

El decomiso, realizado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), incluyó un total de 36 mil 277 armas de fuego aseguradas desde el 20 de enero de 2025. De ellas, 4 mil 359 estaban destinadas a México.