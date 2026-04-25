Voleibol femenil mexicano se consolida en el Top 20 mundial rumbo a la temporada 2026

(Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte)

La selección mexicana de voleibol femenil mantiene su crecimiento en el plano internacional tras su más reciente actualización en los rankings oficiales.

El equipo nacional se ubica dentro del Top 20 del mundo y entre las mejores selecciones de la región NORCECA, en un contexto que marca el inicio de su preparación para la temporada 2026.

El avance en ambas clasificaciones refleja el desarrollo sostenido del conjunto dirigido por el entrenador italiano Nicola Negro, que en los últimos años ha logrado posicionarse con mayor regularidad en competencias internacionales.

México escala posiciones en el ranking mundial y de NORCECA

De acuerdo con la actualización de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), México ocupa el lugar 19 del ranking mundial con 166.82 puntos, lo que lo mantiene dentro de la élite internacional.

En el ámbito regional, el equipo se posiciona en el quinto lugar del ranking de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA) con 183 unidades, a una diferencia cercana de Canadá.

Como parte de su preparación, la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB) confirmó la concentración del equipo en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), instalación perteneciente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Este proceso forma parte del arranque de la temporada 2026, que comenzará el 3 de junio con el torneo Final Four en Ponce, Puerto Rico.