Patricia le reclamó a su hijo por drogarse y éste la mató junto a su sobrino de 6 meses en CDMX

En esta imagen, las esposas representan detenciones criminales, una parte del deber de las autoridades en hacer cumplir la ley. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Un multihomicidio estremeció este lunes a la alcaldía Gustavo A. Madero en Ciudad de México, cuando una mujer de 52 años identificada como Patricia Ivon Martínez Juárez y su nieto de 6 meses murieron dentro de su domicilio, localizado en el cruce de las calles Martín Carrera y Vicente Guerrero, en la colonia Martín Carrera. Las primeras indagatorias indican que ambas víctimas murieron por heridas producidas con arma blanca.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por los delitos de feminicidio y homicidio, tras la detención inmediata del presunto responsable. El señalado, Jonathan “N”, fue localizado en el lugar de los hechos y presentaba indicios de consumo reciente de narcóticos, según el parte oficial.

El incidente se desencadenó cuando la madre sorprendió a Jonathan “N” consumiendo sustancias dentro del hogar familiar. Este hallazgo provocó una discusión verbal, que escaló a un ataque físico. Jonathan habría tomado un cuchillo de la cocina y agredió primero a su madre, provocándole lesiones mortales.

Mientras se producía la agresión, una tercera persona —hermana del presunto agresor y de 28 años— intentó intervenir para proteger a la madre. Resultó herida de gravedad. Elementos de emergencias la trasladaron de urgencia a un hospital, donde recibe atención médica especializada.

El lugar de la agresión fue en un departamento de la colonia Martín Carrera en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de Méxio Foto: Maps

Cuando la hermana no pudo detener el ataque, Jonathan “N” presuntamente dirigió la agresión al menor de 7 meses, nieto de la víctima principal. El infante recibió heridas fatales en el mismo sitio.

Paramédicos y policías arribaron tras recibir diversos reportes. Al ingresar al domicilio, confirmaron que la mujer y el bebé no presentaban signos vitales. El acceso al inmueble estaba cerrado por dentro, lo que dificultó que personas externas pudieran intervenir.

Vecinos relatan que escucharon gritos de auxilio desde el interior del departamento, pero la imposibilidad de entrar impidió su auxilio oportuno.

Elementos policiales lograron la detención inmediata de Jonathan “N” dentro del inmueble, asegurando el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque. Al momento de ser aprehendido, el acusado presentaba alteraciones en su comportamiento atribuibles al efecto de algún estupefaciente, versión corroborada por testigos presenciales en la escena.

La Fiscalía capitalina realiza diligencias en el lugar del crimen para recabar pruebas periciales, mientras familiares y residentes permanecen custodiados por elementos preventivos.

Como parte de los procedimientos legales, las víctimas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. El Ministerio Público dictó medidas de resguardo para proteger a la sobreviviente y otros posibles familiares en riesgo.

Información preliminar indica que la familia residía desde hace varios años en la colonia Martín Carrera, donde no se reportaban antecedentes recientes de violencia familiar. Hasta el momento, autoridades no descartan que el consumo de narcóticos por parte del agresor haya sido un factor determinante en la escalada del conflicto.

Jonathan “N” se encuentra bajo resguardo y será presentado ante un juez de control para definir su situación jurídica en las próximas horas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México evalúa aplicar las agravantes de parentesco consanguíneo y uso de arma blanca en la imputación.

La zona permanece acordonada para facilitar el trabajo de peritos y especialistas forenses. Vecinos expresan temor y consternación ante la magnitud del caso y la violencia presenciada.

• Patricia Ivon Martínez Juárez y su nieto de 7 meses fallecieron tras ser atacados con arma blanca en su domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero.• El presunto responsable, Jonathan “N”, fue detenido en el lugar, bajo presunto consumo de narcóticos; la Fiscalía investiga feminicidio y homicidio.• La hermana del agresor, de 28 años, resultó herida al intentar defender a su madre y es atendida en un hospital capitalino.