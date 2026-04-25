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Jorge D’Alessio habría engañado a Marichelo con una amiga de ella, según Ana María Alvarado

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha esclarecido la versión de la periodista

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Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)
Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

La separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo habría estado marcada por una supuesta infidelidad, según la periodista Ana María Alvarado en su programa El Precio de la Fama.

¿Qué dijo Ana María Alvarado?

Alvarado afirmó que una persona cercana al círculo de la pareja le reveló que el origen del conflicto fue la intervención de una amiga de Marichelo, que habría empezado a trabajar con Jorge en el grupo Matute.

“Se rumora, se comenta que la situación que los llevó a esta separación fue aparentemente una amiga cercana de Marichelo que empezó muy conversadora con Jorge D’Alessio y que supuestamente cantaba. Marichelo se llevaba muy bien con ella y que la iban a meter a los coros”, dijo.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

De acuerdo con Alvarado, esta supuesta amiga de Marichelo habría sido incluida en la nómina del grupo Matute para que la agrupación ‘pagara sus gastos de hotel, sus gastos de avión’, lo que permitió que se sumara a los viajes y conviviera con Jorge D’Alessio en el ámbito laboral.

La periodista aseguró que “el doble dolor” para Marichelo fue por la traición de su amiga y de Jorge.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

Según sus palabras, la situación se habría descubierto cuando Marichelo notó que los gastos de la amiga eran cubiertos por la agrupación y ambos involucrados evitaron informar a tiempo sobre la colaboración profesional.

La separación entre Jorge D’Alessio y Marichelo

La polémica surge días después de que Jorge D’Alessio reconoció ante medios que él era responsable de la crisis en su matrimonio con Marichelo.

“Asumo completamente la responsabilidad. El que se equivocó fui yo” en referencia a la separación, aunque no especificó los motivos.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

Hasta el momento, tanto Jorge D’Alessio como Marichelo han negado que exista una infidelidad y han señalado que la separación no es definitiva.

El propio Jorge desmintió estar divorciado y aclaró que ambos se encuentran en una etapa de pausa matrimonial.

La versión difundida por Ana María Alvarado se mantiene en el terreno de la especulación, ya que ninguna de las partes involucradas ha confirmado la presunta traición ni la identidad de la supuesta amiga.

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