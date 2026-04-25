México

México reporta bajo registro telefónico: por qué usuarios no confían en el proceso

Este trámite promete combatir delitos como la extorsión y el secuestro

Guardar
Registro de telefonía móvil. (Infobae-Itzallana)
Registro de telefonía móvil. (Infobae-Itzallana)

Con la implementación del registro telefónico en México, usuarios han manifestado su desconfianza para proporcionar sus datos personales a este proceso, que promete combatir delitos como la extorsión y el secuestro.

Desde hace algunos meses, autoridades anunciaron este nuevo tramite obligatorio, pero ante la baja de registros dieron una prorroga que tiene fecha límite el 30 de junio de 2026.

¿Por qué los usuarios no confían en el registro telefónico?

De acuerdo a un sondeo realizado por el medio Expansión, múltiples ciudadanos explicaron la razón por la cuál no se sienten seguros de vincular su línea de celular con su identidad personal, buscando alternativas como aplicaciones de mensajería para seguir en contacto con sus seres queridos.

“No pienso dar mis datos. Prefiero quedarme sin línea, además para qué quieren nuestra información si ya tienen bastante de nosotros. No lo entiendo. Seguiré con Whats porque eso solo necesita internet y a ver qué pasa”, explicó un usuario al medio de comunicación.

Algunos otros admitieron que desconocían tanto la disposición oficial como el plazo establecido. “No estaba enterada de eso y no entiendo para qué lo piden”, dijo una mujer cuando se le preguntó sobre esta nueva disposición del Gobierno.

Registro de celulares
Registro de telefonía en México. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Bajo registro de telefonía en México

El proceso de registro de líneas móviles comenzó el pasado 9 de enero en todas las entidades del país. Hasta el momento de las 150 millones de líneas, únicamente 26 millones han sido vinculadas a una persona física o moral, lo que equivale al 17.33 % del total, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)

Asimismo, señaló que no se contempla una prórroga más allá del 30 de junio y que cualquier ajuste al calendario dependerá exclusivamente del Congreso de la Unión.

Dentro de las cifras proporcionadas, el 29 % corresponde a AT&T, lo que representa 8.7 millones de líneas; en el caso de Telcel, el 19 %, equivalente a 5.7 millones, una cantidad muy por debajo de los 84.3 millones de clientes con los que cuenta actualmente.

¿Cómo realizar el proceso de vinculación?

El trámite puede efectuarse en un centro de atención a clientes o a distancia. En el caso de Telcel, el proceso en línea admite hasta tres intentos. Para llevarlo a cabo de manera presencial se solicita lo siguiente:

  • Identificación oficial vigente, como la credencial de elector (INE) o pasaporte
  • Nombre completo del titular
  • CURP certificada

Solicitud de manera remota

  • Es obligatorio tomarse una selfie para validar la identidad con la documentación presentada.

Es obligatorio tomarse una selfie para validar la identidad con la documentación presentada

Temas Relacionados

telefonía móvilregistrocompañías de teléfonomexico-noticias

Más Noticias

Esto necesita el América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

El duelo ante Atlas será clave para definir su presencia en la fase final

Esto necesita el América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

Patricia le reclamó a su hijo por drogarse y éste la mató junto a su sobrino de 7 meses en CDMX

La madre del bebé y hermana del agresor intervino para defender a su hijo y madre pero Jonathan la apuñaló, se encuentra grave en el hospital

Patricia le reclamó a su hijo por drogarse y éste la mató junto a su sobrino de 7 meses en CDMX

Jorge D’Alessio habría engañado a Marichelo con una amiga de ella, según Ana María Alvarado

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha esclarecido la versión de la periodista

Jorge D’Alessio habría engañado a Marichelo con una amiga de ella, según Ana María Alvarado

Voleibol femenil mexicano se consolida en el Top 20 mundial rumbo a la temporada 2026

El conjunto dirigido por Nicola Negro mantiene su crecimiento internacional

Voleibol femenil mexicano se consolida en el Top 20 mundial rumbo a la temporada 2026

ENED será sede del Campeonato Nacional de Muaythai 2026 en la CDMX

El torneo será clave para definir a los representantes rumbo al Panamericano y Mundial Juvenil

ENED será sede del Campeonato Nacional de Muaythai 2026 en la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al crimen organizado: incineran más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero

Golpe al crimen organizado: incineran más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero

De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

Operación Enjambre: autoridades logran sentencias contra 20 implicados en el Edomex

Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

Aseguran pluma pistola y arma larga tras ataque a balazos en taquería de la CDMX: suman cuatro detenidos

ENTRETENIMIENTO

Jorge D’Alessio habría engañado a Marichelo con una amiga de ella, según Ana María Alvarado

Jorge D’Alessio habría engañado a Marichelo con una amiga de ella, según Ana María Alvarado

Kunno se graba junto a Nodal y Ángela tras recibir críticas por subir supuestas fotos viejas de la pareja

CCXP México 2026: Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, repudia el uso de celulares en conciertos

Kika Édgar revela que sufrió choque séptico tras apendicitis por salmonella: “Estuvo difícil lo que viví”

Destapan otra supuesta amante de Nodal: la habría terminado un día antes de anunciar su relación con Ángela Aguilar

DEPORTES

Esto necesita el América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

Esto necesita el América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

Voleibol femenil mexicano se consolida en el Top 20 mundial rumbo a la temporada 2026

ENED será sede del Campeonato Nacional de Muaythai 2026 en la CDMX

Dinamo de Moscú vs PFC Sochi: a qué hora y dónde ver en México a Luis Chávez en su regreso a la cancha

Ciclismo mexicano brilla en Malasia: suma dos medallas en el arranque de la Copa del Mundo de Pista