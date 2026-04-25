México reporta bajo registro telefónico: por qué usuarios no confían en el proceso

Registro de telefonía móvil. (Infobae-Itzallana)

Con la implementación del registro telefónico en México, usuarios han manifestado su desconfianza para proporcionar sus datos personales a este proceso, que promete combatir delitos como la extorsión y el secuestro.

Desde hace algunos meses, autoridades anunciaron este nuevo tramite obligatorio, pero ante la baja de registros dieron una prorroga que tiene fecha límite el 30 de junio de 2026.

¿Por qué los usuarios no confían en el registro telefónico?

De acuerdo a un sondeo realizado por el medio Expansión, múltiples ciudadanos explicaron la razón por la cuál no se sienten seguros de vincular su línea de celular con su identidad personal, buscando alternativas como aplicaciones de mensajería para seguir en contacto con sus seres queridos.

“No pienso dar mis datos. Prefiero quedarme sin línea, además para qué quieren nuestra información si ya tienen bastante de nosotros. No lo entiendo. Seguiré con Whats porque eso solo necesita internet y a ver qué pasa”, explicó un usuario al medio de comunicación.

Algunos otros admitieron que desconocían tanto la disposición oficial como el plazo establecido. “No estaba enterada de eso y no entiendo para qué lo piden”, dijo una mujer cuando se le preguntó sobre esta nueva disposición del Gobierno.

Registro de telefonía en México. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Bajo registro de telefonía en México

El proceso de registro de líneas móviles comenzó el pasado 9 de enero en todas las entidades del país. Hasta el momento de las 150 millones de líneas, únicamente 26 millones han sido vinculadas a una persona física o moral, lo que equivale al 17.33 % del total, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)

Asimismo, señaló que no se contempla una prórroga más allá del 30 de junio y que cualquier ajuste al calendario dependerá exclusivamente del Congreso de la Unión.

Dentro de las cifras proporcionadas, el 29 % corresponde a AT&T, lo que representa 8.7 millones de líneas; en el caso de Telcel, el 19 %, equivalente a 5.7 millones, una cantidad muy por debajo de los 84.3 millones de clientes con los que cuenta actualmente.

¿Cómo realizar el proceso de vinculación?

El trámite puede efectuarse en un centro de atención a clientes o a distancia. En el caso de Telcel, el proceso en línea admite hasta tres intentos. Para llevarlo a cabo de manera presencial se solicita lo siguiente:

Identificación oficial vigente, como la credencial de elector (INE) o pasaporte

Nombre completo del titular

CURP certificada

Solicitud de manera remota

Es obligatorio tomarse una selfie para validar la identidad con la documentación presentada.

Es obligatorio tomarse una selfie para validar la identidad con la documentación presentada