Embajador de EEUU asegura que continuarán trabajando para detener tráfico de armas a México tras decomiso de más de 4 mil

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, habla durante el evento del 249 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos en la residencia del embajador de Estados Unidos en la Ciudad de México, México, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que continuarán trabajando para detener el tráfico ilegal de armas de fuego hacia México luego de que se informó el aseguramiento de más de 4 mil que serían enviadas a los cárteles.

El diplomático también señaló que para el presidente de EEUU, Donald Trump, es una prioridad el desarmar a las organizaciones criminales y frenar el ingreso de armamento.

“Seguiremos trabajando con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para detener este flujo y asegurar que la justicia prevalezca. Aplicación firme de la lay. Comunidades más seguridad en ambas naciones”, escribió en sus redes sociales.

EEUU aseguró más de 4 mil armas que tendrían como destino México

Su pronunciamiento se realiza un día después de que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) informó el aseguramiento de 36 mil 277 armas de fuego, de las cuales 4 mil 359 tenían como destino México, donde habrían sido utilizadas por organizaciones criminales.

El decomiso comenzó desde el 20 de enero de 2025, el cual también se integró por 2 millones 317 mil 999 rondas de municiones provenientes de civiles, miembros de pandillas y proveedores de organizaciones criminales transnacionales.

Foto: Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

De los millones de municiones, la ATF anunció que 648 mil 975 rondas incautadas tenían como destino México, lo que supone un promedio de más de mil 600 rondas por día.

El subdirector de la ATF, Robert Cekada, explicó que las armas utilizadas en delitos registrados en los Estados Unidos provienen de todo el país, destacando que no se trata de un problema originado en la frontera con México.

“Este no es un problema de la frontera suroeste, sino una amenaza nacional (…) Desmantelaremos estas redes en todos los niveles, les cortaremos el acceso a las armas y exigiremos a todos los delincuentes que rindan cuentas ante la ley", afirmó.

Foto: Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

El anuncio del decomiso de armas de fuego se da un contexto en el que la presidenta Sheinbaum ha exigido a los Estados Unidos que se trabaje en frenar el tráfico de armas hacia México debido a que terminan siendo utilizadas por miembros de los cárteles.

Mientras México hace esta solicitud, Donald Trump mantiene presión sobre las autoridades mexicanas para que se combata a los cárteles, el tráfico de drogas -principalmente fentanilo- y el ingreso de migrantes a través de la frontera.

Cerca del 78 por ciento de armas decomisadas provienen de EEUU, informó la Defensa

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Credito:GOBMX

El General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que durante la actual administración de la presidenta Sheinbaum han sido aseguradas 18 mil armas largas y cortas, de las cuales entre el 77 o 78 por ciento provienen de los Estados Unidos.

Fue durante la conferencia matutina de la mandataria federal que el titular de la Defensa también detalló que se han incautado 20 lanzagranadas, 12 lanzacohetes y 273 ametralladoras de diferentes calibres.

Desde el año 2012, informó que han sido decomisados en el país 137 mil cartuchos calibre 50, provenientes de la empresa estadounidense Lake City Army Ammunition Plant, lo cual equivale al 47 por ciento del total asegurado.