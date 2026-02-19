México

Embajador de EEUU asegura que continuarán trabajando para detener tráfico de armas a México tras decomiso de más de 4 mil

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos aseguró armamento que sería enviado a México y usado por los cárteles

Guardar
El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, habla durante el evento del 249 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos en la residencia del embajador de Estados Unidos en la Ciudad de México, México, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que continuarán trabajando para detener el tráfico ilegal de armas de fuego hacia México luego de que se informó el aseguramiento de más de 4 mil que serían enviadas a los cárteles.

El diplomático también señaló que para el presidente de EEUU, Donald Trump, es una prioridad el desarmar a las organizaciones criminales y frenar el ingreso de armamento.

“Seguiremos trabajando con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para detener este flujo y asegurar que la justicia prevalezca. Aplicación firme de la lay. Comunidades más seguridad en ambas naciones”, escribió en sus redes sociales.

EEUU aseguró más de 4 mil armas que tendrían como destino México

Su pronunciamiento se realiza un día después de que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) informó el aseguramiento de 36 mil 277 armas de fuego, de las cuales 4 mil 359 tenían como destino México, donde habrían sido utilizadas por organizaciones criminales.

El decomiso comenzó desde el 20 de enero de 2025, el cual también se integró por 2 millones 317 mil 999 rondas de municiones provenientes de civiles, miembros de pandillas y proveedores de organizaciones criminales transnacionales.

Foto: Oficina de Alcohol, Tabaco,
Foto: Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

De los millones de municiones, la ATF anunció que 648 mil 975 rondas incautadas tenían como destino México, lo que supone un promedio de más de mil 600 rondas por día.

El subdirector de la ATF, Robert Cekada, explicó que las armas utilizadas en delitos registrados en los Estados Unidos provienen de todo el país, destacando que no se trata de un problema originado en la frontera con México.

“Este no es un problema de la frontera suroeste, sino una amenaza nacional (…) Desmantelaremos estas redes en todos los niveles, les cortaremos el acceso a las armas y exigiremos a todos los delincuentes que rindan cuentas ante la ley", afirmó.

Foto: Oficina de Alcohol, Tabaco,
Foto: Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

El anuncio del decomiso de armas de fuego se da un contexto en el que la presidenta Sheinbaum ha exigido a los Estados Unidos que se trabaje en frenar el tráfico de armas hacia México debido a que terminan siendo utilizadas por miembros de los cárteles.

Mientras México hace esta solicitud, Donald Trump mantiene presión sobre las autoridades mexicanas para que se combata a los cárteles, el tráfico de drogas -principalmente fentanilo- y el ingreso de migrantes a través de la frontera.

Cerca del 78 por ciento de armas decomisadas provienen de EEUU, informó la Defensa

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Credito:GOBMX

El General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que durante la actual administración de la presidenta Sheinbaum han sido aseguradas 18 mil armas largas y cortas, de las cuales entre el 77 o 78 por ciento provienen de los Estados Unidos.

Fue durante la conferencia matutina de la mandataria federal que el titular de la Defensa también detalló que se han incautado 20 lanzagranadas, 12 lanzacohetes y 273 ametralladoras de diferentes calibres.

Desde el año 2012, informó que han sido decomisados en el país 137 mil cartuchos calibre 50, provenientes de la empresa estadounidense Lake City Army Ammunition Plant, lo cual equivale al 47 por ciento del total asegurado.

Temas Relacionados

Embajador EEUU en MéxicoRonald JohnsonTráfico de armasDecomiso hacia MéxicoCárteles mexicanosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Estos productos se consumen en diferentes presentaciones y horarios, ya sea en el desayuno, como ingrediente principal de guisos, en tacos, tortas o como botanas

Cuáles son los efectos de

Kenia Os asegura haber vivido un viaje de ensueño junto a Peso Pluma durante su primer aniversario

La cantante mexicana compartió los detalles de su escapada junto a su pareja, confesando que por fin vivió un Día de San Valentín lleno de amor

Kenia Os asegura haber vivido

Secretario de Gobierno de la Ciudad de México descarta irregularidades en operativo por Refugio Franciscano

César Cravioto rechaza conflicto de interés, asegura que solo fue arrendatario de un inmueble de la Fundación Antonio Haghenbeck

Secretario de Gobierno de la

Temblor hoy 19 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 19 de febrero

Hoy No Circula para este viernes 20 de febrero en CDMX y Edomex

Cuáles son los automóviles que tienen restricciones este viernes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula para este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo detenido por apología del

Grupo detenido por apología del delito en el Carnaval de Mazatlán interpretó un narcocorrido dedicado a “El Chino Ántrax”

Detienen a líder de célula y presunto autor material de la masacre en cancha de futbol en Loma de Flores, Guanajuato

Detienen a extorsionadores en CDMX y en Sinaloa

Marina intercepta semisumergible con cuatro toneladas de cocaína en Manzanillo, detienen a tres personas

Sheinbaum asegura que se investigará si niña poblana consumió fentanilo en tamales y cómo fue que llegó a la menor

ENTRETENIMIENTO

Anyma en el Estadio GNP

Anyma en el Estadio GNP Seguros de CDMX: fecha, venta, precios de boletos y más sobre el show

Reportan baja asistencia de Sergio Mayer a su curul como Diputado, pero ganará 400 mil por semana en La Casa de los Famosos

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 19 de febrero

Yuridia es galardonada en la categoría Mariachi/Ranchera del Año de Premios Lo Nuestro 2026

Sergio Mayer defiende dejar su puesto como diputado para entrar a La Casa de los Famosos: “Gracias por sus críticas”

DEPORTES

¿Cuánto costarán los boletos más

¿Cuánto costarán los boletos más baratos para los partidos de repechaje en el Estadio de Monterrey?

Nicolás Larcamón revela cuándo regresa Kevin Mier a las canchas tras la fractura de tibia

Portugal, con Cristiano Ronaldo y todas sus figuras, sí jugaría contra México en el Estadio Ciudad de México

Checo Pérez hace la vuelta más rápida en la historia de Cadillac

Es oficial: cancelan juego de España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla