México

El programa de desarme logra reunir casi dos mil armas en 53 municipios del Estado de México

Las intervenciones directas en comunidades con altos índices delictivos estuvieron a cargo de la subsecretaría federal de prevención

Las familias recibieron apoyo económico
Las familias recibieron apoyo económico y confianza al entregar armamento, en acciones conjuntas que apuestan por la tranquilidad local. FOTO: Segob

Con el despliegue del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, la población de 53 municipios del Estado de México entregó mil 995 armas de fuego a cambio de efectivo entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

Esta iniciativa, enmarcada en la Estrategia Nacional de Seguridad, busca reducir la violencia a través de acciones preventivas y trabajo interinstitucional, según informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria anunció que, próximamente, en febrero de 2026, se conformarán Consejos de Paz y Justicia Cívica Estatal y municipales.

Este nuevo paso se acordó en conjunto con la gobernadora del Estado de México y algunas presidencias municipales, reforzando así el compromiso de coordinar esfuerzos en los distintos niveles de gobierno.

Como parte del primer eje rector de la estrategia, orientado a la atención de las causas de la violencia, el año anterior se realizaron 713 Jornadas por la Paz que abarcaron los 125 municipios del Estado de México.

En estas actividades participaron más de 218 mil personas, según datos presentados por Rodríguez.

La Mesa de Paz estatal celebró 311 sesiones. La gobernadora Delfina Gómez lideró la totalidad de estos encuentros, acompañada por el Gabinete de Seguridad estatal, otras instancias federales y presidentas y presidentes municipales.

El enfoque de trabajo coordinado fue subrayado por Rodríguez: “La clave ha sido el trabajo coordinado de autoridades de los tres órdenes de gobierno, para generar acciones de seguridad”, dijo al medio Conferencia del Pueblo.

Complementariamente, la colaboración con autoridades municipales y estatales posibilitó la promoción de actividades deportivas, culturales y artísticas en distintos puntos del estado.

Estas opciones buscan fortalecer el vínculo de los jóvenes con su comunidad y alejarlos de contextos de violencia.

El desarme voluntario fortalece la paz en 53 municipios

La Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana concentró sus acciones en 10 municipios considerados prioritarios por su incidencia delictiva: Amecameca, Atenco, Chimalhuacán, Chalco, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Texcoco y Valle de Chalco. En estas localidades, el dispositivo interinstitucional ofreció más de 317 mil atenciones directas.

La labor territorial incluyó la formación de Comités de Paz y la puesta en marcha de Ferias de Paz. A través de visitas domiciliares, se identificó a jóvenes que serán objeto de acciones prioritarias de prevención durante 2026, con la meta de reducir factores de riesgo y fomentar oportunidades de integración comunitaria.

El programa de desarme, realizado en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y el gobierno del Estado de México, se plantea como un mecanismo voluntario, anónimo y seguro para retirar armamento de la circulación y reforzar las condiciones de paz en las comunidades.

