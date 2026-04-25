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Esto necesita el América para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

El duelo ante Atlas será clave para definir su presencia en la fase final

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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La Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX llega con tensión para el Club América, que aún no tiene asegurado su boleto a la Liguilla.

A pesar de un cierre positivo en el torneo, las Águilas llegan a la última fecha con la necesidad de sumar para evitar depender de otros resultados.

El panorama es claro: el equipo de Coapa mantiene el control de su destino, pero cualquier tropiezo podría complicar su camino hacia la fase final.

Ganar y clasificar: el escenario más directo para América

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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El América tiene en sus manos la posibilidad de sellar su pase sin hacer cuentas. Una victoria ante Atlas le garantiza su lugar en la Liguilla y le permite enfocarse en su posición final dentro de la tabla.

Incluso un empate le alcanzaría para avanzar, aunque ese resultado podría condicionarlo en el cruce de eliminación directa, al quedar expuesto a enfrentar a uno de los líderes del torneo.

Lo que necesita si no gana: combinaciones que entran en juego

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
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El escenario se complica si las águilas no logran sumar de a tres. En caso de derrota ante Atlas, el equipo tendría que mirar otros partidos.

Para mantenerse con vida, necesitaría que Tijuana no gane por dos goles o más y que Tigres no sume una victoria. De lo contrario, la diferencia de goles jugaría en su contra y lo dejaría fuera.

La última jornada definirá todo para las Águilas, en un cierre donde cada resultado puede marcar la diferencia entre seguir en la pelea o quedar eliminado.

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