México

Confirma FGR identificación de dos cuerpos de mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Todavía falta por encontrar a tres de los 10 trabajadores

Suman siete cadáveres identificados (Jesús Aviles - Infobae México)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación de dos de los cuerpos de los trabajadores del sector minero que fueron secuestrados, presuntamente por el Cártel de Sinaloa, en Concordia.

El 5 de marzo la institución encabezada por Ernestina Godoy aseguró que ya fueron realizadas las pruebas genéticas de los cuerpos localizados en la localidad de El Verde.

Peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) participaron en las labores que permitieron la identificación de los dos cuerpos, los cuales fueron entregados a las familias.

“Fueron identificados genéticamente dos cuerpos más, localizados en la localidad El Verde, del municipio La Concordia, con lo que suman siete víctimas que han sido plenamente reconocidas”, es parte del reporte de la institución que el pasado 9 de febrero informó sobre los avances respecto al reconocimiento de cinco cuerpos.

Los restos de los mineros Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela ya fueron identificados. (Capturas de pantalla)

La institución destacó que además de las labores de identificación, siguen los trabajos de búsqueda de los otros tres empleados, los cuales están a cargo del Gabinete de Seguridad.

Cabe recordar que al menos desde el 28 de enero pasado fue reportada la no localización de 10 personas que trabajaban en la empresa de origen canadiense Vizsla Silver.

Difunden nombres de los dos mineros identificados

Por su parte, la noche del 4 de marzo la corporación Vizsla Silver informó sobre avances en la identificación de los trabajadores, además de que la empresa asegura que colabora con las autoridades conforme avanzan las actividades de búsqueda.

“Dos familias más han recibido la confirmación del fallecimiento de su ser querido”, destacó la empresa en su página web.

Mientras que, durante la noche del 4 de marzo, la cuenta de Facebook Mineros Desaparecidos compartió un mensaje por la muerte de Javier Vargas y Javier Valdez.

(X/@michelleriveraa)

Los otros cinco trabajadores que ya fueron identificados son:

  1. José Ángel Hernández Vélez
  2. José Manuel Castañeda Hernández
  3. Ignacio Aurelio Salazar Flores
  4. Aurelio Salazar Flores
  5. Un hombre cuyos familiares solicitaron no difundir su identidad

Las averiguaciones de las autoridades federales apuntan a que los trabajadores fueron privados de su libertad por sujetos ligados a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, lo anterior porque habrían sido “confundidos” con rivales. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada.

Dos mineros, que laboraban en la zona y de identidad bajo reserva, aseguraron al medio de comunicación Reporte 100 Sonora que meses antes de los secuestros hubo reuniones con integrantes de grupos criminales y que incluso les exigieron dejar el lugar porque no podían garantizar su seguridad.

La misma empresa minera publicó un informe en el que anunciaban la detención provisional de labores por asuntos de seguridad. “Por precaución, ha suspendido temporalmente las labores de campo en el proyecto Pánuco debido a las condiciones de seguridad actuales en la zona”.

Temas Relacionados

SinaloaConcordiaEl VerdeFGRNarco en Méxicomexico-noticias

