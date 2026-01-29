Secuestran a 10 ingenieros ligados a una mina en Concordia, Sinaloa

No se conoce su paradero desde el 23 de enero (X/@michelleriveraa)

Fue reportado que un conjunto de sujetos armados privó de la libertad a un grupo de ingenieros en el municipio de Concordia, Sinaloa. No hay informes de los profesionales desde hace cinco días.

El 28 de enero, a través de sus redes sociales, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) reportó los hechos. Mientras que reportes periodísticos señalan que los ingenieros estarían ligados con una empresa minera.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de #Concordia, #Sinaloa, desde el pasado 23 de enero", se puede leer.

Dicha asociación también destacó que se ha acercado a las autoridades estatales con el objetivo de que intervengan para que los ingenieros regresen a sus hogares con bien.

A través de redes sociales, la periodista Michelle Rivera compartió una imagen en la que aparecen los rostros de algunas de las personas que no han sido localizadas.

Algunos cuentan con ficha de desaparición

Entre las personas no localizadas están:

Saúl Alberto Ochoa Pérez. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa cuenta con una ficha para hallarlo, la cual fue publicada el 27 de enero.

José Antonio Jiménez Nevárez también es buscado por la Comisión de Búsqueda de Sinaloa.

Antonio Esparza, identificado como gerente de operaciones comunitarias de la empresa minera.

José Castañeda, geólogo.

Ignacio Salazar.

Antonio de la O.

Javier Vargas.

Javier Valdez.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...