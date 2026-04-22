Entregan cuerpo de turista canadiense asesinada en Teotihuacán y familia del agresor también reclama sus restos

Autoridades del Estado de México confirmaron la entrega del cuerpo de la víctima canadiense del tiroteo en Teotihuacán. (YURI CORTEZ / AFP)

Este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el cuerpo de la turista canadiense asesinada durante el ataque en la Zona Arqueológica de Teotihuacán ya fue entregado a sus familiares, quienes acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) en Texcoco para realizar los trámites correspondientes.

Las autoridades no revelaron la identidad ni el parentesco de las personas que recibieron los restos, pero confirmaron que se trata de allegados a la víctima.

Los restos serán trasladados a su país de origen con el respaldo de autoridades consulares de Canadá.

En paralelo, la familia de Julio César Jasso Ramírez, identificado como el agresor, se presentó en la Fiscalía Regional de Texcoco para reconocer y reclamar su cuerpo, iniciando el proceso formal de entrega. El atacante portaba una identificación con domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero, aunque ya no residía en ese lugar.

Personal de la Fiscalía General de la República inspecciona la zona de la Pirámide de la Luna, luego de que un hombre armado matara a una mujer canadiense e hiriera a varias personas antes de suicidarse, informaron las autoridades. La escena tuvo lugar en las pirámides de Teotihuacán, uno de los sitios turísticos más visitados del país, en San Martín de las Pirámides, en las afueras de la Ciudad de México, México, el 21 de abril de 2026. REUTERS/Luis Cortes

Ambos cuerpos fueron trasladados previamente al Semefo, donde se les practicaron las necropsias de ley. De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque habría sido planeado y ejecutado por el agresor en solitario.

Ataque planeado

El ataque fue perpetrado el lunes 20 de abril al mediodía, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Columbine. El agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y originario de Oaxaca, llegó el domingo a Teotihuacán proveniente de Guerrero.

Según las indagatorias, el atacante viajó a la Ciudad de México y se trasladó por aplicación al sitio arqueológico, donde se hospedó en hoteles aledaños.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el ataque no fue espontáneo. El fiscal José Luis Cervantes explicó en conferencia de prensa conjunta con la presidenta Claudia Sheinbaum que el agresor visitó en varias ocasiones la zona arqueológica.

El atacante subió a los niveles superiores de la Pirámide de la Luna y discutió con varios turistas antes de disparar. (REUTERS/Barack)

El agresor gastó más de 41 mil pesos en pertrechos, transportes y hospedaje para planear el ataque. Durante el ataque, que duró 14 minutos, tomó como rehenes a varios turistas y disparó directamente contra la víctima canadiense, mientras gritaba:

“Europeos, va a ser la última vez que vienen aquí”. Entre los 13 heridos hubo turistas de Colombia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y un niño de seis años. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que brindó asistencia consular a los estadounidenses lesionados.

Jasso Ramírez vestía una camisa de cuadros gris, playera del mismo color, pantalón táctico negro y botas tipo policial. Perdió una mano durante los hechos y fue herido en una pierna por la Guardia Nacional antes de suicidarse. Cuando fue inmovilizado, tomó su arma y se disparó en la cabeza.

Entre sus pertenencias se localizó una pistola de fabricación estadounidense, un cuchillo, 52 cartuchos útiles calibre .38, así como materiales alusivos a agresiones y figuras vinculadas a hechos violentos internacionales. Se encontró literatura, imágenes y manuscritos relacionados con la masacre de Columbine, además de una imagen generada por inteligencia artificial en la que se observaba al atacante junto a los responsables de ese ataque. Medios mexicanos publicaron imágenes atribuidas al agresor en redes sociales, con alusiones a Adolfo Hitler, nacido también un 20 de abril, y a grupos extremistas.

¿Qué se sabe del agresor?

Ente la información, ampliamente difundida, el fiscal mencionó que una de las hipótesis que se estudia es que se trató de un copycat. (Jesús Avilés / Infobae México)

Las autoridades atribuyeron a Jasso Ramírez un perfil “copycat” o imitador de crímenes. El fiscal señaló que presentó una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares en otros momentos y por otros personajes.

El agresor habría mencionado a los turistas que llevaba tres años preparando el ataque y que “este era un lugar para sacrificios, no para sus fotitos”, según relató la testigo Jacqueline Gutiérrez en entrevista con Milenio.

La joven narró que no pudieron escapar durante esos minutos: “No nos podíamos mover sino caíamos abajo de la pirámide (...) si él quisiera matarnos a todos, lo hubiera hecho”.

El agresor vivió hasta hace ocho años en un barrio popular de Ciudad de México, donde era descrito como “muy tranquilo” por personas que le rentaron una vivienda. Las autoridades descartaron la participación de cómplices, señalando que actuó solo y sin colaboradores externos en la planeación o ejecución.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que es la primera vez que ocurre una agresión de este tipo en un sitio arqueológico de México y pidió reforzar los controles para evitar el ingreso de armas de fuego. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció la reapertura del recinto este miércoles 22 de abril, con un protocolo de seguridad reforzado.

Cinco víctimas continúan hospitalizadas

Cinco personas continúan hospitalizadas. REUTERS/Luis Cortes

La noche del martes la Secretaría de Gobernación informó que, de las 13 personas inicialmente reportadas como lesionadas en el ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, 8 ya fueron dadas de alta por médicos especialistas, mientras que 5 permanecen hospitalizadas bajo atención médica.

Personal encabezado por el subsecretario Arturo Medina se mantiene al tanto de las necesidades de los lesionados y sus familiares, en coordinación con el IMSS Bienestar, dirigido por Alejandro Svarch, y la Secretaría de Cultura federal.

El Gobierno de México estableció comunicación directa con las familias de las víctimas dentro y fuera del país, así como con las embajadas y servicios consulares para el seguimiento de cada caso.