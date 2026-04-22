México

Fuerte incendio consume locales de productos para fiesta en el Mercado de Sonora, CDMX

El operativo de seguridad permanece activo mientras bomberos intentan sofocar el incendio en pleno centro de la Ciudad de México

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Incendio Mercado de Sonora
El operativo de seguridad permanece activo mientras bomberos intentan sofocar el incendio en pleno centro de la Ciudad de México. (@SGIRPC_CDMX)

La noche del martes 21 de abril, un incendio consumió la parte alta de un edificio ubicado a pocos metros del Mercado de Sonora, en el centro de la Ciudad de México. El siniestro inició en un puesto semifijo sobre la calle Fray Servando Teresa de Mier, frente al mercado, donde se reportó el almacenamiento de cohetones como posible causa de la emergencia.

Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron el segundo nivel de un inmueble aledaño en la zona de La Merced. Vecinos y comerciantes que se encontraban cerca de la intersección de las calles Cabaña y Adolfo Gurrión fueron desalojados por elementos de la policía, quienes también acordonaron el área para facilitar las labores de rescate y evitar riesgos mayores para la población.

La Merced
Autoridades reportan que no hay personas lesionadas tras el siniestro que afecta locales de productos para fiesta en la zona centro.(@SGIRPC_CDMX)

El fuego afectó principalmente locales dedicados a la venta de productos para fiesta. Testigos reportaron explosiones y observaron llamas de aproximadamente siete metros de altura, mientras los cables de electricidad ardían y complicaban la situación. Por lo que el personal de Tránsito implementó cortes viales y patrullas de sector resguardaron la zona para controlar el flujo de personas y vehículos.

Al lugar arribaron equipos de vulcanos de las alcaldías cercanas, así como ambulancias del ERUM y CRUM, y unidades de Protección Civil, quienes colaboraron en las maniobras para extinguir el incendio y brindar atención a los posibles afectados. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que personal operativo asistió a los bomberos en las labores para controlar las llamas, mientras la Secretaría de Gestión Integral del Agua habilitó garzas para abastecer de agua a las motobombas utilizadas en el operativo.

Incendio La Merced
Cohetones almacenados en un puesto semifijo serían el posible origen del incendio que movilizó a servicios de emergencia y bomberos. (@SGIRPC_CDMX)

El incendio también se extendió hacia la avenida Fray Servando, por lo que los servicios de emergencia se mantienen en la zona para evitar la propagación a otros inmuebles. Centros de Monitoreo C5 y C2 continúan el cerco de vigilancia y canalizan información a los equipos de operaciones para coordinar el apoyo. Personal de campo realizó el informe correspondiente a Servicios Periciales, quienes permanecen atentos al procesamiento del lugar.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni atrapadas. Las investigaciones sobre el origen del incendio continúan abiertas, con la hipótesis del almacenamiento de cohetones como una de las principales líneas de indagación.

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